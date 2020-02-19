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 На лайнере Diamond Princess сняли карантин, его покидают здоровые пассажиры

На берег позволили сойти только тем, у кого вирусный тест показал негативный результат. Болеющие и те, кто находится с ними в одних каютах, останутся на дополнительный карантин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

После двух недель карантина на берег в городе Иокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров. Первыми круизный лайнер покинут пожилые люди в возрасте 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Они покинут корабль до конца сегодняшнего дня.

Ожидается, что весь процесс высадки здоровых людей с Diamond Princess завершится к пятнице, 21 февраля.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое украинцев, заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, чувствуют себя хорошо, - Пристайко

Однако тем, у кого медики выявили вирус, придется оставаться на борту лайнера на дополнительный период карантина. Всего на судне находилось 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая 25 украинцев, двое из которых заразились коронавирусом.

Накануне коронавирус был обнаружен еще у 88 пассажиров Diamond Princess. Общее число заразившихся борту корабля достигло 542.

Также на Цензор.НЕТ: Эвакуация граждан с лайнера Diamond Princess пока не планируется, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3176643
 
   
 Топ комментарии
 
И это при том, что там остались болеющие, которые заражали остальных???
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Всего один китаец с вирусом сел и сколько наворотил проблем....
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Всего один китаец с вирусом сел и сколько наворотил проблем....
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Это ещё что, вот сейчас с кораблика сотни носителей разбредутся кто куда...
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халява для русских закончилась..( теперь их на родине повторно поместят на карантин в мухосранске
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У них карантин в Тюмени, кроме шуток.
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И это при том, что там остались болеющие, которые заражали остальных???
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Вони обмежилися формальним трактуванням карантину - не від останнього захворівшего,а від першого. Й небажають спалювати лайнер. Гроші,гроші,й лише гроші
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оце ж і лякає...
25 українців (тільки двое перехворіли...), а в інших може бути що завгодно і коли завгодно
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впечатляет
(и текст и карта....черная с красным....жуть)
т.е... 14 дней карантина - слону булочка !!!! или ничто...
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У 80% болезнь протекает вообще без симптомов. Но заразность то присутствует.
Шаг довольно рискованный выпустить вирус в город.
Такое ощущени, что они поняли - эпидемию всё равно не остановить. И ее угроза сильно преувеличена. Тогда да - нет смысла держать людей на судне.
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_Сильно преувеличена? Ты хоть дал себе труд ознакомиться с происходящем в кетае? Видео с мест событий видел? Преувеличена... На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 74
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Есть вся статистика по этому конкретному лайнеру. У японцев масса инфы.
Скорее всего вирус там подцепили все в первую же неделю плавания. Всё таки замкнутое пространство. Заболели с симптомами около 15%. Их лечат.
Остальные уже по-сути выздоровели. Нет особого смысла их держать на корабле.
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_Так и в кетае совсем не сразу ****** начался. Понимаешь ты это? Просто в кетае грянуло раньше всех. У остальных стран всё только начинается, у них сейчас ноябрь 2019 по Уханю. Сказывается аременной лаг, вот и всё. Просто логика.
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В Китае ущерб от карантинов в сотни раз больше чем собственно от вируса.
Возможно японцы не настолько упороты и пойдут другим путём.
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"В Китае ущерб от карантинов в сотни раз больше чем собственно от вируса" - Вот. Именно! Это само по себе не заставило тебя крепко задуматься? И понять что ситуация не серьёзная, а просто уже чрезвычайная? Выше люди поделились плодами своей работы по мониторингу происходящего, дали ссылки на видео с мест событий! Зачем гадать, когда можно просто увидеть собственными глазами? Избавляет, знаешь ли, от опасных для жизни иллюзий...
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він по кі розгонявся 2-3 місяці,й Ніхто небачив. Доки грім не гряне ..., тобто півень в ср не клюне...
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Система кондиціонування бере зовнішнє повітря й роздає по приміщенням.Блокування йшло по каютам. Спілкування ніякого.Звісно першокласна дезинфекція. Всі заходи,лише зменшують швидкість поширення,але не припиняють поширення. Темп мутацій 10 днів
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Все це з'явилось через тиждень після того як той китаєць зійшов з корабля. А до того тисячні юрби відпочиваючих вештались по палубам
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Угу.Тільки ніхто нерозповів ,яким чином вірус здолав 300 м відстань до рибного ринку,й що,він,там робив На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 253 Ані кажанів,ані змій,ані панголінів. Й де він начебто ховався мінімум 20 років Знання,то сила (Ф.Бекон)
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Японцы никогда не имели известность- как придурки. Нет возражений? Ну, вот и хорошо. Тогда вывод: не такой уж страшный этот вирус оказался, как его СМИ преподносили.
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Точно та же история что и со "свиным гриппом". То была такая истерика, вакцины, карантины, ужас.
Сейчас доминирующий штамм гриппа в Европе в этом сезоне - тот самый H1N1, свиной грипп. И ничего, никакой катастрофы, паники нет, население даже и не в курсе.
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Вирішили запустити вірус по Японії у вільне плавання Зрозуміло....
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вангую через місяць у японії три - чотири тисячі інфікованих
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Вони острівна держава...Вони острівна держава...
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походу япошки свою рецесію теж як китайці вирішили вірусом прикрити
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Влада Японії й світові інфекціоністи розписалися в недієздатності... На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири - Цензор.НЕТ 5850 Дивимося шоу далі
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у кінострічках на протязі десятиліть показували що тільки американці подібне можуть здолати побачимо далі як буде.
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