 Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время брифинга.
"Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.
По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.
Ранее Гончарук сообщил, что самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени.
Нет такой ситуации, из которой зеленое быдло не сумело бы выйти с позором.
право на.... что? прекращается там где возможно нарушение право на то же самое право но для других
по тёмё стать ёсть че сказать?
Ох уж зедебилы.
На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.
Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.
30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.
Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.
Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.
ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.
Акция избавимся от слабых и пенсов.
Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.
ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
Когда такое было, чтоб украинцы бросали в беде соотечественников?
Кто руководит этими провокациями?
Что за антидемократический вирус поразил украинское общество?
Врачи, несмотря на защиту болеют, умирают, переносят, а они даже этих разместить не могут.
И что там на счёт большинства стран?
Мы эвакуируем вместе и граждан Норвегии и Израиля и Аргентины, там ниже статья, как отстойник без риска для других стран.
Штаты не вывезли, и это при их медицине.
Мы ж имеем какую то дуру в качестве министра и дебила в качестве гидранта, потому и вывозим.