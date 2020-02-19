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 Политика Украины
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 Кабмин утвердил законопроект по борьбе с промышленным загрязнением

Кабинет министров одобрил законопроект "О предотвращении, сокращении и контроле промышленного загрязнения", который предусматривает введение интегрированного разрешения для крупных предприятий с требованиями по сокращению их влияния на окружающую среду.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Интегрированное разрешение - это перечень требований к объему загрязнения и необходимым мерам для сокращения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение", - написал он.

Законопроектом предлагается обязать предприятия проводить мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения, отметил он.

"Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Это значит, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения", - пояснил Гончарук.

Правительство ожидает, что введение такого разрешения будет способствовать, в частности, модернизации производства.

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Кабмин утвердил законопроект по борьбе с промышленным загрязнением 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176652
 
 
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Ахметка купить собі будь-який дозвіл, а от різні там фопи та інша мілкота завиють з радощів від свого вибору.)))
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десь у Великій Британії заплакав Лакшмі Міттал))
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Правая рука не знает что делает левая...
На одном предприятии в Запорожье получили сертификат ISO где от износа здания плиты перекрытия в цехе падают на оборудование,которое выпускает продукцию на экспорт. Тоже и с экологией.
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