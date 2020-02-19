 Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, от сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.
Полиция оперативно отреагировала на сообщения и быстро прибыла на место происшествия.
В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили причастного. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии.
В ходе неотложного обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Изъятое направили на проведение соответствующей экспертизы.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.
Может просто неравнодушному прилетела "маслина" вна колено, и он, возмутившись что стрелявший не ответил за свою выходку, обратился и завис на пол-ночи, давая показания?
Это как говорят - если в лесу увидел труп - разворачивай рожу, иди прочь и собирай себе грибы подальше. а то можно и присесть.
І воно так і є як ви написав.(правда то може в Рашці було, але шо ж тут - братья)