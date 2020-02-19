 В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - $2,14 млрд

Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании аутстаффинга "Gremi personal" со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой Экономическую правду.
Отмечается, что за 2019 год общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигает 2,14 млрд долларов, тогда как в 2018 году - она была лишь 1,05 млрд долларов.
"Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году - 3,8 млрд долл, а в 2018 году - 3,6 млрд долл. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли.
https://******.kasvyksta.lt/2020/02/18/verslas/statybininkams-*****-zadama-moketi-ir-per-4-tukstancius-euru-atlyginima-lemia-dvi-priezastys/
Алсо насколько знаю, без банковского счёта (т.е. только за наличку) работать нельзя, а значит статисты могли решить, что всё, что не отправлено переводом, потрачено здесь. Это было бы супер глупо, но всё же.
А могли как чехи - ничего не открывать, просто послать всех нафиг и нормально жить.
А на топ-менеджеров поляки наших не бурет. И не только на топ, на любую руководящую должность украинцам дорога закрыта.
А теперь посмотрим на Чехию - украинцев массово не пускают, соответственно чехи сами работают на раюочих должностях, 8 часов и за нормальные деньги. И ездить им никуда не надо.
Поляки пускают украинцев миллионами - чехи нет.
Совпадение? Не думаю...