 Бойцы "КОРДа" освободили в Днепре похищенную ради выкупа в $300 тыс. женщину-предпринимателя. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий.

Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской г. Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников. ВИДЕО+ФОТО

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Тарас Воликов.

Сейчас все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.