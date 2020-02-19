 Комитет Рады по нацбезопасности и обороне в закрытом режиме заслушивает отчеты относительно обострения на Донбассе, - "слуга народа" Безуглая

Об этом Безуглая заявила журналистам перед заседанием комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем отчеты об обострении. Соответственно, оно проходит в закрытом режиме", - сказала Безуглая.

Отвечая на вопрос, кто инициировал сделать заседание закрытым, нардеп сказала: "У нас есть установленный порядок. Например, если информация носит закрытый характер, то есть она имеет какой-то гриф, то, соответственно, она обрабатывается в одном варианте, если открыта - прорабатываем иначе".

Также, по ее словам, комитет рассмотрит вопрос отчета Кабинета министров.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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