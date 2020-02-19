 Кабмин утвердил создание единой комиссии для помощи украинским политузникам в РФ

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Опекой наших политзаключенных в РФ будет заниматься единая комиссия по этим вопросам. Ранее этих комиссий было две", - написал он.

По его словам, работа этой комиссии поможет максимально качественно и своевременно оказывать помощь, в том числе материальную, тем, кто вернулся из плена, а также эффективно координировать взаимодействие органов государственной власти, ответственных за помощь тем, кто был лишен свободы.

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