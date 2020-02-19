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Все про:Днепр_город (2947) похищение (1316) правоохранительные органы (980) КОРД (137)

 Бойцы "КОРДа" освободили в Днепре похищенную ради выкупа в $300 тыс. женщину-предпринимателя. ФОТО

Члены преступной группы под угрозой оружия похитили женщину-предпринимателя и требовали у нее 300 тыс. долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Днепропетровской области Тараса Воликова, 18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий.

Бойцы КОРДа освободили в Днепре похищенную ради выкупа в $300 тыс. женщину-предпринимателя 01

Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль "Volkswagen Passat". У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон. Во время движения по ул. Феодосийской г. Днепр спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

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Бойцы КОРДа освободили в Днепре похищенную ради выкупа в $300 тыс. женщину-предпринимателя 02

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", - отметил Тарас Воликов.

Сейчас все они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/n3176645
 
   
 Топ комментарии
 
если бы свыше 47.5 тыс гривень зарплаты в месяц женщина платила 36% налогов, то бандитам бы ничего не осталось после государства.
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как там 1 дед говорил - у нас гос-во стационарный бандит)
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Блин,офигеть-Чикаго 30-х прошлого века
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так вот именно шо стараются похищать..... ну, просто "бизнесменов", у которых есть шлейф, просто после выкупа скажут - мы про тя все знают, рыпнешься - выложим твои дела.
это мое мнение, может и нормальных тоже похищают, но нормальных - ищи свищи(тех что все налоги платят и т.д.)
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если бы свыше 47.5 тыс гривень зарплаты в месяц женщина платила 36% налогов, то бандитам бы ничего не осталось после государства.
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как там 1 дед говорил - у нас гос-во стационарный бандит)
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Те? там вроде была Ауди и Слобожанский пр, а тут Фолькс и Феодосийская... Или это уже одно и тоже?
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Нет єто не те !!! Видно несколько группировок занимаються такой херней Бійці "Корду" звільнили в Дніпрі викрадену заради викупу в $300 тис. підприємицю - Цензор.НЕТ 4084
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Я не удивлюсь, если эти жители Днепра переехали из Лугандонии. Сегодня менты занимаются всем, чем угодно, но не прямыми обязанностями. Если бы не случайная наводка баба полиняла бы на 300 тыс. или жизнь.
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или жизнь.\\\\\\\

Ну я вас прошу. на такие дела же сперва чем идти, то удостовериваются шо нагреют руки, а не как в "Вожде краснокожих"
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Блин,офигеть-Чикаго 30-х прошлого века
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