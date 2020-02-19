 "Привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров": на новых "записях Трубы" экс-глава ГБР и экс-прокурор Курысь обсуждают расследование дел Майдана. АУДИО

Как информирует Цензор.НЕТ, соотвтествующая аудиозапись была опубликована в Телеграм-канале "Трубу прорвало".

Запись датирована 16 августа 2019 года.

Как сообщает "Трубу прорвало" сам Курысь в 2013 году был назначен Портновым губернатором Николаевской области и в разговоре называет Портнова "товарищем", а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений. Он также предлагает "поклеить" все экспертизы и решения по делам Майдана.

Труба: по вашему мнению, что делать с майдановской делами? Вариантов два: первый вариант - это сугубо дела, которые касаются Майдана, оставить в отделе Генеральной прокуратуры.

Курысь: это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать ...

Труба: переходные, наверное, положения. Или если передавать их сюда решить вопрос с переходом следователей.

Курысь: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать?

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Труба: Никогда.

Курысь: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идеи для того чтоб уровнять у нас все, надо принять закон об амнистии с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По другому я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть… Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек

Труба: да, где-то так

Курись: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем… Тоже, мне кажется, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.

"Во время разговора связной Портнова дает понять, что именно это дело интересует "человека". Труба же предлагает быть осторожным, чтобы его никто не заметил в ГБР", - говорится в сообщении телеграм-канала.

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