EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Коронавирус из Китая Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  642  5
Все про:ВР (24422) комитет (459) Донбасс (20718)

 Комитет Рады по нацбезопасности и обороне в закрытом режиме заслушивает отчеты относительно обострения на Донбассе, - "слуга народа" Безуглая

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что заседание Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны решили закрыть из-за заслушивания отчета об обострении на Донбассе.

Об этом Безуглая заявила журналистам перед заседанием комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем отчеты об обострении. Соответственно, оно проходит в закрытом режиме", - сказала Безуглая.

Отвечая на вопрос, кто инициировал сделать заседание закрытым, нардеп сказала: "У нас есть установленный порядок. Например, если информация носит закрытый характер, то есть она имеет какой-то гриф, то, соответственно, она обрабатывается в одном варианте, если открыта - прорабатываем иначе".

Также, по ее словам, комитет рассмотрит вопрос отчета Кабинета министров.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госдеп США осудил агрессию РФ на Донбассе и поддержал стремление Украины к миру

Источник: https://censor.net.ua/n3176677
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фурункул под названием Кодлан Коломойского на теле Украины пора удалять.
 показать весь комментарий
 
 
эпоха открытости млин. видимо не хотят раскрывать количество погибших. какая там секретная информация в обстреле рашистами
 показать весь комментарий
 
 
если там присуствует член ЗЖОП . то это всё равно что член Гос.Думы и какие там "закрытые" режимы.
 показать весь комментарий
 
 
5 ноября 2019 "Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта.Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств." Вопрос к шобле- почему заседание проводите в Киеве, а не в Золотом, заодно снова пообщаетесь с местными жителями, как говориться- лучше один раз увидеть (своими глазками) чем сто раз услышать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх