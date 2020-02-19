 "Привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров": на новых "записях Трубы" экс-глава ГБР и экс-прокурор Курысь обсуждают расследование дел Майдана. АУДИО

Как информирует Цензор.НЕТ, соотвтествующая аудиозапись была опубликована в Телеграм-канале "Трубу прорвало".
Запись датирована 16 августа 2019 года.
Как сообщает "Трубу прорвало" сам Курысь в 2013 году был назначен Портновым губернатором Николаевской области и в разговоре называет Портнова "товарищем", а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений. Он также предлагает "поклеить" все экспертизы и решения по делам Майдана.
Труба: по вашему мнению, что делать с майдановской делами? Вариантов два: первый вариант - это сугубо дела, которые касаются Майдана, оставить в отделе Генеральной прокуратуры.
Курысь: это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать ...
Труба: переходные, наверное, положения. Или если передавать их сюда решить вопрос с переходом следователей.
Курысь: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать?
Труба: Никогда.
Курысь: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идеи для того чтоб уровнять у нас все, надо принять закон об амнистии с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По другому я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть… Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек
Труба: да, где-то так
Курись: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем… Тоже, мне кажется, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.
"Во время разговора связной Портнова дает понять, что именно это дело интересует "человека". Труба же предлагает быть осторожным, чтобы его никто не заметил в ГБР", - говорится в сообщении телеграм-канала.
2. мусора стреляли на убой не из табельного !
3. стреляли В БЕЗОРУЖНЫХ !
4. МУСОРАМ ДАЛИ ОРУЖИЕ!!! против БЕЗОРУЖНЫХ ! выход ?
САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! МУСОРА НЕ ЛЮДИ !!!! запомни это!
и не стоит нивелировать причинно-следственную связь !
https://censor.net.ua/blogs/3167669/noviyi_kervnik_dbr_venediktova_lyudina_portnova
ℳγrotvorets.center
@myrotvorets_
ПОРТНОВА ПРОРВАЛО?
На Ютубі невідомі виклали ролік розмови зрадника Батьківщини А.Портнова та Т.Шарія 18.02.2020 року.
Шарій жаліється Портнову про те, що після останнього траншу від якогось Владислава ( чи не Суркова? ) - тиша.
В той же час Портнов повідомив, що "ТАМ" виявили бажання поговорити з Шарієм.
Шарій чомусь був здивований від такої новини, але зрадів і попросив передати Портнова про те, що чекає на дзвінок від "благодєтеля" через Телеграм.
Ще й Оля ( як і дружина шарія ), Альпи. Воно ж в Європі живе. Чомусь...
Хоча - це нічого не міняє - всі ми й так знали, що шарій спонсується з кремля, як і портнов.
Так, цього теж треба добиватися, щоб зняли.
Правда, как говорил 1 чудак - где-то там, где сходятся посредине.
Сразу вспоминается как обосрался Ющенок - так кричал шо кому-то там - что-то там, но потом засунул язык куда-то там или во что-то там.
Сколько срочников тогда погибло?
В любій цивілізованій країні застосування зброї регламентується Законом. Якщо люди використовують зброю поза регламентом - вони злочинці, незалежно від того, міліціанти вони чи бандюки.
А тепер покажи законодавчі акти, які дозволили вбити Нігояна, наприклад.
Стрельба в полицейского - считается детской шалостью.
Готовит интернета век,
Средь сонма полчищ изумрудных,
Найдётся ль честный человек?
Со стороны Майдана под пули людей повели провокаторы Коба и др.
Сьогодні навіть піндоси відкрито кажуть про те що там відбувалось насправді і хто за цим стоїть.
Фільм який демонструвався по одному із центральних каналів США - яскраве тому підтвердження.
Сейчас тоже повторяется с Зеленским - все идет к новому Майдану и гражданскому конфликту.
То что Украина пожала такие кровавые жныва - закономерность. В 2010 году спокойно допустили на президенство трижды судимого уголовника и опозорили Украину на века. Вот и пришлось за это отвечать до сих пор кровью.