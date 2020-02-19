 Из-за годового иммунитета Кабмина Рада не может признать удовлетворительным или нет отчет правительства, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сейчас отчет правительства заслушивают на комитетах Верховной Рады.

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"Этот отчет был принят к сведению, мы же с точки зрения законодательства сейчас не можем принять решение признавать его удовлетворительным или нет, потому что действует так называемый иммунитет правительства. Он действует год с момента назначения правительства. Но это не мешает нам ставить вопросы", - сказал Корниенко.

Напомним, в пятницу ВР заслушает отчет правительства.