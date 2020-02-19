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 Политика Украины
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Все про:преступления против Майдана (95) Труба (278) ГБР (969)

 "Привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров": на новых "записях Трубы" экс-глава ГБР и экс-прокурор Курысь обсуждают расследование дел Майдана. АУДИО

Люди с голосами, похожими на голоса главы ГБР Романа Трубы и экс-прокурора Николаевской области обсуждают расследование дел Майдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, соотвтествующая аудиозапись была опубликована в Телеграм-канале "Трубу прорвало".

Запись датирована 16 августа 2019 года.

Как сообщает "Трубу прорвало" сам Курысь в 2013 году был назначен Портновым губернатором Николаевской области и в разговоре называет Портнова "товарищем", а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений. Он также предлагает "поклеить" все экспертизы и решения по делам Майдана.

Труба: по вашему мнению, что делать с майдановской делами? Вариантов два: первый вариант - это сугубо дела, которые касаются Майдана, оставить в отделе Генеральной прокуратуры.

Курысь: это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать ...

Труба: переходные, наверное, положения. Или если передавать их сюда решить вопрос с переходом следователей.

Курысь: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дела по Медведчуку можно плодить и плодить, - Баканов о диалоге с Зеленским в разговоре с Трубой. АУДИО

Труба: Никогда.

Курысь: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идеи для того чтоб уровнять у нас все, надо принять закон об амнистии с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По другому я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть… Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек

Труба: да, где-то так

Курись: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем… Тоже, мне кажется, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.

"Во время разговора связной Портнова дает понять, что именно это дело интересует "человека". Труба же предлагает быть осторожным, чтобы его никто не заметил в ГБР", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нужно собрать и сказать: "Уважаемые, +20, +30%", и пусть работают", - Баканов и Труба обсуждают контрабанду в Украине. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3176657
 
   
 Топ комментарии
 
Не рассказывай сказки зебил. На Майдане люди защищались от произвола мусоров. Самооборона нигде не наказывается.
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Все это басни... мусорам на тот момент никаких снайперов не нужно было, они и так ненавидели Майдан. Большинство мусоров на тот момент были пророссийскими мразями и вели себя соответсвенно.
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Кстати российские снайпера, стреляющие с отеля Украина по милиционерам, с целью накаливания обстановки были реальностью.
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Если по людям стреляли всеровно с какой стороны должны нести накозания
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Не рассказывай сказки зебил. На Майдане люди защищались от произвола мусоров. Самооборона нигде не наказывается.
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Кстати российские снайпера, стреляющие с отеля Украина по милиционерам, с целью накаливания обстановки были реальностью.
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Все это басни... мусорам на тот момент никаких снайперов не нужно было, они и так ненавидели Майдан. Большинство мусоров на тот момент были пророссийскими мразями и вели себя соответсвенно.
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Чо серьйозно? А что на майдане только беркута были? Других ментов не было? Для тебя, вася поясню. Там была постоянная ротация. И были призвана вся милиция Киева и областей. Вплоть до райотделов и участковых. А также пацаны-нацгвардейцы срочники. И все они ненавидели майдан? Бошку то хоть включай.
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Беркут завозили даже из Крыма чтобы действительно они ненавидили Майдан. Но так обобщать нельзя.
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Не надо свои хотелки выдавать за аксиому. С таким наслаждением и смаком расстреливать безоружных людей могли только ордынские снайперы, уверенные в своей полной безнаказанности, хотя это совсем не отменяет то, что они в качестве дымовой завесы использовали "Беркут", который тоже расстреливал людей. Мусора они потому и мусора, что служат не Закону, а пахану при власти, который им платит. 20 февраля власть макеевского зечары фактически была в процессе ликвидации, надо было быть особо тупым мусором, чтобы в этот день надеятся получить впоследствии премии за расстрел украинского народа. А путинская сволота за это свои ордена и медали получила.
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Conan UA А то эти промоскальские шавки этого не знают !!! Всё они - суки - знают... Просто их цель - задавить в неньке всё , что им противостоит... То есть - народ ... Народ им ни к чему... Да и неньки у них нету - они инкубатоские , сделано в СССР... Им нужно быдло...
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Но согласитесь, только суд может определить факт самообороны или факт ее превышения., как и факт превышения полномочий сотрудниками правопорядка?
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От кого защищался УБЛЮДОК ПАШИНСКИЙ ?
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От таких как ВЫ наверно кремлебл_--Й
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Ты был на майдане, вася? Там было куча кацапов, которые из пистолетов стреляли по ментам, провоцируя обратку. Эти пистолеты потом в делах фигурировали.
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Летом 2014 валили сепаров не разбираясь, показалось или нет, хлопнули, зарыли. Почему держат т.н."убийц Шеремета", даже если грохнули они? Им показалось, что он агент кремля (кстати так и есть на самом деле) отправили его на небеса, согласно политической целесообразности.
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Убийц Шеремета надо к награде..мразь ФСБшная трахальщиком Притулы устроила под крышу.
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Я в тот период не так категорично рассуждал, но по его витиеватым и путанным, а потом неожиданно совершенно противоположным заключениям, был уверен, что засланный! Есть такая технология, прибить лоха- все время говоришь патриотические вещи, народ привык и полюбил, уже верит как отцу родному, а в нужный момент включили программу фас, толпа идет без размышления как на убой. .
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Поясни тоді чому беркут стріляв по тим, хто не мав зброї?
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Коли прийдуть вбивати ТЕБЕ ти скоріш за все обісрешся і закричиш "Здаюссссь!". Це чисто в кацапських традиціях. Але на майдані були люди, чию психологію ти ніколи не збагнеш. Оскільки ти Раб Рабович Рабов.
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В школе карантин продлили? "НакОзанец" "всерОвношный". ЗБЛ БЛД.
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Тобі не зрозуміти. В Україні, якщо менти б'ють дітей, то приходять люди і б'ють ментів. В росії, якщо б'ють дітей, то холопи це знімають на смартфони. В Україні, якщо менти вбивають людей, то українці вбивають ментів. В росії, якщо вбивають людей, то раби виходять на одиночні пікети. Якщо ти не вб'єш ворога, то ворог уб'є тебе - російське "імперське" бидло це не зрозуміє.
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1. конкретных людей нет.
2. мусора стреляли на убой не из табельного !
3. стреляли В БЕЗОРУЖНЫХ !
4. МУСОРАМ ДАЛИ ОРУЖИЕ!!! против БЕЗОРУЖНЫХ ! выход ?

САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! МУСОРА НЕ ЛЮДИ !!!! запомни это!
и не стоит нивелировать причинно-следственную связь !
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Любой зебил расскажет что нет никакого реванша!
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Уволили токльо из-за того что всплыли эти пленки. Но зеля поставит туда какого-то портного - к гадалке не ходи.
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ℳγrotvorets.center

@myrotvorets_

ПОРТНОВА ПРОРВАЛО?

На Ютубі невідомі виклали ролік розмови зрадника Батьківщини А.Портнова та Т.Шарія 18.02.2020 року.
Шарій жаліється Портнову про те, що після останнього траншу від якогось Владислава ( чи не Суркова? ) - тиша.

В той же час Портнов повідомив, що "ТАМ" виявили бажання поговорити з Шарієм.
Шарій чомусь був здивований від такої новини, але зрадів і попросив передати Портнова про те, що чекає на дзвінок від "благодєтеля" через Телеграм.
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Єдине що голос не дуже схожий на шмарія...може тому, що по телефону...
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Як на мене, то схожий, особливо інтонації.
Ще й Оля ( як і дружина шарія ), Альпи. Воно ж в Європі живе. Чомусь...
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Ну - Оля не аргумент, якщо то актори. Але, можливо, я просто не впізнав.
Хоча - це нічого не міняє - всі ми й так знали, що шарій спонсується з кремля, як і портнов.
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Ну конечно же, из-за того, что всплыли пленки, а как еще можно было уволить Трубу, если закон этого делать не позволяет?
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А хто там перший зам зараз, не нагадаєш?
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Призначений трошечки не зовсім законно екс-адвокат Чивокуня?
Так, цього теж треба добиватися, щоб зняли.
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"уволили" он должен сидеть,вам не кажется?
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Каждый день здобутки наружу вылезают...
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В принципе эти существа доказали что всегда есть тот, кто за ширмой довольно потирает ручки.
Правда, как говорил 1 чудак - где-то там, где сходятся посредине.
Сразу вспоминается как обосрался Ющенок - так кричал шо кому-то там - что-то там, но потом засунул язык куда-то там или во что-то там.
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Милиционеров ??? Ну тут я был-бы с терминами поосторожней ,скорее мусоров а утилизация мусора это уже совсем другая история ...
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Привет нюня! Писали болеешь, что дядьки мурзилку тебе порвали. Был у врача?
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Написали на тебя ? "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 2536Так теперь ты получается писсуар ,от ты ****,докатился... "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 2536
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Нюня, тупеешь. Раньше хоть капля креатива, теперь лох лохом. Кстати, про "мусоров" аккуратней. По высерам, и картинке рыла в Дие, они прочтут, и мурзилка твоя снова в хлам, проктологи не помогут. Где твой волчонок серенький, подтягивай, накормлю.
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Ааа,так это тебя мусора обписали и теперь ты обсераешься когда даже слышишь о них "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 7824 я же мусорков с раннего детства и отрочества на х*ю пачками наворачивал и кстати я не уверен ,что они читать умеют ..
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писала ты уже про свой блатной путь- кино, Шансон, калина красная)))) тебе дура браслеты, через вертушку, пока писать в журнал, сменить 3 комплекта трусов. а когда отберут шнурки в комнате с прикрученной мебелью, интересно взглянуть на твое рыло. шавка от воров слышала такой текст про мусоров? Завтра в подъезде хулиганы трахнут твою телку, будешь с заявой через 3 минуты на коленях в РО.
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все абсолютно правильно. в любой цивилизованной стране за убийство копа уже на пожизненном сидели бы
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Требуешь соблюдения закона от одних, требуй соблюдения закона и от других. Например, от того же портнова, или януковича. Только не по сеньке шапка, верно?
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Так то копа, а не тих, кому Янукович приховано платив другу зарплату. Всеукраїнське зібрання дільничих ви не забули?
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безоружные срочники-вв-шники, которых жгли молотывми, тоже двойную зарплату получали? а за что сожгли в казарме во львове двух беркутят, которые и близко на майдане небыли?
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Арсен Аваков писал "мусора - не люди".

Сколько срочников тогда погибло?
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Нет погибших, просто были трамвы и ранения которые мусора затаивали..
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Були і такі, але чому приховано платили другу зарплату? Вийшло так, що міліцейська служба перестала такою бути.
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двойная зарплата дает право их убивать?
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Це не копи.
В любій цивілізованій країні застосування зброї регламентується Законом. Якщо люди використовують зброю поза регламентом - вони злочинці, незалежно від того, міліціанти вони чи бандюки.
А тепер покажи законодавчі акти, які дозволили вбити Нігояна, наприклад.
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майдановцев убивали не копы,а убийцы! "Притягувати до відповідальності всіх, хто розстрілював міліціонерів": на нових "записах Труби" ексглава ДБР і експрокурор Курись обговорюють розслідування справ Майдану - Цензор.НЕТ 4775
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Даже , если бы и не знать этой инфы - тенденция понятна по появлению в ОП преступника портнова и по мельканию на экранах преступницы лукаш.... И - ясен пень - именно эти воры и кричат "держи вора!". Это классика... Кстати, просматривая в ютюбе ролики с лукаш - не забудте спросить у неё чей Крым... Она очень любит этот вопрос...
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так аваков вроде-ж сказал, шо "мусора не люди"? теперь разве только гринпис может за них вступиться, по поводу жестокого обращения с животными.
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я думаю, что в Ростове на всю эту шушеру квартир не хватит.....
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Отака сволота періодизується у владі
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Может пора принять закон?
Стрельба в полицейского - считается детской шалостью.

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полицейский ,стреляющий в безоружного активиста становится убийцей!
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О, сколько нам открытий чудных
Готовит интернета век,
Средь сонма полчищ изумрудных,
Найдётся ль честный человек?
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Всё о чём ванговали найупоротейшие порохоботы, сбывается!
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По правильному Портнов уже сидеть должен за всё... Ну и чего они называют бандитов милиционерами? Они перестали быть милиционерами когда нарушили конституцию и стали служить Яныку и деньгам. Некоторые ещё соседнему государству служили. А может они никогда милиционерами не были а просто носили форму и погоны.
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Після того, як відпустили беркут без суду нема морального права судити тих, хто стріляв у ментів.
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цей сєпарський гандон буде бовтатися на ліхтарі
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Бити, викрадати людей і вбивати першими почали т.з правоохоронці. Першу кров пролили саме мусора. Замісь гумових куль стріляли спецпатронами для вибивання замків і руйнування двигунів авто, з "Фортів", якими вбили Нігояна і Жизнєвського.
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Не все так просто. Это была хорошо организованная спецоперация, мусора даже не знали чем стреляли. Есть видео , где силовик стреляет с помпы и потом удивляется , почему такая отдача большая, от резины значительно меньше. Им подкинули патроны боевые в перемешку и они были уверены , что стреляют резиновыми пулями. Нигояна и Жизневского убивали спецслужбы Кремля умышленно, необходимо было перевести мирный Майдан в кровавый, для реализации последующего иудейско-кремлевского сценария.
Со стороны Майдана под пули людей повели провокаторы Коба и др.
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Пора провести вже справжнє розслідування злочинів "майдану".
Сьогодні навіть піндоси відкрито кажуть про те що там відбувалось насправді і хто за цим стоїть.
Фільм який демонструвався по одному із центральних каналів США - яскраве тому підтвердження.
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Без Майдана невозможно было бы реализовать планы Кремля и их иудейских кураторов по расчленению Украины. Майдан был инсперирован специально через избиение студентов, а люди вышли осознанно, что бы прогнать уголовника Януковича. Для этого Януковича и ставили, что бы против него было легче организовать Майдан и аннексировать Крым.
Сейчас тоже повторяется с Зеленским - все идет к новому Майдану и гражданскому конфликту.
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Стрелявший по людям выполняющих свой долг это провокаторы которые вызывают ответный огонь по мирным людям (должны нести наказания так же как и те что стреляли по безоружным).
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долг это служить народу Украины,а не выполнять злочинные наказы
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перевірені петині кадри
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Тот кто стрелял в милицию - преступник. Тот кто стрелял в безоружных на Майдане преступник.
То что Украина пожала такие кровавые жныва - закономерность. В 2010 году спокойно допустили на президенство трижды судимого уголовника и опозорили Украину на века. Вот и пришлось за это отвечать до сих пор кровью.
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кто стрелял в милицию?факты?расследования?
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В милицию стреляли спецслужбы Кремля и один идиот который сам заявил что стрелял с АК и убил офицера.
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кто этот идиот где вы взяли такую информацию?
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Та ми вже зрозуміли що до влади допались реваншисти, московські гниди та підлабузники.
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трубой по яйцам в перспективе получит100% горнист...
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Ось і поступ в справах Майдану і ******* сотні, про яку волав Зєля на стадіоні- де результат
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