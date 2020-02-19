EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  6073  124
Материалы по теме:
Все про:Китай (1193) Тернопольщина (425) эвакуация (496) COVID-19 (78)

 Директор расположенного на Тернопольщине санатория "Медоборы" Мартынюк отказался принимать эвакуированных из Китая украинцев

По словам Мартынюка, коллектив санатория пообещал полным составом не выйти на работу, если в заведение привезут эвакуированных из Ухани украинцев.

Об этом директор санатория "Медоборы" Василий Мартынюк заявил на внеочередной сессии Тернопольского областного совета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, предварительно у него уже были достигнуты договоренности с руководством государства по размещению эвакуированных из Китая украинцев.

"Сначала был звонок из Киева, чтобы разместить людей. Я сказал, что у нас есть места. В субботу позвонили, что приедут посмотреть на условия. Приехали представители Минздрава, правоохранительных органов, ГСЧС. Я показал заведение, рассказал о плюсах и минусах. Руководствовался тем, что это наши граждане, я же не могу выгнать. В воскресенье мне позвонили, что в понедельник примут решение. Была встреча с премьер-министром, с которым обсудили вопросы размещения людей на нашей площади", - рассказал Мартынюк.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Жители Тернопольщины протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей. ВИДЕО

При этом он заверил, что во время предварительных договоренностей заявил о необходимости учета мнения коллектива и громады.

"Я понимаю, что случилась беда и надо этот вопрос решить. Когда сказали, что наше заведение будто подходит, я ответил, что готов помочь. Но есть еще коллектив. Я априори знал, что люди простые, из села, они побоятся убирать в номерах, обслуживать. И также оговорил, что должно быть решение громады, которая не возражает. А технические вопросы уже можно решать", - рассказал о нюансах договоренностей директор санатория.

По возвращении из столицы в Тернополь он понял, что люди не воспринимают приезда эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы".

"Коллектив мне заявил, что в случае приезда эвакуированной группы, они не выйдут на работу. Коллектив был категоричен, а я - на стороне своего коллектива. Конечно, хочется помочь, но при этом ставить под угрозу других людей... Я готов помогать государству, но не могу идти против громады. Поэтому на сессии ОТГ я сразу сказал, что поддерживаю их решение. На 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой", - заявил с трибуны Мартынюк.

Также на Цензор.НЕТ: 48 граждан Украины и 29 иностранцев, которых должны эвакуировать, прибыли в аэропорт Ухани, - посольство. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При этом он добавил, что никаких письменных обязательств перед руководством государства у него нет.

"Никаких документов я не подписывал, средства на счет нашего заведения не перечисляли", - уточнил Мартынюк.

Жители Микулинцев, которых пригласили на сессию, выразили непонимание, почему людей на карантин везут в область, где даже нет лаборатории, способной в случае проблем оперативно провести необходимые анализы. Жители громады убеждены, что принимать эвакуированных граждан должно медицинское учреждение, которое имеет изоляционные боксы на случай необходимости, которых в "Медоборах" тоже нет.

В том, что руководитель санатория не учел неготовность своего заведения к рискам и возможным последствиям, Мартынюка упрекнул заместитель председателя облсовета Любомир Крупа.

"Не знаю, как можно было предварительно согласиться. Вы поступили безответственно, вы подставили целую область. Не знаю, чем руководствовались, коммерческими интересами?" - упрекнул директора санатория Крупа.

Читайте также: Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук

Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель заверил, что он не давал никаких согласований на приезд эвакуированных украинцев в Тернопольскую область.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, жители пгт Микулинцы Тернопольской области в знак протеста против возможного поселения в санатории "Медоборы" эвакуированных из Китая украинцев обустроили на подъезде к нему блокпост. Вчера вечером там дежурили около 300 человек.

Кроме того, вблизи места предполагаемого поселения эвакуированных из Китая украинцев на Тернопольщине затеяли ремонт дороги.

Ожидается, что самолет с украинцами прибудет в Украину из Китая утром 20 февраля. Эвакуированных граждан Украины планируют поместить на обсервацию как минимум на 14 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3176682
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленые упорото стараются отправить потенциально опасных эвакуируемых из Китая только на Западную Украину, Львов, Тернополь.
Ни одного сообщения о возможном их размещении в санатории, мед. учреждения в левобережной Украине.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
..еще вчера предлагал на Кончу...та все есть для спа-карантин.. Директор розташованого на Тернопільщині санаторію "Медобори" Мартинюк відмовився приймати евакуйованих з Китаю українців - Цензор.НЕТ 4800...Курвалевскую санитаркой, Алешку с вилами -охранять, Вафлича Нейстера-крокодилов ловить, если мутируют вдруг, он большой мастер в этом, да еще и с луком...Мертвечук, Нагноинский и Паша -мерседес отпевать будут, если что...и другим дело какое найти...Бойкий газ открывать для санации ну а Рыбанович -в конце каранина, кольца-браслеты пособирать останется...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вот такое отношение у хохлов к украинцам попавшим в беду. не нация а козлятник какой то
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю разместить в верховной раде вместе со ,,слугами народов,,и всеми остальными депутатами,всеравно от них никакого толку нет.
 показать весь комментарий
 
 
ЭТО называется Западный патриотизм??? Это украинским национализмом называется??? Почему представитель националистической партии Свобода мер Тернополя Надал показывает свое отношения к НАЦИИ!!!! Бандера, Шухевич, Мельник в гробах переворачиваются!!! Нынешних "националистов"(Бени КолоМойского наемников они уже бы давно повесили!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну в смысле шутник позвонил директору и сообщил.
 показать весь комментарий
 
Почему ни кто не подумал про ,,межигирья,, от него толку всеравно мало.а територия большая ограждена.
 показать весь комментарий
 
Надо понимать,что кроме украинцев там собираются размещать еще и эвакуированных граждан иных государств которые будут в самолете.
Полагаю,что работники санатория вправе отказаться работать в таких условиях. Их в оплачиваемый государством отпуск, а туда специально подготовленных добровольцев на высокие зарплатами.
 показать весь комментарий
 
 
Подзвонив друг зі Львова,зранку збираються блокувати ВПСльвівського аеропорту,бо йдуть чутки,що літак приземлиться там і прибульців розмістять під Львовом,вони кажуть що це помста Бубочки,за те що Львів проголосував за Порошенка.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, санаторий - это действительно не место для карантина.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто це вже не українці? Так, як щоб серед цих людей опинились мешканці цього селища, від них відмовились би батьки, рідні та односельці. Так і до багаття недалеко!
 показать весь комментарий
 
Гугл-транслейт? Пиши вже мокшанською.
 показать весь комментарий
 
 
Є прекрасний варіант - феофанія + всі слуги народу для обслуговування інфікованих , донбас с сивухою і прочими . клініка борис радуцького ну і звичайно трускавець де було навчання і так нічого і не навчились. ну знали ж куки що привезуть .то треба було готуватись , а не по санаторіях , це ж не інфекційний заклад.
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасный вариант поместье депутата какое-нибудь, у них как правило дохрена гектаров территории и места будет поболее чем больничка!
 показать весь комментарий
 
Всё на западной! На войну - западная! Денег нет заробитчане с западной привезут! Поэтому куда вести коронавирус? Гавно вопрос, конечно на западную! Уроды криворожские!
 показать весь комментарий
 
 
Вас послушать, то у нас на Восточной Украине налоги не платят, не работают и вообще второй сорт??? Вообще-то мы так же работаем, платим дань бюджету, ремонтируем дома в окрестных селах, разрушенные войной из своего местного бюджета и при этом у нас в Мариуполе очень много тех, кто служит в армии и сейчас на фронте.
 показать весь комментарий
 
Та знаю я. Все работают, все платят налоги, а жрёт их криворожец, уж не знаю что у него более кривое, рожа, рога или дыра вместо сердца и души.
 показать весь комментарий
 
Молодці врачі, усьо вєрно. Аби можна було хорошого хабаря здерти, українські лікарі б і коронавіруса не злякались , а так ізвінітє)))
 показать весь комментарий
 
 
Да, люди уже оскотинились окончательно - ничего людского не осталось. К чему всё катится?
 показать весь комментарий
 
 
И, наверное, этот "персонал" и областное начальство в церковь регулярно ходят... Вопрос - зачем?
 показать весь комментарий
 
 
И клятву Гиппократа наверное давали, но кто на такие мелочи обращает внимание?
Вот если за каждый укол деньги драть - это они могут. А если есть риск вирусом заразиться - мы не пойдём!
Скоты...
 показать весь комментарий
 
Разместить в пустующих воинских частях. В Украине рассчитано на сотни тысяч солдат. Сейчас армия в несколько раз меньше. Надо было заранее где-то привести в надлежащий вид и туда.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх