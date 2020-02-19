 Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера на заседании СНБО кроме неотложных вопросов неудачной попытки прорыва незаконными вооруженными формированиями РФ наших передовых позиций на востоке страны, коронавируса - эвакуации украинцев из Китая, рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость. По моему мнению, надо было более подробно рассказать представителям СМИ и обществу о том, что мы будем иметь для государства после их принятия", - заявил Кривонос.
"Стратегия национальной безопасности Украины - является основным документом оборонного планирования. Она основа для планирования деятельности органов государственной власти в сфере национальной безопасности. Исходя из положений разрабатываются доктринальные документы по вопросам военной безопасности, в частности военная доктрина, основные направления внешней политики, стратегии информационной безопасности, кибербезопасности, реформирования сектора безопасности и обороны, других насущных вопросов национальной безопасности, а также государственных программ по отдельным направлениям государственной политики национальной безопасности. Органы государственной власти руководствуются Стратегией при разработке и реализации законодательных актов, концепций, доктрин, стратегий, программ, планов и отдельных мероприятий, заключении международных договоров и соглашений, других международно-правовых документов, отчитываются о выполнении Стратегии. Что же мы будем иметь и как это будем реализовывать в течение пяти неполных лет" - отметил он.
"Что касается Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его освещение было также непонятным для профессионалов. На некоторое вопрос по ГОЗу ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование ГОЗа", должна порадовать всех. Но ... то что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", - добавил замсекретаря СНБО.
"Исходя из своего опыта, я прошу Президента, Верховного Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - призвал Кривонос.
"То как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания!! Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал. Много "голов" в финансировании других важных направлений от связи до бронетехнике", - пояснил он.
"Не люблю очковтирательство, не терплю популизма там, где должны быть четкость, количество, уверенность и перспектива. Возможно, трудно разобраться в военных вопросах стратегического уровня не имея опыта, знаний, не будучи на фронте - то слушайте профессионалов!!! Президента, я видел на фронте в августе 14, 95 квартал помогал нашим воинам - поэтому стоя рядом с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины - еще большая ответственность в стратегическом планировании, за Стратегию нацбезопасности, ГОЗ чтобы Президент, армия и народ были уверены - безопасность государства в надежных руках. Призываю, очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможному развитию событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности", - резюмировал Кривонос.
"Зеленський є не президентом України, а президентом капітуляції України. І від сьогоднішнього дня буду вважати його рупором партії капітуляції. У нас є партія гідності, партія захисту України, ЗСУ, більша частина громадських організацій, окремі люди в політиці. Але загал - це політика капітуляції. Якщо ви зауважили, то генерал Хомчак спростував свого президента, Верховного головнокомандувача. Головнокомандувач українською армією, Збройними силами (Хомчак - ред.) сказав, що це війна, а не якась провокація", - сказав Яневський.
Яневський також наголосив, що агресію Росії проти України слід розглядати в контексті глобального протистояння.
"Всі ці події, які сьогодні відбулися, вони відбудуться завтра, післязавтра, впродовж наступних років. Їх треба розглядати у більш широкому контексті - в контексті протистояння Росії Заходу, де ми є тільки одним із пунктів цієї тотальної війни, яку (Путін - ред.) в 2007 році оголосив в Мюнхені Заходу". - додав Яневський.
Всі наші чинуші манагаються вкрасти - це аксіома. І при Зелі це аж ніяк не змінилося.
https://gordonua.com/news/money/na-zakupkah-nenuzhnyh-armii-broneavtomobiley-planiruyut-ukrast-300-mln-grn-butusov-1483954.html
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1407377566100002&id=100004833154110
https://www.unian.net/economics/finance/10842386-chinovniki-planiruyut-kupit-nenuzhnye-armii-broneavtomobili-po-zavyshennym-cenam-butusov.html
https://censor.net.ua/resonance/3171172/zachem_armiya_snova_hochet_kupit_broneavtobusy_na_rekordnuyu_summu
Пруфи будуть - і щодо "оманський перемовин", і щодо "умов"? Чи ви тут про свої наркоманські фантазії пишете?
Нужно следить за реакцией на выступление Кривоноса - если исправятся - вся ваша теория оманской зрады окажется 100%м пшиком.
PS Если правда, что гособоронзаказ у нас правда формирует заместитель министра финансов - то это полный пипец.
"То как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания!! Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал. Много "голов" в финансировании других важных направлений от связи до бронетехнике", - пояснил он.Источник: https://censor.net.ua/n3176655
Какая там стратегия,когда минер КПП пограничников и подрывник арт. складов Украины разуливает на свободе!
Разработку ракетных комплексов,
Зе исполнительный
Воно в армії не служило, і в нього вже "мир настав у голові"
Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.
Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.
Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.
Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю. tZe информ
Свёртывание ракетных программ - обезоруживание страны.
Бубочка действует как Янукович.
Их ведут по одному алгоритму. Ждём камланий про "стабильность".
https://www.youtube.com/watch?v=3OYfPk_ye-4&feature=youtu.be
Ракетные програмы УЖЕ свернуты.