 На лайнере Diamond Princess сняли карантин, его покидают здоровые пассажиры

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".
После двух недель карантина на берег в городе Иокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров. Первыми круизный лайнер покинут пожилые люди в возрасте 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Они покинут корабль до конца сегодняшнего дня.
Ожидается, что весь процесс высадки здоровых людей с Diamond Princess завершится к пятнице, 21 февраля.
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Однако тем, у кого медики выявили вирус, придется оставаться на борту лайнера на дополнительный период карантина. Всего на судне находилось 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.
Накануне коронавирус был обнаружен еще у 88 пассажиров Diamond Princess. Общее число заразившихся борту корабля достигло 542.
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абалдеть...
25 українців (тільки двое перехворіли...), а в інших може бути що завгодно і коли завгодно
Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV)
(и текст и карта....черная с красным....жуть)
т.е... 14 дней карантина - слону булочка !!!! или ничто...
Шаг довольно рискованный выпустить вирус в город.
Такое ощущени, что они поняли - эпидемию всё равно не остановить. И ее угроза сильно преувеличена. Тогда да - нет смысла держать людей на судне.
Скорее всего вирус там подцепили все в первую же неделю плавания. Всё таки замкнутое пространство. Заболели с симптомами около 15%. Их лечат.
Остальные уже по-сути выздоровели. Нет особого смысла их держать на корабле.
Возможно японцы не настолько упороты и пойдут другим путём.
Сейчас доминирующий штамм гриппа в Европе в этом сезоне - тот самый H1N1, свиной грипп. И ничего, никакой катастрофы, паники нет, население даже и не в курсе.