 На лайнере Diamond Princess сняли карантин, его покидают здоровые пассажиры

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

После двух недель карантина на берег в городе Иокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров. Первыми круизный лайнер покинут пожилые люди в возрасте 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Они покинут корабль до конца сегодняшнего дня.

Ожидается, что весь процесс высадки здоровых людей с Diamond Princess завершится к пятнице, 21 февраля.

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Однако тем, у кого медики выявили вирус, придется оставаться на борту лайнера на дополнительный период карантина. Всего на судне находилось 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

Накануне коронавирус был обнаружен еще у 88 пассажиров Diamond Princess. Общее число заразившихся борту корабля достигло 542.

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