 Строительство трассы Решетиловка-Днепр в рамках "Большой стройки" идет полным ходом, - Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик на своей странице в Facebook показал рабочий процесс на одной из ключевых украинских трасс - Решетиловка-Днепр.

"На фото - работы на трассе Решетиловка - Днепр в Полтавской области сегодня. Тот случай, когда отдельное спасибо потеплению", - пишет советник премьера и показывает фото с объекта.











Трасса Решетиловка-Днепр играет важную связующую роль между Востоком и Западом Украины. Благодаря этому участку Мариуполь, Днепр, Киев и Львов будут соединены качественной дорогой, которая позволит существенно сократить время движения и сделать поездки максимально комфортными.

"Строить ее планировали несколько лет. Мы же хотим ее всю достроить максимум за два года, дав себе обещание сделать все, чтобы это произошло за год", - пишет Голик.

Дорога проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области. В данный момент наиболее подготовленным является полтавский участок.

"В Полтавской области все процедуры проведены, здесь только полный вперед. В Днепропетровской области процедуры еще идут. Но мы постараемся сделать невозможное. Что мы точно планируем сделать - это закончить все дорожные работы на этой трассе в Полтавской области уже в этом году", - пишет Голик.

Огромный объем работ, который необходимо выполнить, не кажется невыполнимым, если вспомнить недавний опыт строительства трассы Запорожье-Мариуполь, когда менее чем за три месяца было построено 130 км дороги. При этом предыдущие 70 км строились в течение трех лет.

"На примере трассы Запорожье - Мариуполь мы уже показали, как нужно строить и ремонтировать дороги", - напоминает Голик.

Напомним, правительство приняло дорожную стратегию на 2020 год, которая предусматривает ремонт 4000 км дорог государственного значения, который будет выполнять Укравтодор, а также 2500 км дорог местного значения, находящихся в зоне ответственности областных администраций. Всего за пять лет правительство планирует отремонтировать все 24000 км основных украинских дорог.