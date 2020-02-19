 Командование оккупационных войск на Донбассе планирует привлечь "казачьи формирования" из РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Как отмечают в украинской разведке, предполагается значительное привлечение сил и средств т. н. "казачьих формирований" с территории Российской Федерации.
В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Неужто эти паразиты согласятся воевать, когда они за выслугу лет несут почетную (а также по нечетным дням) службу по охране московских судов, например?
Это не шутка, они действительно охраняют в Москве суды.
Например, Чертановский суд.
Ну, с Чертановым то понятно, Витя Суворов в мемуарах своего начальника еще когда написал, что работники их ведомства, которые неудачники, квартирки в Чертаново получали...
"«Открытые медиа» сообщают, что охраной Чертановского районного суда занимаются казаки из ЧОП Центрального казачьего войска «Казачья стража» - при этом издание также отмечает, что на входе посетителей досматривают приставы."
(https://meduza.io/feature/2020/02/12/byvshiy-nachalnik-upravleniya-fsin-poluchivshiy-prigovor-za-vymogatelstvo-pokonchil-s-soboy-v-sude-on-smog-pronesti-na-zasedanie-pistolet)
"Недолго музыка играла, недолго
фраер танцевалмосковский казак охранял суд"
уже не знают как поизмываться с*ки! где гумконвой... сено зимой возьмет? ))))
Що робити? Йти до казачки, "добрая душенька утешит" (але резервний ОДИН РАЗ вже використано... тож від кадирівців слід триматися подалі...)
Ось тут про Бубочку. З натяком, що він рептилоїд (внеземной иудей)
Ведь чернорясные гундяевцы - это же "святое воинство"(С).
Мне их "часовни в шаговой доступности от дома"(С) напоминали оборонительные сооружения с подземными ходами и складами, колокол на колокольне созавет на оборону, как набат, и фиг их из тех 'часовен' выбьешь.
Нет, мне кажется, что эти в ЛДНР не поедут, окопались они крепко.
Разве шо в луганду на секс тур приехать!!!!
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!