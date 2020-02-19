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Все про:вооружение (3308) оборона (1140) СНБО (3369) стратегия (127) Кривонос Сергей (64)

 Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос попросил президента Украины Владимира Зеленского отправить на доработку Государственный оборонный заказ.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании СНБО кроме неотложных вопросов неудачной попытки прорыва незаконными вооруженными формированиями РФ наших передовых позиций на востоке страны, коронавируса - эвакуации украинцев из Китая, рассматривались два крайне важных вопроса: принятие Стратегии национальной безопасности и обороны, Государственный оборонный заказ. От этих двух стратегических документов зависит наша самостоятельность и независимость. По моему мнению, надо было более подробно рассказать представителям СМИ и обществу о том, что мы будем иметь для государства после их принятия", - заявил Кривонос.

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"Стратегия национальной безопасности Украины - является основным документом оборонного планирования. Она основа для планирования деятельности органов государственной власти в сфере национальной безопасности. Исходя из положений разрабатываются доктринальные документы по вопросам военной безопасности, в частности военная доктрина, основные направления внешней политики, стратегии информационной безопасности, кибербезопасности, реформирования сектора безопасности и обороны, других насущных вопросов национальной безопасности, а также государственных программ по отдельным направлениям государственной политики национальной безопасности. Органы государственной власти руководствуются Стратегией при разработке и реализации законодательных актов, концепций, доктрин, стратегий, программ, планов и отдельных мероприятий, заключении международных договоров и соглашений, других международно-правовых документов, отчитываются о выполнении Стратегии. Что же мы будем иметь и как это будем реализовывать в течение пяти неполных лет" - отметил он.

"Что касается Государственного оборонного заказа (ГОЗ). Его освещение было также непонятным для профессионалов. На некоторое вопрос по ГОЗу ответы были даны без конкретики, а фраза "на 16% увеличено финансирование ГОЗа", должна порадовать всех. Но ... то что я увидел и знаю, вызвало у меня возмущение и непонимание предложенных решений", - добавил замсекретаря СНБО.

"Исходя из своего опыта, я прошу Президента, Верховного Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины не подписывать ГОЗ, а отправить на доработку", - призвал Кривонос.

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"То как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания!! Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал. Много "голов" в финансировании других важных направлений от связи до бронетехнике", - пояснил он.

"Не люблю очковтирательство, не терплю популизма там, где должны быть четкость, количество, уверенность и перспектива. Возможно, трудно разобраться в военных вопросах стратегического уровня не имея опыта, знаний, не будучи на фронте - то слушайте профессионалов!!! Президента, я видел на фронте в августе 14, 95 квартал помогал нашим воинам - поэтому стоя рядом с Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины - еще большая ответственность в стратегическом планировании, за Стратегию нацбезопасности, ГОЗ чтобы Президент, армия и народ были уверены - безопасность государства в надежных руках. Призываю, очень взвешенно подойти к стратегическому планированию, возможному развитию событий и принять решение исключительно в пользу государства, его обороны и безопасности", - резюмировал Кривонос.

Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа 01
Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа 02

Источник: https://censor.net.ua/n3176655
 
   
 Топ комментарии
 
единственный вменяемый человек и настоящий офицер в клоунском СНБО..
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Знищення ракетної програми - це умова Хуйла на оманських перемовинах. Це не некомпетентність, це звичайна державна зрада. Зебіли, прошу аргументовано пояснити чому ваші чумаходи вирішили знищити ракетну галузь в момент її піднесення?
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единственный вменяемый человек и настоящий офицер в клоунском СНБО..
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Чому його там ще тримають? Єдиний професіонал в цирку.
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Он подавал заявление. Но бубочка держит, должен же хоть один понимать суть вещей.
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Бідний секретар РНБО зі сльозами на очах переживає за матусю, що проживає у Луганську. Охрєнєть, а перевезти в Україну матір людини що володіє головними секретамиЗСУ слабо?
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_Не думаю что оккупанты так запросто отпустят. Это же отличный рычаг давления на секретаря.
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Все это туфта, перед назначением мог перевезти элементарно, как много моих знакомых повывозили родителей без проблем. Было бы желание.
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То, які тому могут бути секрети для РФ.
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Какие уж тут секреты, если власть работает на кремль?
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Как ему тяжело смотреть каждый день на весь этот сброд и сдерживать себя от желания подправить некоторым выражение их физиономий, не обезображенных присктствием интеллекта.
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свой среди чужих- чужой среди своих......- он как бы "уходил".... Замсекретаря СНБО Кривонос выступил против подписания президентом Гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 2439
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Ты знаешь Шрек,соглашусь с тобой на все 200%.Еще больше скажу,не вижу ему альтернативы на президентских выборах 2024 года.Стране нужен порядок,а не всеобщий беспредел и цирк.Стране нужен свой Пиночет.
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Український історик і журналіст Данило Яневський розкритикував виступ президента Володимира Зеленського щодо наступу росіян на Донбасі, назвавши голову української держави "президентом і рупором капітуляції".

"Зеленський є не президентом України, а президентом капітуляції України. І від сьогоднішнього дня буду вважати його рупором партії капітуляції. У нас є партія гідності, партія захисту України, ЗСУ, більша частина громадських організацій, окремі люди в політиці. Але загал - це політика капітуляції. Якщо ви зауважили, то генерал Хомчак спростував свого президента, Верховного головнокомандувача. Головнокомандувач українською армією, Збройними силами (Хомчак - ред.) сказав, що це війна, а не якась провокація", - сказав Яневський.

Яневський також наголосив, що агресію Росії проти України слід розглядати в контексті глобального протистояння.

"Всі ці події, які сьогодні відбулися, вони відбудуться завтра, післязавтра, впродовж наступних років. Їх треба розглядати у більш широкому контексті - в контексті протистояння Росії Заходу, де ми є тільки одним із пунктів цієї тотальної війни, яку (Путін - ред.) в 2007 році оголосив в Мюнхені Заходу". - додав Яневський.
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Які там ракетні програми? Навіщо датуватиХубла? Ми мірниє люді.
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А у січні 2018го їх вартість була ще на $50 тисяч нижча. І взагалі їх вартість росте кожен рік чомусь. І не при тому, що вони не так вже й потрібні в армії.
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Класне виправдання для вороватих зебілів: "їх вартість росте кожен рік чомусь"
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А до того 4 роки то були вороваті пебіли? Чи як?
Всі наші чинуші манагаються вкрасти - це аксіома. І при Зелі це аж ніяк не змінилося.
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А где же уголовные дела на вороватых Пебилов? Что так? Не только Портновские не могут новых открыть, а и старые закрывают за неимением фактов. Так что или факты, или не трынди.
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машина постоянно улучшается и модифицируется, а все это время и деньги.... это для тех, кто не знаком с производством..... поэтому, думаю, что зебилы, в данном случае, здесь не при делах..... хотя...., как знать.....
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Знищення ракетної програми - це умова ***** на оманських перемовинах. Це не некомпетентність, це звичайна державна зрада. Зебіли, прошу аргументовано пояснити чому ваші чумаходи вирішили знищити ракетну галузь в момент її піднесення?
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"це умова ***** на оманських перемовинах"

Пруфи будуть - і щодо "оманський перемовин", і щодо "умов"? Чи ви тут про свої наркоманські фантазії пишете?
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Я уверен в этом на 1000% Никакого другого логического объяснения отказу от единственного серьезного оружия сдерживания Раши нет. Причем уже готового, разработанного и успешно испытанного оружия. Отказ от финансирования самой спешной модернизации основного танка, которой очень довольны в частях. Отказ от закупок самого популярного БТР3. И прочее, прочее. Это, с@ка, просто тупое предательство интересов страны зеленой плесенью. Военным пора всерьёз подумать о легитимности преступной власти в стране и о угрозе самого существования страны от зеленой пошести.
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Да есть кучи других, кораздо более правдоподобных объяснений - вплоть до элементарной некомпетентности.
Нужно следить за реакцией на выступление Кривоноса - если исправятся - вся ваша теория оманской зрады окажется 100%м пшиком.
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Некомпетентность главкома вооружать армию единственным реальным оружием сдерживания агрессора называется очень просто - предательство. И не нужно изобретать тупые отмазки.
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Зебабуїн тобі задали пряме питання - поясни чому зарубали "ракетну програму" або іди нх?
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Петекантроп, я тебе ванга, что ли? Скорее всего - некомпетентные лица составляли оборонный заказ - Зеле показали, какие классные броневички, ему потравилось и весь бюджет на броневички и отправили, забив на все остальное - ракеты ж они не такие впечатляющие, как броневички.
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Ви тільки вдумайтесь у фразу "некомпетентные лица составляли оборонный заказ". І ви від мене вимагаєте вимагаєте пруфи? Я вважаю, що якраз компетентні виродки все це роблять - такої лавини совпадєній не буває.
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А на х...я тоді такий тупорилий утирокГоловнокомандувач потрібен якщо воно не знає про "ракетну програму"? Кого ви зебабуїни обрали до Влади ви хоча б для себе самих зрозуміли чи й досі вірете у "голобородька"?
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Он объяснить не смог и просто пошёл нх. Заступник секретаря РНБО Кривонос виступив проти підписання президентом Держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9677
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Молодец. Может дойдет и таки изменят заказ с не особенно нужных и неоправданно дорогих бронеавтомобилей на закупку Стугн, Корсаров, Нептунов, Ольх, модернизацию танков и тд.
PS Если правда, что гособоронзаказ у нас правда формирует заместитель министра финансов - то это полный пипец.
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А на пресконференции РНБО вчера Данилов вешал лапшу все на уши что все в порядке ..все финанчируется а оно он шо..твари зеленые
"То как он подготовлен, вызывает вопросы к компетентности руководителей и ответственных за его подготовку. Принятие его в таком виде, приведет к срыву ключевых оборонных программ и инициатив, что в дальнейшем может привести - к ослаблению нашей обороноспособности вместо наращивания!! Самое главное, это касается ракетной программы!!! Ее развитие беспокоит не только меня, военных, а еще много сознательных украинцев. Также она интересует и россиян, потому что наша ракетная программа - наш щит!! Мы за развитие программы, а они за свертывание. Для них наши ракеты, как кость в горле. В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом!!! Сегодня, этого я не услышал. Много "голов" в финансировании других важных направлений от связи до бронетехнике", - пояснил он.Источник: https://censor.net.ua/n3176655
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"А на пресконференции РНБО вчера Данилов вешал лапшу все на уши что все в порядке ..все финанчируется а оно он шо..твари зеленые" - Враги врут. Конечно. Обязательно! А ты шо, поверил?
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так он же для пиара его подписал, а не для пользы... как можно реагировать на это серьезно серьезным людям
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"Стратегия национальной безопасности Украины Источник: https://censor.net.ua/n3176655

Какая там стратегия,когда минер КПП пограничников и подрывник арт. складов Украины разуливает на свободе!
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..без РМСД-нам кранты.. и не не важно, будем мы в брониках или без оных...ракеты малой и средней дальности, аббревиатура эта означает, кто не знает.....прав борода на все 10001%!!!
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Говорят Патрушев отдал прикз Зе ерекратить
Разработку ракетных комплексов,
Зе исполнительный
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Где гаварят? В Ольгино?
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«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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Действия нашей армии диктуются политической необходимостью Московии
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Такие как Кривонос нонче не в фаворе. У влады спрос на сивох, разных клоунов и малороссов. Отстранят Кривоноса от дел, шоб не мешал им сдавать Украину.
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зеленский - банальный предатель. Циничный, лицемерный, расчетливый. Ему говорят, он делает. Когда не говорят, создает "комиссии выдающихся врачей". Предавать и продавать - его удел. Ни на что другое он не способен. Все остальное - следствие. В том числе и история с заказом. Ему сказали, он сделал, ермак отчитался. Перед Патрушевым, конечно. Перед кем же еще...
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" президента, я бачив на фронті 14 го ......" - все...., "занавес "
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А може в нього в бліндажі телевізор був.
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эту шелупонь уже давно пора вынести. порох тоже не ангел, но эти вообще берега потеряли.
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Кривоносу слід було згадати визнання бубочки три дні тому, що в нього взагалі нема жодної стратегії. І не морочити йому голову своїми заявами.
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У бубочки нет времени думать стратегически...
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"...я прошу Президента Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України..." Не кивайте преЗЕдента - у нього місячні.
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які такі ракети?
Воно в армії не служило, і в нього вже "мир настав у голові"
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Зеленский говорит, что случившийся вчера бой под Золотым, стоивший жизни четырем украинским воинам - это провокация. К его сведению - это не так.
Случившиеся вчера - это хорошо спланированная и подготовленная операция российского командования , которое использовало вполне достоверные и заранее добытые разведывательные, данные для введения в бой сил и средств.
Люди которые ее которые ее готовили прекрасно знали, что в конце января распоряжением Генштаа Украины с зоны т.н. "разведения войск" в районе н\п Золотое были убраны все установки противотанковых ракетных комплексов. Доказательство этому, во-первых - использование танковых подразделений в целях огневой поддержки наступающих подразделений, что было бы абсолютно невозможно при наличии противотанковых ракетных комплексов.
Во вторых - атакующие подразделения российской армии прекрасно знали о времени и возможностях развертывания украинской артиллерии возвращаемой на огневые позиции и начали отход еще до момента начала обстрела. Удар украинской артиллерии пришелся практически по пустому месту.
Исключение составляла только основная штурмовая группа которая прикрывая отход не успела покинуть зону обстрела, замаскировалась на частично оставленных украинскими войсками позициях. После запроса о "прекращении огня" и согласия украинской стороны они покинули позиции и вышли с зоны поражения.
В-третьих, использование спецназа. Спецназ - это инструмент молниеносного, продуманного удара. Эти хорошо обученные подразделения не используются для банальных провокаций. Для этого там вполне достаточно бандитов "ДНР/ЛНР". 45-я обрсн тщательно и долго готовилась к операции, активно, вплотную изучая местность и украинские позиции переодевшись местными жителями, которых так бездумно подпускают к военным позициям наша армия.
Это не провокация - это результат преступных ошибок высшего руководства страны, которое своими действиями ставит под угрозу мир и безопасность украинских граждан, ставит под неоправданную угрозу жизнь украинских воинов.
Рапорты Генштаба о "победе". Несколько .... преувеличены. Российские войска провели классическую разведку боем, заняв новые позиции, расширив зону и возможности проникновения в тыл украинских войск, фактически взяв под контроль "зону разведения".
Предупреждаем - это повторится. И тут и под Гнутово. Под Гнутово с более серьезными последствиями - потерей Широкино и выходу к Мариуполю. tZe информ
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РНБО и осел зе-предатель сдает Украину путину хлу , как кАзел янек без вооружения оставляет армию
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Если народ выбрал непрофессионала, но пусть даже не патриота страны Украина , а человека, болеющего за судьбы тех, кто его выбрал , которым наобещал , КАК ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК , слушающий, "что говорят люди на улицах" ( Мюнхен, спасибо за экскурсию в мозг гаранта) ... Человек простой, но порядочный мог бы захотеть окружить себя профессионалами настоящими, а не холуями себя и своих хозяев ... Ну чтоб постараться сохранить порядочность и показать, что пытается выполнить обещаное. А мы видим ребенка , в стадии 42 летнего человека , живущего пиаром пиаром пиаром пиаром пиаром ... пустым пиаром бес пользы, а только лишь с обещанием от холуев сохранить ему РЕЙТИНГ! Неужели КВН так мозги выел? Неужели содружество комедиантов и верность им дороже сохранения своего имени в истории, если она уж тебя туда вляпала... ну не может быть человек таким уж совсем .... нет слов. Значит что тогда, напрашивается одна мысль о страшной зависимости этого человека от кого или от чего???
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Дежавю - Зе разрушает ракетный потенциал страны

Заступник секретаря РНБО Кривонос виступив проти підписання президентом Держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9774

Свёртывание ракетных программ - обезоруживание страны.
Бубочка действует как Янукович.
Их ведут по одному алгоритму. Ждём камланий про "стабильность".
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все і так іде до повного пєрєстать стрєлять...ато путін розгнівається...і дачу в криму конфіскує
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зачем нам ракеты? ракетами мы можем напугать мирных жителей Донбасса и еще более мирных неравнодушных граждан россии, которые им помогают собирать цветы и надувать воздушные шарики...они могут прям разбежаться от наших ракет..., и вообще, самое главное на фронте - это командирский бронированый автомобиль, чтобы любой генерал хотя бы иногда подъезжал к фронту ближе, чем на 50 км...
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Янук каментит клоуна: "Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране. Нужно ежедневно помнить и работать над тем, что было обещано украинскому народу. На этом пути нужны союзники, компетентные исполнители… Я буду делать все, чтобы страна не упустила эту надежду, чтобы мир и стабильность пришли на нашу землю"
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Воины, которые защищают наше государство, должны стрелять в ответ тем, кто угрожает их жизни и хочет забрать у нас страну Кривонос/РФ невыгодно возвращать территории и заканчивать войну, которая, по их плану, должна продолжаться как можно дольше, - Кривонос/ Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и позор, и войну. Уинстон Черчилль", - Кривонос./Коломойскому и его слугам нужен Сивоха и Кучма. Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Ну так у нас испытаний ракет уже пол года НЕ проводят!
Ракетные програмы УЖЕ свернуты.

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Один разумный голос в зеленом болоте тупизны и предательства.
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