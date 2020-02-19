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 Политика Украины
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Все про:Небесная Сотня (298) Бужанский (20)

 "Слуга народа" Бужанский не встал во время минуты молчания в память Героев Небесной Сотни. ВИДЕО

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память погибших на Майдане минутой молчания в Раде.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал в Фейсбуке журналист Андрей Дзиндзя.

С предложением почтить погибших в начале утреннего заседания 18 февраля обратился к депутатам первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Эта пленарная неделя — это неделя, в течение которой происходили события на Майдане. Эта неделя вошла в нашу историю как неделя Революции Достоинства. У меня предложение: давайте вспомним всех погибших на Майдане минутой молчания, а также всех, кто погиб за Украину, защищая ее государственность и суверенитет", - сказал Стефанчук.

После этого присутствующие в зале депутаты, а также журналисты и другие приглашенные на заседание встали и почтили память погибших.

Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3176684
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли - це ваш обранець. Ви привели до влади реваншистів.
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а что эти зебилы могут сказать? отмазаться что "бужанський хотел, но Порох виноват!" "Слуга народа" Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 2404

"Слуга народа" Бужанский отказался почтить память Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 4606
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Бужанський-це типовий жлоб. Совдепівська відрижка єврейського походження. І обов'язково ,за кацапською традицією ,погрожує «виєба..и» іншого чоловіка. Всі кацапи латентні геї.
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Чел намекает,що ему пора присесть годков на пять "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2956
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Но его конечно же не исключат из партии потому что партия "слуг народа" это помойка!
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Який піп - такий прихід. Як може ворог України знаходитися в парламенті?
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Посадити ПОЖИТТЄВО СУКУ,БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА.
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Да вот ещё - кормить его за счёт госбюджета. Проще грохнуть или отправить на передовую окопы рыть.
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В минулому парламенті йому би натовкли пику.
А зараз все норм.
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Зато эта падаль подскакивает на гимн своей парашной помойки.
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А откуда уверенность, что 73% поддерживали Майдан? Не всех из этих 73%, но немалый процент из них действия этого депутата вполне устраивают. Чего им возмущаться, они очень даже за.
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Он честно высказал свою позицию, что не поддерживал Майдан и все, что с ним связано. Он как бы этого не скрывал, вот и не скрывает. Думается, что среди вставших немало тех, кому было или фиолетово, что там происходило, или они тоже не поддерживали. Но встали, чтобы не палиться.
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Мудило редкостное как и большая часть зебанатов
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Не нужно удивляться, или кто-то думает, что Майдан поддержала чуть ли не вся Украина? Не было такого. Просто кто-то и сейчас открыто об этом говорит, а кто-то маскируется. Хотя есть и те, кто искренне изменил убеждения.
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Дикая партия! Ни дня без зашквара! Сегодня уже второй если не ошибаюсь... Сначала урод арахамия, теперь этот ублюдок... Интересно Влащенко его пригласит в ризенеры и сможет ли с ним общаться второй ризенер?
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Это еще цветочки.Их избиратели вообще с грабель не сходят.
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А где эта олигофренка ЗЕркалозалежная? Со своим неизменным,,всеправильногаварит,,?
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Однако нардеп "Слуги народа" Максим Бужанский отказался встать и почтить минутой молчания память погибших. Источник: https://censor.net.ua/v3176684

Яке ж воно тупе. Попалився, а це погано для резидента Кремля
Навіть риги повставали, бо розуміють що їх годує Україна, а Московія тільки хабарі дає.
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Столько раз привлекался и в Раде. Какой нибудь обычный среднестатистический "громадянин" из села\города уже б сгнил бы в тюрьме за такое количество "привлечений".
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На часі приймати закон про скасування громадянства України як що громадянин не шанобливо ставиться до ії історії, героїв, мови "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 61

Буде замість цього карта на проживання в Україні без змоги голосувати, мати зброю і займати державні посади пожиттєво!
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як у Балтії
Добренький Кравчук всем раздал гражданство - вот і маємо те, що маємо.
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Гнида.... Вот гнида..... Сколько швали попролазило с СН.... Нет слов.....
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А чия це какашка? Який нарід її приніс в Раду? Дніпряни? Молодці, то ви такі самі, як ваш представник.
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И неужели этого гавнюка не замочат родственники героев в темном переулке?
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Слід озброїти населення, усе без винятку. Тоді наша доморощена наволоч хоча б ходиме з оглядкою і не сміятиметься нам в обличчя на 7-у році після незавершеної революції з її поступовим переходом у контрреволюцію.
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Недолугі із СННН кожного дня щось та підкинуть , а ситуація тим часом напружується . Як гудочка що котиться по схилу гори тягне за собою лавину .
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"Гуманитарный гений на стероидах" Бужанский лезет из кожи вон, чтобы продемонстрировать своим ФСБ-ным кураторам незаурядность и высокий агентурный потенциал, при этом забывает о том, что нельзя дразнить смерть...
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цього ушльопка вибрали,здається ,в Дніпрі по мажоритарці.отакі там патріоти.
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Это он сам себе клеймо на всю жизнь поставил .
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Цікаво, що поруч стоїть Місягін так званий патріот-волонтер і даже не робить йому зауваження, а ховає очі. Тепер ми всі розуміємо чому історія нас нічому не вчить. 400 років нас б'ють і топчуть, зневажають та морять голодом, массово вбивають...але серед нас є тварини, які все продадуть аби лизати кацапський чобіт.
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Ну что сказать...
Он (Бужанский) сволочь и говнюк!
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не выключат его из партии, а вдруг он тупой овцой и клоуна назвет
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Говорят что даже ЗАЖОП стоял ,а этот куй сидел , один ,, на весь зал "Слуга народу" Бужанський не встав під час хвилини мовчання в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 5788 ....!!

Плять ,, вы хоть теперь понимаете кого вы навыбирали , зебобики ??
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Если и в правду было предложено почтить память только одной части погибших, то имел права привлечь внимание таким способом. Сейчас когда опубликованы материалы дела,которые были скрыты от общества, касаемо "Небесной сотни".Часть которой состоит из погибших не имеющих отношения к событиям на Майдане и тупо записаны в "Небесную сотню" для количества. Сам Порошенко,который и пришёл к власти за счет лжи и манипуляций, после публикаций уже почтил память,как он выразился: "Больше 80 человек погибших на Майдане" .Не говоря уже о погибших "Беркутовцев",которые также стали жертвами "заинтересованных" лиц. Как и их удерживаемые в тюрьме побратимы, которых обменяли на своих же украинцев так и не дождавшись суда за неимением док.базы против них,что естественно-ведь они отношения к тому,что им пыталась инкриминировать власть Порошенко- не имеют!
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розплодилося зрадників у владних кабінетах а прибрати нема кому
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Если бы он такое воткнул у себя в раше, пуйло его посадил.
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Що ще чекати від слуг уродів???? Зебіли, голосуйте далі в тому ж руслі... Цікаво, коли зебілам будуть срати на голову їхні обранці, вони всеодно за Зеленського будуть голосувати?
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Если б эти Скоты Урода не переживали за рейтинг и не боялись пролететь на выборах никто бы из них не встал. Там все латентные сепары и малоросы, либо маланцы ненавидящие Украину.
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ародный депутат и председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду для представления своих правок к законопроекту о рынке земли.
Об этом рассказал ее однопартиец и народный депутат Вадим Ивченко во время заседания Верховной Рады, - передает ТСН.
По его словам, Тимошенко не явилась из-за плохого самочувствия.
«Она заболела и у нее высокая температура», - отметил он.
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І що скажете, панове зебіли-зебанати? Какая разніца? Прийшла G2 у владу завдяки вам, а на Україну їм завжди плювати було...
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