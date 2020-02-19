 "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал в Фейсбуке журналист Андрей Дзиндзя.
С предложением почтить погибших в начале утреннего заседания 18 февраля обратился к депутатам первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.
"Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал Стефанчук.
После этого присутствующие в зале депутаты, а также журналисты и другие приглашенные на заседание встали и почтили память погибших.
Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших.
А зараз все норм.
Яке ж воно тупе. Попалився, а це погано для резидента Кремля
Навіть риги повставали, бо розуміють що їх годує Україна, а Московія тільки хабарі дає.
Буде замість цього карта на проживання в Україні без змоги голосувати, мати зброю і займати державні посади пожиттєво!
Добренький Кравчук всем раздал гражданство - вот і маємо те, що маємо.
Он (Бужанский) сволочь и говнюк!
Плять ,, вы хоть теперь понимаете кого вы навыбирали , зебобики ??
Об этом рассказал ее однопартиец и народный депутат Вадим Ивченко во время заседания Верховной Рады, - передает ТСН.
По его словам, Тимошенко не явилась из-за плохого самочувствия.
«Она заболела и у нее высокая температура», - отметил он.