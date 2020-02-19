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 Политика Украины, Общество
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 Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук

Охрана эвакуированных из китайского Уханя граждан, где зафиксирована вспышка коронавируса Covid-19, будет обеспечена, в том числе для недопущения по отношению к ним провокаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил во время брифинга.

"Объект, который будет принимать этих граждан, будет обеспечен охраной, достаточной для того, чтобы инфекция не распространилась с одной стороны, и чтобы в отношении этих людей не было предпринято никаких провокаций", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и мониторит ее каждый час.

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.

Ранее Гончарук сообщил, что самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176662
 
 
 Топ комментарии
 
Главное, чтобы они встретились с Оманским Мародером. А мы будем надеяться.
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Головне - постачать їм їжу і спиртне, без перебоїв, щоб не вийшло, як в Росії, коли баба, перебуваючи на карантині, втекла, щоб купить горілки...
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Ага. Отряд зеленых жаб на самокатах. Страшная сила.

Нет такой ситуации, из которой зеленое быдло не сумело бы выйти с позором.
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Не всіх гончаруків,ще, вірус підчистив. Більше охорони, менше податків платитимемо Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3729
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Главное, чтобы они встретились с Оманским Мародером. А мы будем надеяться.
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схрестив пальці,на усіх кінцівках...
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Головне - постачать їм їжу і спиртне, без перебоїв, щоб не вийшло, як в Росії, коли баба, перебуваючи на карантині, втекла, щоб купить горілки...
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и самолет охраняйте тоже а то сожгут ни дай Бог)
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А в свойому будинку розмістити?Ччи Бубочці слабо? Можно в краворож'і,як прохання всіх украінців.Якщо Терпіла направить іх в Західні області,то це буде прояв ненависті Шмарклі до "біндер".
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Охранять и сторожить аки зверей неведанных ... Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4116
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Ради нескольких десятков непонятно больных или небольных подставлять несколько десятков миллионов жителей Украины, а если они больны, то их кто-нибудь знает, как лечить, это же какая опасность для украинцев, тут после обыкновенного гриппа люди умирают...
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Нормальная страна - не раша - обязана спасать своих граждан. И тех, кто пытается эвакуироваться из Китая, и остальное население. Но самокакт тут не поможет: нужно работать уметь. А скалецкая с гончаруком не умеют. Погубят всех нах.
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Страна должна спасать своих граждан. Тчк. Но спасать тоже нужно уметь. Нужен нормальный карантин: периметр, канализация замкнутого типа, охрана в "скафандрах", доставка продуктов, т.п. А зеленая слизь ничего не умеет вообще. Зеленая слизь превращает в дерьмо все, к чему прикасается.
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спасать, но с умом и ответственностью за жизни и других граждан Украины, а то еще и другие "умные" государства их используют.
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Значит эти СУКИ, ТВАРИ не выбрали места, которое удовлетворяет требованиям людей, лишает их права на здоровый образ жизни!
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лишает их права на здоровый образ жизни!\\\\\\\\\\\

право на.... что? прекращается там где возможно нарушение право на то же самое право но для других

Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7389
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Тебя, козла, осёл ещё не довёл на бойню! Тряси бородой й радуйся!
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нё знаю, но ваша агрёссия на распространённую фамилию вызываёт грусть Евакуйованих з Уханя українців посилено охоронятимуть, щоб не допустити провокацій, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6133
по тёмё стать ёсть че сказать?
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На ленте сру тибе ставлят прогулы! Ты здесь не распространённый! Иди на йух!
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Путин не может подкинуть "колбочку" по прилету и сказать: , оно само, давайте введу?
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*** хотят уничтожить страну без войны.
Ох уж зедебилы.
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Хочешь взять Украину голыми руками, достаточно одного китайца прислать с заразой.
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Я всегда фигел с зебилов, но тут совсем офигел. Не проще ли было снять отдельный отель в самом Китае (не в заражённой зоне), провести там карантин под присмотром украинских медиков, а потом привезти домой гарантированно здоровых людей? По деньгам точно дешевле, по рискам ниже в тысячи раз. Эвакуированных из Ухани украинцев будут усиленно охранять, чтобы не допустить провокаций, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9031
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Президент - гарант безопасности, когда скалецкая говорит, что мы должны сочувствовать эвакуированным, то она и президент должны вспомнить, что они прежде всего должны ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ и если нет это держ зрада.

На страну 30 тестов, эвакуируем 50 наших граждан и ещё граждан других стран, правительство которых заботиться о нераспространении эпидемии у себя.

Вместо того, чтобы оставить людей отсидеться в изолированных помещениях,выделив им деньги, ведь, скорей всего, эпидемия скоро пойдет на спад, мы тащим их в общий самолёт, где будет общий сан узел, где спец одежда не защищает на 100%. Затем Селим в санатории, а не инфекционку с отдельными боксами (инфекционки наверное такой и нет, есть по 16 мест на город). МЕДИКИ ТОЖЕ ЗАРАЖАЮТСЯ НЕСМОТРЯ НА СПЕЦ ЗАЩИТУ И ПЕРЕНОСЯТ ИНФЕКЦИЮ.

30 тестов на всю Украину.
Японцы своих на лайнере проверяют и изолируют людей каждый день и по истечению каратина.

Здесь инкубационный период 24 дня, никто по словам скалецкой их тестировать не будет, хотя у переносчиков может не быть симптомов болезни.

Короче, подвергают опасности жизни тысячи, если у нас начнется, не дай Бог, эпидемия за жизни людей их нужно будет расстрелять.

ПС есть понятия карантин и изоляция на определенной территории, а они растаскивают болезнь.

Акция избавимся от слабых и пенсов.

Ещё и граждан других стран тащим, превратили Украину в отстойник ради пиара.

ПС2 у нас нет возможностей бороться с эпидемией 6 млрд как у Китая, в случае если мы пострадает в десятки раз сильнее, имею ввиду смертность.
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Почти все страны вывезли своих граждан из Китая, и это нормально, и никаких скандалов.
Когда такое было, чтоб украинцы бросали в беде соотечественников?
Кто руководит этими провокациями?
Что за антидемократический вирус поразил украинское общество?
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Сколько тест систем на всю страну? Чтобы вывозить кого-то нужно гарантировать безопасность всем.
Врачи, несмотря на защиту болеют, умирают, переносят, а они даже этих разместить не могут.

И что там на счёт большинства стран?
Мы эвакуируем вместе и граждан Норвегии и Израиля и Аргентины, там ниже статья, как отстойник без риска для других стран.
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Кто все?
Штаты не вывезли, и это при их медицине.
Мы ж имеем какую то дуру в качестве министра и дебила в качестве гидранта, потому и вывозим.
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будут/ слово Будут главное слово в обращениях слуг народа Коломойского к украинцам.
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