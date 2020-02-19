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 Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция. ФОТО

В Белой Церкви (Киевская область) пьяный мужчина открыл стрельбу в общественном месте, злоумышленник задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, от сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении.

Полиция оперативно отреагировала на сообщения и быстро прибыла на место происшествия.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители установили причастного. Им оказался 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии.

В ходе неотложного обыска в доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства - пистолет и гильзы. Изъятое направили на проведение соответствующей экспертизы.

Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция 01
Фото: сайт полиции

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Начато досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3176637
 
 
 Топ комментарии
 
Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176637\\\\\\\\\\

Может просто неравнодушному прилетела "маслина" вна колено, и он, возмутившись что стрелявший не ответил за свою выходку, обратился и завис на пол-ночи, давая показания?

Это как говорят - если в лесу увидел труп - разворачивай рожу, иди прочь и собирай себе грибы подальше. а то можно и присесть.
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Олень знал, что не прилетит ответка - вот и резвился.

Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4914
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Ну ага. Читав шо баба вийшла в під.їзд, там мочились наркомани, забрала до себе побитого, викликала мєнтів - сказали: якщо з коми не вийде, будеш сидіти. вийшов - поклялась більше нікуди не лізти, хай хоч розчленовують когось, пофіг.
І воно так і є як ви написав.(правда то може в Рашці було, але шо ж тут - братья)
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Таких ідіотів потрібно відстрілювати при затриманні.
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Ночью от неравнодушного гражданина поступило сообщение о том, что в г. Белая Церковь неизвестный из окна машины открыл беспорядочную стрельбу и скрылся с места преступления", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3176637\\\\\\\\\\

Может просто неравнодушному прилетела "маслина" вна колено, и он, возмутившись что стрелявший не ответил за свою выходку, обратился и завис на пол-ночи, давая показания?

Это как говорят - если в лесу увидел труп - разворачивай рожу, иди прочь и собирай себе грибы подальше. а то можно и присесть.
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Найшвидше в підозрюваного перетворюється свідок .
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Ну ага. Читав шо баба вийшла в під.їзд, там мочились наркомани, забрала до себе побитого, викликала мєнтів - сказали: якщо з коми не вийде, будеш сидіти. вийшов - поклялась більше нікуди не лізти, хай хоч розчленовують когось, пофіг.
І воно так і є як ви написав.(правда то може в Рашці було, але шо ж тут - братья)
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Олень знал, что не прилетит ответка - вот и резвился.

Пьяный житель Белой Церкви из окна автомобиля открыл беспорядочную стрельбу в общественном месте, - полиция - Цензор.НЕТ 4914
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Слуга народу винна - не можуть прийняти закон про заборону стрільби з вікна машин. Позор Зеленському!
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Он просто звал на помощь. Ему было невообразимо одиноко и тоскливо. Хотелось тепла и женской ласки.
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Судя по фота наган переделанный под кал. 9 мм резину, скорей всего зарегистрирован (значит попал)
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