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Все про:обстрел (8713) Донбасс (20718) Следком РФ (228) операция Объединенных сил (2106)

 Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины

В силовом ведомстве государства-агрессора утверждают, что украинские военнослужащие якобы обстреляли Голубовку на Луганщине, повредив 13 домов и домовладений.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением СК России возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказано в сообщении.

Так, в Следкоме считают, что накануне, 18 февраля 2020 года украинские силы "произвели массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберных орудий по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", -сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Надавали їм трошки. А шо робити? Коли б'ють по морді, ти ж не будеш складати ручки? Чим є, тим і надавали", - боец ВСУ о вчерашней атаке российских оккупантов. ВИДЕО

Еще одни обстрел, в котором силовые органы государства-агрессора обвиняют защитников Украины, якобы произошел 15 февраля. В Следкоме уверяют, что тогда силы ООС обстреляли "поселке шахты Трудовской города Донецка" и ранили двоих мирных жителей.

Следственный комитет РФ время от времени отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов с тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены за отражение российской агрессии.

Также на Цензор.НЕТ: Россия на заседании Совбеза ООН обвинила Украину в саботаже минских соглашений и грозит срывом "нормандской" встречи

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Источник: https://censor.net.ua/n3176678
 
 
 Топ комментарии
 
Разговор с ублюдками - слова на ветер. Только пуля их угомонит.
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а кто там подпадает под юрисдикцию рашки? вот негра в нью-йорке копы подстрелили, не хочет ск рф тоже возбудиться?
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Ось чому арахамія просив не поспішати з висновками.)))
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Та какая разница, надо просто перестать стрелять...
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Разговор с ублюдками - слова на ветер. Только пуля их угомонит.
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Ось чому арахамія просив не поспішати з висновками.)))
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А вы, уважаемый, типа там были и всё видели своими глазами? типа очевидец? ну прям очередной диспетчер карлос! А если я скажу что была атака на наши два опорника, которые сепары таки захватили и при этом там остался наш тяжело раненый, которого не успели эвакуировать и они его потом добили? так что в жопу себе засуньте свои сказки, уважаемый.
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Как труп оказался у сепаров? Они об этом трубят Врать им смысла нет, выдавать надо будет
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а кто там подпадает под юрисдикцию рашки? вот негра в нью-йорке копы подстрелили, не хочет ск рф тоже возбудиться?
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Они, очевидно, прогуляли в институте лекцию "Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц", причём всем следкомом сразу.
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После этого чурке зеленой ахремании ,расскажите ,а то он еще не в курсе кто напал и кто противник!
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Так по суті росія звинувачує Зе у військових злочинах. Тепер росія може подати Зе у всесвітній розшук Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил 2 дела против защитников Украины - Цензор.НЕТ 4246
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ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации

-- кацапи вважать їх своїм гражданскім насєлєнієм?
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А для какого они по Вашему паспорта свои двуглавопетушинные раздают?
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Какого хера название этой недостраны писать с боььшой буквы??? Вы там обкурились что ли?
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Расєя ніпрічьом?

Як одне чмо расєйське казало (т.з. депутат): "Данбас- ета асобий субьєкт расєйскай фідірациі".
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шо, таки получается нормально накрошили свинособак вчера)))
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Я чогось не розумію... А чого Монголія не вазбудила 2 -3 дела ?? Чи республіка Конго?
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Брать(опять) эти все "возбуждения" и тыкать носом в это всех этих мокронов, пока нос не помокреет у меркелей.
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ну...вот еще одно доказательство участия лаптеногих....сами палятся ))))
ибо каким местом следком рашки к конфликту (гражданской войне будто бы) в Украине?
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они уже давно спалились. Только они выгодный партнер для многих западных стран + спонсирование своих интересов деньгами (читай-подкуп) + ядерное оружие.

Итог - все закрывают глаза и желают то что им выгодно. А посмотрев на выбор украинского народа и оценив новую власть и ее действия, так вообще, забили на интересы Украины. И правильно сделали, по моему мнению. Дебилы должны сами за все платить.
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Молодці, рашковани. Швидко, нагло, активно. Дійово. Бравіссімо!

Не те що Зеля, що соплі жує, рашкованський попихач.
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Большинство военных наемников до90% имеют паспорт российской *********.
Так что война Донбассе у них гражданская еще 10 % наемников известной страны..
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Я не про те. Я про те, що поки Зеля соплі жує, рашковани знов нападають, цього разу вже пропагандою.
А наші тільки ниють у відповідь.
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а потом поймают украинца и предъявят обвинение, у них уже куча дел заведена
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маэстро Шмаркля-гундосый! Ваш выход! На коленях!
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и вазелин пусть не забудет. Хотя нет, без вазелина - пусть прочувствует хорошенько как ему засадят. Только обидно, что через него и остальным украинцам засадят по самые ......
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арахамии привет,пусть сьездит даст показания против ВСУ
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Бой на Донбассе подорвал все демагогии Зеленского, что война заканчивается или война закончена, а то путина хла прорвало испугался гражданской войны в своей *********, после того как 50млрд. должен выплатить юкосу по суду в гааге

а там счет от Украины выставят , уже обуви и одежды на весну не закупила паРаша хла - тот случай кода обувь и одежду не закупили в СЭВ и начался развал социализма..
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"Следком РФ России" - а поконкретнее - РФ или России?
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Всех российских офицеров отозвали с выходных для проведения наступления под Золотым, а их могли отозвать только по приказу в/ч в Новочеркасске.
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Это ты вот этому гавну зелёному расскажи:

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Цей следком справу проти Китая за короновірус ще не додумався відкрити?
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Видимо здорово им вчера врезали, что столько нытья и даже следком РФ России возбудил 2 дела против защитников Украины. Опять поедут гробы с оккупантами в Московию. Слава защитникам Украины!
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Там палка о 2 концах, кода убивали наемников хла с украинским паспортом - это одно, а когда с паспортом *********, то там через суд можно получить компенсацию 5 млн.. так они хотят это дело замылить
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.....а каким БОКОМ это ДРАННОЕ недогосударство имеет к Украине ??? они пускай ОТВЕТЯТ за Ичкерию !!! для начала ((((
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«Роснефть» вернула долги на $11 млрд и осталась почти без наличных
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«Мир», який Зеленський побачив в очах Путіна, призводить до загибелі українців на фронті
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Если за Юкос россиянам впаяли 50 миллиардов долларов, то сколько им влепят за Крым?
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У украинцев нет никакого исторического выбора, кроме как дать отпор или согласиться на присоединение своей страны к России. Если Зе и его сторонники этого еще не поняли, то очень скоро поймут
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чого кацапстан називає війну з Україною "громадянською" бо з 2014 він припинив визнавати кордони України захоплення Криму, і вважає що "один народ". Ось того таке безмежне втручання що слідком рф лізе своєю юрисдикцією на українську теріторію. І в цей час ЗЕро побачив в очах уйла "мир", а Арахамія не зрозумів хто там стріляє і куди на дамбасі. Клоуни приведуть кремлінів прямо в Київ.
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А все преступления в Украине будут расследоваться по УК РФ?
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Следком РФ России после вчерашней атаки оккупантов возбудил дело против защитников Украины "За срыв сдачи позиций ВСУ, о которой заранее договорились в Омане."
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Слідком спалився? Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України - Цензор.НЕТ 8813 А Путлер каже, що "их там нет". Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України - Цензор.НЕТ 519
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І наші порушили проти захісників України. Про це сказав сам Арахамія. Все робиться в турборежимі і чомусь проти українців.
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..кацапи, за 2 или 3 дня до этого, отменили режим тишины там.. на другой ветке приводят скрин из ВКонтакте сепара одного, паффтанца недоделанного, возмущается. что их предупредили всех об атаке и наступлении на укров с вечера, а по зубам получили когда и подорвались драпать, какой то Яшка, замполит ихонный. сказал всем, что атаки не было, укры атаковали и сами на минах своих подорвались... Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України - Цензор.НЕТ 1076..спалил в одночасье весь отмазняк кацапсинский.. Слідком РФ Росії після вчорашньої атаки окупантів порушив 2 справи проти захисників України - Цензор.НЕТ 69
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