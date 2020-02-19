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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:больница (644) здравоохранение (274) Зеленский (4656) медицина (1938) Зоряна Скалецкая (78)

 В этом году отремонтируют 220 опорных больниц, - Зеленский

В этом году в Украине выделены средства на ремонт 220 опорных больниц.

Об этом рассказал в среду президент Владимир Зеленский во время посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы нашли средства, которых не было у министерства. Отдельно - средства от денег НАК "Нафтогаз", и мы так сказали, что 220 опорных больниц будут отремонтированы в этом году. Это только начало. Люди это обязательно увидят и услышат", - отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас многих украинцев "напугал вопрос опорных больниц", якобы будут закрываться больницы, врачи останутся без заработных плат.

"Это не является правдой. Реформа должна быть направленной наоборот на то, чтобы увеличить заработную плату врачам, и главные вещи - это чтобы было улучшение условий для врачей и пациентов", - подчеркнул президент.

В свою очередь, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая напомнила, что, согласно медреформе, с 1 апреля средства на оказание медицинской помощи будут идти в те больницы, которые имеют контракт с Национальной службой здоровья.

"И это только по такому принципу "контракт-деньги" будут распределяться средства государственного бюджета. Речь идет о 72 млрд, которые мы отдали Национальной службе здоровья оплачивать медицинскую помощь", - отметила Скалецкая.

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В то же время она отметила, что опорные больницы были выбраны для начала построения "мастер-плана" в каждой области по прокладке маршрута скорой.

"Мы должны были с чего-то начать, чтобы выстроить маршрут обеспечения для доставки для экстренной помощи в больницу, где есть максимальное количество специалистов различных профилей", - проинформировала она.

Министр добавила, что каждая область имеет свои госпитальные совета, которые могут пересматривать планы и предоставлять свои предложения по опорным больницам.

Источник: https://censor.net.ua/n3176644
 
 
 Топ комментарии
 
А скільки закриють? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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А скільки закриють? Агласітє вєсь спісок пажалуйста.
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Щоб пізніше здати їх в концесію? Певно мрія зєльоної влади залишити на всю Україну трьох державних фельшерів і Феофанію Решта - приватні лікарні.
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Радуцький, він же "х...й в жопу" не даремно поліз у ВР.
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Закроют все что не в крупных городах! потому что в крупных городе если закроют то народ может и по башке настучать а если закроют в селе или каком мелком райцентре то как всегда народ молча схавает!!
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а про Герб Украинский...ни чирик?
(или я что-то пропустил?)
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Читаю и думаю - "опорных пунктов".... ах оставьте, о5 покрасят двери-окна в "больницах".
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владімір, чьто такоє опорная больніца, і чєм вона отлічаєтся от нєопорной?
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один дороги,другой больницы

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше росписи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
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а без зели отремонтировали бы 500, бо в бюджете дыра
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Время идет, а клоун все золотые горы обещает, уже скоро год при власти, а что за это время сделано?
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тарифы понизить обещали
посадить кое кого обещали
.......
много чего было обещано во время выборов
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Опори поміняють? А вони будуть залізні чи деревяні?
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желаю всем зебобикам лечиться только в опорных больницах
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