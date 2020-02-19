EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  125  2
Все про:Кабмин (11623) политзаключенные (1410) Гончарук_Алексей (714)

 Кабмин утвердил создание единой комиссии для помощи украинским политузникам в РФ

Кабинет министров Украины создал единую комиссию, которая будет заниматься помощью удерживаемым в РФ украинским политическим заключенным.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две", - написал он.

По его словам, работа этой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена, а также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.

Читайте также: Кабмин утвердил законопроект по борьбе с промышленным загрязнением

Кабмин утвердил создание единой комиссии для помощи украинским политузникам в РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176656
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В рашке вы хр-ен чем поможете!!!! Уверен вы туда даже не поедете!
А в Украине я чувствую вас больше всего интересует слово "материальная помощь"!!!!
 показать весь комментарий
 
И главами комисси назначить Надю Савченко и Рубана !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх