 Верланов объявил о запуске нового механизма для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС

В то же время, постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав.



Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Благодаря совместной работе Кабмина, Минфина и ГНС в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате НДС. Это постановление правительства № 1165, которое позволяет автоматически на основе четких критериев определить тех, кто пытается уклоняться от уплаты налогов. В то же время постановление предоставляет больше возможностей налогоплательщикам для защиты своих прав", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.



"Постановление №1165 устраняет спорные моменты прошлой версии, и является совершенной, как в правовой плоскости, так и в функциональной ... Кроме того, ее наличие улучшает налоговое поведение других налогоплательщиков, которые знают, что сомнительные операции с махинаторами - это путь к блокировке накладных", - подчеркнул глава налоговой.



Система мониторинга рисков при регистрации налоговых накладных уже доказала свою эффективность, поскольку позволила предотвратить многомиллиардные махинации с НДС и обеспечить ритмичное возмещение экспортерам. Из-за этого в бюджете остались десятки миллиардов гривен, которые могли бы оказаться в карманах мошенников.



"Параллельно мы активно сотрудничаем с СБУ, ГБР, ДФС и другими правоохранительными органами, чтобы обеспечить комплексную и наиболее эффективную борьбу с мошенническими схемами", - отметил Сергей Верланов.





В Государственной налоговой службе отметили, что постановление Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 № 1165 "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной / расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных" вступило в силу 1 февраля 2020.



Постановление №1165 - это результат широкого и длительного диалога между органами исполнительной власти, правоохранительными органами, народными депутатами, представителями общественности и бизнеса.



Оно урегулировало решения спорных вопросов о соответствии / несоответствии плательщика налога критериям рискованности. Кроме того, благодаря ей снижаются затраты времени налогоплательщика для решения данного вопроса и исчезает необходимость посещения контролирующего органа.



Напомним, по результатам работы системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных-расчетов корректировки с 23 марта 2018 года по 31 декабря 2019 ГНС остановила махинации с НДС на более чем 8,4 миллиарда гривен.