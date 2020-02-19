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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11623) Министерство культуры (388) назначение (1548) Бородянский Владимир (99)

 Назначены руководители Госагентств спорта, кино, искусств и образования в сфере искусств, - Кабмин

Правительство приняло решение о назначении руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Министерства культуры, молодежи и спорта.

Об этом глава Минкульта Владимир Бородянский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство сегодня назначило руководителей четырех профильных институтов, находящихся в подчинении Минкультуры", - написал Бородянский.

В частности, Сергей Левчук назначен главой Государственного агентства спорта, Марина Кудерчук - главой Государственного агентства по вопросам кино, Галина Григоренко - главой Государственного агентства по вопросам искусств, Ольга Россошанская - главой Государственного агентства по вопросам образования в сфере искусств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176647
 
 
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А творчість 95 кварталу скоро будуть вивчати в шкільній програмі?
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ХАроші, перевірені, віддані Янелоху люди
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созданы очередные кормушки для своих
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