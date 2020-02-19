 Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование, - "слуга народа" Корниенко исключает возможность проведения в Раде "аграрной ночи"

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со сслыкой РБК-Украина.
По его словам, сейчас нардепы не могут принять процедурное решение о продлении заседания парламента.
"Мы не можем, к сожалению, сделать процедурные решения. То есть, мы находимся в рассмотрении вопроса. Мы можем только продолжать рассматривать правки", - заявил парламентарий.
Нардеп пояснил, что продление пленарного заседания до ночи может быть расценено как нарушение закона "О регламенте Верховной Рады".
"Это все процедурные решения. Мы не можем сейчас ни один вопрос вынести на голосование. Мы придерживаемся трактовки, что это будет нарушением регламента", - добавил он.
С таким рвением и до ночи длинных ножей не далеко...Тьфу,тьфу,не к ночи будет сказано...
А ночка тёмная была.
Одна возлюбленная пара.
Всю ночь гуляла до утра.
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава.
Пошел воевать,
Чтоб землю в Украйне
Зебилам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Украйна, Украйна,
Украйна моя!» (С)
І при цьому більшість українців спокійно на це дивиться.
Сюр!