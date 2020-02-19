 Командование оккупационных войск на Донбассе планирует привлечь "казачьи формирования" из РФ, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, предполагается значительное привлечение сил и средств т. н. "казачьих формирований" с территории Российской Федерации.

В частности, за их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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