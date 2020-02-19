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 Политика Украины
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 Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

Во фракции "Слуга народа" исключают возможность проведения удлиненного пленарного заседания парламента для рассмотрения закона о рынке земли, так как это могут расценить как нарушение регламента.

 Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со сслыкой РБК-Украина.

По его словам, сейчас нардепы не могут принять процедурное решение о продлении заседания парламента.

"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать правки", - заявил парламентарий.

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Нардеп пояснил, что продление пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной Рады".

"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3176664
 
 
 Топ комментарии
 
исключают возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
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Ну тогда вас самих могут куда-то вынести ... Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 2573
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Ну тогда вас самих могут куда-то вынести ... Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 2573
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Они боятся голосовать за явно рептилоидные антинародные законы, которые им пишут хозяева из-за границы, то есть масоны или предлагает Кремль.Значит в слуги пробрались и некоторые честные люди,какими -то окольными путями. Но Арахамская скотина давит на всех и подсовывает слугам голосовать масонскую гнилую гадость.
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Конечно ,пэтю то с бандой вынесли аж бегом ... Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 9033
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исключают возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
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Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара.
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава.
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"Аграрную ночь" проведут Ярёменко с проститутками, Корниенко с пизирём и Кива сам с собой.
Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи" - Цензор.НЕТ 4206
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Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Украйне
Зебилам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Украйна, Украйна,
Украйна моя!» (С)
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Странно , что внесено всего 4 тыщи, а не 32тыщи поправок.В каждую букву -по 5 правок с дебатами и голосованием по процедуре.Урок украинского правового дебилизма предыдущего.И можно было бы рассматривать эти правки до конца следующего созыва Рады.С оплатой зарплаты и всег забаганок ЮВТ,ОПЗЖ,Голоса и ЕС.Не зря ПАСЕ послало Украину с её аналогичными правками сразу в 5 букв.При Пете это было.
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у більшості своєї неукраїнське бидло у Верховній Раді намагається якможна скоріш продати українську землю.
І при цьому більшість українців спокійно на це дивиться.
Сюр!
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