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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:грипп (465) Минздрав (2190) эпидемия (736)

 За неделю от осложнений гриппа скончались 10 человек, - Минздрав

За неделю ОРВИ заболели 245 055 человек, зарегистрированы 10 летальных случаев вследствие осложнений гриппа.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю (10.02-16.02) ОРВИ заболели 245 055 человек, из них 61,4% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 640,9 на 100 000 населения, что на 34,4% больше эпидемического порога по Украине.. ..За неделю зарегистрировано десять летальных исходов в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР. С начала эпидемического сезона - 38 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит от гриппа", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа. В Харьковской, Луганской областях и г.Киев сохраняется неэпидемический уровень активности. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность разной интенсивности.

В Минздраве отметили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. "Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 24 из 69 образцов материалов определены вирусы гриппа: 12 - типа А (Н1) pdm09, 11 - типа А не субтипированный, 1 - типа B.

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В течение отчетной недели против гриппа вакцинированы 776 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 120 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3176690
 
 
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Та кто их там считал ,пишут всякую херню ... За неделю от осложнений гриппа скончались 10 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2394
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завтра подкинут новостей с борта самолета из Китая
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А що там може бути? Що малює твоя хвора фантазія?
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"Ни один умерший не был привит от гриппа" а в поликлиниках есть вакцина,или была?Источник: https://censor.net.ua/n3176690
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На днях прошла инфа по МЧС. За январь на пожарах только погибло 200 чел! Ну теперь ждём июль, кажись в 19 г утопло на 1 июля 600чел. Вот народ на окуня рванёт скоро и массово---не по божески конечно---но ждём рекорда. Тогда же прочёл что в США в тот же период утонуло 40 чел. То видно наши бывшие с перебуху в Ниагарский стрыбали с тарзанки за банкой пива на спор! такая вот война!
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