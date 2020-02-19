 Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев

Об этом директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк заявил на внеочередной сессии Тернопольского областного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, предварительно у него уже были достигнуты договоренности с руководством государства по размещению эвакуированных из Китая украинцев.

"Сначала был звонок из Киева, чтобы разместить людей. Я сказал, что у нас есть места. В субботу позвонили, что приедут посмотреть на условия. Приехали представители Минздрава, правоохранительных органов, ГСЧС. Я показал заведение, рассказал о плюсах и минусах. Руководствовался тем, что это наши граждане, я же не могу выгнать. В воскресенье мне позвонили, что в понедельник примут решение. Была встреча с премьер-министром, с которым обсудили вопросы размещения людей на нашей площади", - рассказал Мартынюк.

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При этом он заверил, что во время предварительных договоренностей заявил о необходимости учета мнения коллектива и громады.

"Я понимаю, что случилась беда и надо этот вопрос решить. Когда сказали, что наше заведение будто подходит, я ответил, что готов помочь. Но есть еще коллектив. Я априори знал, что люди простые, из села, они побоятся убирать в номерах, обслуживать. И также оговорил, что должно быть решение громады, которая не возражает. А технические вопросы уже можно решать", - рассказал о нюансах договоренностей директор санатория.

По возвращении из столицы в Тернополь он понял, что люди не воспринимают приезда эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы".

"Коллектив мне заявил, что в случае приезда эвакуированной группы, они не выйдут на работу. Коллектив был категоричен, а я - на стороне своего коллектива. Конечно, хочется помочь, но при этом ставить под угрозу других людей... Я готов помогать государству, но не могу идти против громады. Поэтому на сессии ОТГ я сразу сказал, что поддерживаю их решение. На 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой", - заявил с трибуны Мартынюк.

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При этом он добавил, что никаких письменных обязательств перед руководством государства у него нет.

"Никаких документов я не подписывал, средства на счет нашего заведения не перечисляли", - уточнил Мартынюк.

Жители Микулинцев, которых пригласили на сессию, выразили непонимание, почему людей на карантин везут в область, где даже нет лаборатории, способной в случае проблем оперативно провести необходимые анализы. Жители громады убеждены, что принимать эвакуированных граждан должно медицинское учреждение, которое имеет изоляционные боксы на случай необходимости, которых в "Медоборах" тоже нет.

В том, что руководитель санатория не учел неготовность своего заведения к рискам и возможным последствиям, Мартынюка упрекнул заместитель председателя облсовета Любомир Крупа.

"Не знаю, как можно было предварительно согласиться. Вы поступили безответственно, вы подставили целую область. Не знаю, чем руководствовались, коммерческими интересами?" - упрекнул директора санатория Крупа.

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Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель заверил, что он не давал никаких согласований на приезд эвакуированных украинцев в Тернопольскую область.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

Ожидается, что самолет с украинцами прибудет в Украину из Китая утром 20 февраля. Эвакуированных граждан Украины планируют поместить на обсервацию как минимум на 14 дней.