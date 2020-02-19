 Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, от сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.

Полиция оперативно отреагировала на сообщения и быстро прибыла на место происшествия.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили причастного. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии.

В ходе неотложного обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Изъятое направили на проведение соответствующей экспертизы.



Фото: сайт полиции

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.