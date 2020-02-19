EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Киевские новости, Общество
  334  18
Материалы по теме:
Все про:КГГА (2317) память (995) Небесная Сотня (298)

 Завтра в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, - КГГА

В Киеве 20 февраля пройдут торжественные и мемориальные мероприятия ко Дню Героев Небесной Сотни.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, утвержден соответствующий план торжественных и мемориальных мероприятий, проведения церемоний возложения цветов, поминальные молебны.

В соответствии с Указом Президента Украины от 11.02.2015 № 69/2015, День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля.

20 февраля официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной Сотни пройдут на Аллее Героев Небесной Сотни.

В этот день мероприятия также проведут в Колонном зале КГГА.

Кроме того, 20 февраля в 18:00 на Майдане Незалежности состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк о необходимости внеочередного заседания ВР

До 20 августа продлится выставочный проект ко Дню Героев Небесной Сотни "Столетие несокрушимых" на Майдане Незалежности.

Торжественные и мемориальные мероприятия с участием представителей органов власти и общественности, организация церемоний возложения цветов к памятникам и памятным знакам в честь Героев Небесной Сотни в течение февраля состоятся во всех районах столицы.

Также будут продолжаться тематические просветительские мероприятия в учреждениях культуры города Киева: воспитательные часы, беседы, книжные и иллюстративные выставки и тому подобное.

В учебных заведениях Киева в феврале будут организованы тематические мероприятия: уроки памяти, просмотр документальных фильмов, возложение цветов ученическими коллективами к памятным знакам Героям Небесной Сотни и экскурсии по местам памяти Героев Небесной Сотни.

20 февраля будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

Источник: https://censor.net.ua/n3176670
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боже,такі втрати найкращих людей України, війна. І все це для того , щоб до влади прийшло Зєйло.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Взагалі то результатом "майдану" був - прихід до влади бариги та втрата Криму і Донбасу...
 показать весь комментарий
 
Ти явно хотів диктатуру янушеску та втрату Незалежності. Зараз твої сподівання типу "почую кожного" і "покращання вже сьогодні" відчув у повній мірі?
 показать весь комментарий
 
Завтра треба по усій Україні, в містах та селах провести акції з вшанування Небісної Сотні.
Патріоти, єднаймося!
 показать весь комментарий
 
 
Після фільму про те що насправді коїлось під час "майдану", показаного в США по одному із центральних каналів - все це виглядає зовсім в іншому світлі.
 показать весь комментарий
 
посилання, будь ласка.
У США багато що показують, і не все то є істіною.
 показать весь комментарий
 
 
Заходиш на Ютуб і дивишся фільм "Український обман. Правда про майдан". Які ще потрібні посилання?
 показать весь комментарий
 
А хто тобі говорив, що у фільмі всюди правда?
 показать весь комментарий
 
Заходишь в гугл и читаешь кто и зачем это говно снял.
 показать весь комментарий
 
Но есть и в этом позитив.

Небесная сотня не видит нынешнего позора капитуляции и дибилизма.

Небесная сотня не видела, как 73 процента променяли Украину на обещания коммуналки.
 показать весь комментарий
 
 
Так просто это не пройдет. Опять какую-то гадость организуют, пока "дерьмокомандувач" будет приходит в чувство после дозы.
 показать весь комментарий
 
Завтра в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, - КГГА - Цензор.НЕТ 6490НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ, НИЗЬКИЙ ВАМ ПОКЛОН! ВИ ЗАВЖДИ З НАМИ!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх