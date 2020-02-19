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 На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС

Мужчина числился в поисковой базе как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области.

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию", — сказано в сообщении.

Мужчину доставили в Беловодское отделение полиции.

Его подозревают по ст. 260 Уголовного кодекса Украины — "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 2 до 15 лет за решеткой в зависимости от дополнительной квалификации правонарушения.

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На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176653
 
 
 Топ комментарии
 
Бідненький по пенсію до Сивохо прийшов, а ви його затримали...
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Він припхався на спільне патрулювання, яке обіцяв блазень, а його затримали.
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закопайте его живьем под забором по-тихому и все !
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Бідненький по пенсію до Сивохо прийшов, а ви його затримали...
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закопайте его живьем под забором по-тихому и все !
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не треба брати у полон цих потвор.
миролюбна бубочка їх все одно поверне додому
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Але натомість поверне когось із наших.
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наші теж різні бувають: є воїни, які потрапили у полон при виконанні бойових завдань, які сидять на подвалах вже декілька років, а є ті, хто по п'яні вирішив пограти у Рембо.
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Воно біженець! Від бандёравцев переховується...
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Він припхався на спільне патрулювання, яке обіцяв блазень, а його затримали.
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Вот кто мне может объяснить,каким макаром подсудимый сепаратист Кернес беспрепятственно шастает лечить зубы в Москву,а меня,заядлого алиментщика, не пускают?
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Возможно, у Кернеса нет задолженности по алиментам!
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Вот кто мне может объяснить,каким макаром подсудимый сепаратист Кернес

Но вот он превеликий парадокс
Кого-то выбирают римским Папою
Кого-то запирают в тесный бокс...
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Эта война продолжается так долго, что "ветеран" успел состариться.
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лугандон он такой! идейный!шел финансовый ущерб наносить бендерам На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2611
На блокпосту на Луганщине задержали 62-летнего боевика, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3064
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