 Строительство трассы Решетиловка-Днепр в рамках "Большой стройки" идет полным ходом, - Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook показал рабочий процесс на одной из ключевых украинских трасс - Решетиловка-Днепр.
"На фото - работы на трассе Решетиловка - Днепр в Полтавской области сегодня. Тот случай, когда отдельное спасибо потеплению", - пишет советник премьера и показывает фото с объекта.
Трасса Решетиловка-Днепр играет важную связующую роль между Востоком и Западом Украины. Благодаря этому участку Мариуполь, Днепр, Киев и Львов будут соединены качественной дорогой, которая позволит существенно сократить время движения и сделать поездки максимально комфортными.
"Строить ее планировали несколько лет. Мы же хотим ее всю достроить максимум за два года, дав себе обещание сделать все, чтобы это произошло за год", - пишет Голик.
Дорога проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области. В данный момент наиболее подготовленным является полтавский участок.
"В Полтавской области все процедуры проведены, здесь только полный вперед. В Днепропетровской области процедуры еще идут. Но мы постараемся сделать невозможное. Что мы точно планируем сделать - это закончить все дорожные работы на этой трассе в Полтавской области уже в этом году", - пишет Голик.
Огромный объем работ, который необходимо выполнить, не кажется невыполнимым, если вспомнить недавний опыт строительства трассы Запорожье-Мариуполь, когда менее чем за три месяца было построено 130 км дороги. При этом предыдущие 70 км строились в течение трех лет.
"На примере трассы Запорожье - Мариуполь мы уже показали, как нужно строить и ремонтировать дороги", - напоминает Голик.
Напомним, правительство приняло дорожную стратегию на 2020 год, которая предусматривает ремонт 4000 км дорог государственного значения, который будет выполнять Укравтодор, а также 2500 км дорог местного значения, находящихся в зоне ответственности областных администраций. Всего за пять лет правительство планирует отремонтировать все 24000 км основных украинских дорог.
Он Голика назвал каким-то смотрящим и прочим. Бравада Голика резко диссонирует с результатами голосования.
Вот все полностью строилось(в Д.-области) и тут все ВНЕЗАПНО проголосовали против них.
Загадка.
либо ватка
Їхав там тиждень тому - пусто. Нічого і нікого там нема.
Сегодня, 30 ноября, в Украине ожидается дождливая погода и снег, температура до +1.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по данным синоптиков по всей Украине ожидаются дожди со снегом. В западных областях днем температура воздуха составит + 2 + 4, и ночью +2 +4. На севере страны днем температура воздуха составит + 1 + 3, ночью так же.
https://rp5.ua/Архив_погоды_в_Полтаве
эх...жаль на Никополь с Днепра от развилки пока счастье не светит...
местами танкодром не проездной... а местами проездной...танкодром ))))
Ця траса з бетону. Вони що, змусять бетон набирати міцність швидше за норму? Чи цей діяч не розуміє, що каже?