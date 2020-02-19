 Госдеп США осудил агрессию РФ на Донбассе и поддержал стремление Украины к миру

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, передает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем стремление президента Зеленского к миру и призываем Россию немедленно начать придерживаться обязательства о прекращении огня, взятого в рамках Минских соглашений", - говорится в заявлении.
Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.