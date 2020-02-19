 Из-за годового иммунитета Кабмина Рада не может признать удовлетворительным или нет отчет правительства, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что сейчас отчет правительства заслушивают на комитетах Верховной Рады.
"Этот отчет был принят к сведению, мы же с точки зрения законодательства сейчас не можем принять решение признавать его удовлетворительным или нет, потому что действует так называемый иммунитет правительства. Он действует год с момента назначения правительства. Но это не мешает нам ставить вопросы", - сказал Корниенко.
Напомним, в пятницу ВР заслушает отчет правительства.
-В Україні вже активніше роздаються голоси "слуг" , що не патріоти "небесної сотні" стали жертвами вбивств беркутами, а що беркути стали жертвою повсталого Майдану....вже активніше роздаються голоси "слуг" про відміну закону про українську мову...
-В ЗЕленій Україні все активніше намагаються судити патріотів, АТОвців, волонтерів, цивільних патріотів і відпускають на свободу без покарань, беркутівців, сепаратистів, хабарників...
-Ара-ХАМія став "невпевненим" і вимагає спершу розібратися хто ж НАСПРАВДІ винен у вчорашній трагедії на фронті - воїни ВСУ, чи милі йому путінські найманці...
-Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, але це не АТОвці і не діти й онуки жертв сталінських репресій і не Голодомору. Що, саме в Україні понад 1 мільйон більш ніж 92-х річних ветеранів і жертв нацизму, чи це по всьому світу, і не лише українців? А чому обійшов з допомогою українців-жертв сталінських репресій та Голодоморів?
-КабМін систематично і регулярно дозвалює економіку України... і погрожує лишити субсидій тих селян, які "збагатяться" на продажі своїх земельних паїв!
-ЗЕ-клоун ще не в еміграції але вже здійснює антиукраїнські заклики до України через ізраїльську пресу.....
-"95-й Квартал" отримав нові сценічні майданчики - на Банковій, на Грушевського, в "нормандському форматі", в Єрусалимі...
-Та й сам ЗЕ пішов на підвищення - з першого
антиукраїнського Клоуна в "95-му Кварталі" активно розпочав дебютувати першим клоуном і в антиукраїнському шоу Пуйла, так і в шоу Сари Нетаньяху..,
"Я очікувала не такого звіту, бо це не є формально-юридичний звіт, який мав би так оформлятися, як він був оформлений, я тепер дочиталася, що було витрачено 84 тисячі власне на оформлення звіту, мене дивує, чому таке формальне, відчіпне відношення до того, що можна назвати звітом. А звітом можна назвати саме ті переваги, і ті недоліки, які були на жаль, чи помилки, чи надбання, якби ми побачили, що є реальний і збалансований звіт того, що вдалось зробити, і чітко вказано, що не вдалось зробити, бо більше не вдалось, люди цього чекають, щоб пояснити, що далі буде саме з помилками й недоопрацюваннями",- заявила парламентар.
Верещук підкреслила, що у звіті Кабміну інформація про військові надбання була зазначена неналежним чином.
"Мене як члена комітету з Нацбезпеки та оборони і розвитку цікавило там, де військові і оборона, ну я читаю, що ми побудували 84 казарми, я дуже б хотіла побачити, де вони саме побудовані, бо це дуже важливо", - сказала нардепка.
Верещук висловила думку, що звіт на 300 сторінок може приховувати неспроможність влади відповідати за свої слова та дії.
"Якщо цей звіт був би на п'ять сторінок, я була б задоволена, але якщо ми пишемо звіт на 300 сторінок, значить ми хочемо приховати неспроможність відповідати за свої слова і за свої дії. Якщо прем'єр думає, що в такий спосіб, показавши 380 сторінок звіту, а це якщо ми подивимось на весь звіт, і тим самим ми заспокоїмо той негатив, який наростає у суспільстві, то це не вихід", - резюмувала нардепка
Парламентар також зауважила про важливі суспільні питання, які найбільше її цікавлять.
"Мене цікавить, що з надмірними зарплатами, ці питання, які стояли, що з цими преміями, що з цими керівниками, які дозволяють собі в такий спосіб поводити себе з суспільством, що з діркою в бюджеті, що з митницею нарешті, і ті реальні буденні питання", - зазначила Верещук.
https://prm.ua/zvit-pro-diyalnist-kabminu-na-380-storinok-prihovuye-nespromozhnist-vladi-vidpovidati-za-svoyi-diyi-vereshhuk/
Вона ватною була, ватною і залишається. Прямим курсом переходить зі слуг уродів до своїх соціально ідентичних мертвечуківсих зажопів.
а если серьезно!? какой к бениной маме иммунитет? т.е. им ваще можно не напрягаться ибо пофиг что вы думаете об их
работе...вошкании и словоблудии?
"Найбільший (провал - ред.) - це чому ми не виконуємо бюджет. Якщо бюджет не виконується, то цьому є причини. І це якраз і є провалом. Якщо бюджет не виконується до самими же нами поставлених показників, це ніхто вже нам не ставив, ми не прийшли на чужий бюджет, це вже наш бюджет, який ми взялися виконати. Якщо ми за результатами, наприклад, січня маємо -17 млрд, то на це є і об'єктивні і суб'єктивні причини. І оце би мало бути у звіті: ми не виконуємо бюджет, бо... І чітко написали: тепла погода, я не знаю, пізній врожай, ціни на сталь, коронавірус, геополітична ситуація. Оце і є звіт. Що сталося, що у нас така катастрофічна ситуація з виконанням бюджету. Що сталося, чому надходження з митниці недовиконуються. І як ми побачимо, що сталося, будемо розуміти, куди далі рухатися. Потрібен закон - давайте ще якихось 10 законів приймемо. Потрібні постанови - давайте постанови. Але це буде робота, а не імітація роботи. От у чому різниця", - сказала Верещук.
"У нас на сьогодні складна економічна ситуація. Я знаю, що президент чекає реальних відповідей. Для того й приймали рішення щодо кандидатури прем'єра і наших решти кандидатур, щоб вони давали відповіді на питання. Якщо вам довірили, шановні високопосадовці, то будьте добрі відповідати на ці питання, а не ховатися за купою галасливих фраз. Так не буде. Ми будемо предметно запитувати, бо ми дійшли, перепрошую, до "ручки" з такими звітами і з такими підходами", - сказала Верещук.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotkatastrofichna_sytuaciya_z_vykonannyam_byudzhetuquot_nardep_quotslugaquot_vereschuk_pro_robotu_uryadu_goncharuka
А "Много писанины" - то це для таких, як я, любителів покопатися в доведеннях. Для дяких - це взагалі є службовою необхідністю (наприклад, для чесних суддів).
Відповідне відео з'явилось на сторінці у Facebook "Баба і кіт". Так на записі видно, що під час того, як у Верховній Раді оголосили хвилину мовчання в пам'ять загиблих на Майдані Бужанський не встав.
https://prm.ua/nardep-vid-slugi-narodu-buzhanskiy-vidmovivsya-vshanuvati-hvilinoyu-movchannya-pam-yat-zagiblih-na-maydani-video/
Але ж це очевидно з офіційних джерел !!! Пипець.