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Все про:Луганщина (4280) Водоканал (76) вода (350)

 "Думаю, они глумятся над нами", - оккупанты на Луганщине принесли в качестве платы за воду 58 тонн монет

Раньше они рассчитывались гривнами, а теперь перешли на мелочь. Мешки с деньгами приходится вручную носить через мост в г. Счастье.

Раньше они рассчитывались гривнами, а теперь перешли на мелочь. Мешки с деньгами приходится вручную носить через мост в г. Счастье.

Об этом в комментарии hromadske рассказал заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Представители" той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", — пояснил он.

Лысенко отметил, что если раньше так называемая "власти" оккупированной Луганщины рассчитывалась гривнами, то сейчас перешли на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную. — Ред.)", — рассказал заместитель директора водоканала.

"Думаю, они глумятся над нами", — добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина может оставить ОРДЛО без воды, если террористы не погасят долги за коммуналку, - замглавы ДонОГА Мороз

Напомним, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 года из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск — около 46 тысяч абонентов.

В октябре 2019 года сообщалось, что водоканал задолжал 168 млн грн ($6,9 млн) за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение". Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов отмечал, что уже в то время ситуация была довольно критической, поскольку платить долги у коммунального предприятия нет возможности.

27 декабря 2019 года в Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.

Также на Цензор.НЕТ: Отключение водонаснабжения из-за долгов на Луганщине: в трех городах все еще нет воды, в Лисичанске более 100 объектов без тепла, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3176634
 
 
 Топ комментарии
 
Власне, а які розрахунки з окупантами можуть бути?
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А перекрыть воду слабо? Хотя бы по "техническим причинам"
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Радійте, ринкова вартість 58 тон металуз монет набагато превищує номінальну вартість монет. А чого ви ще чекали, коли при владі Зєйло?
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Отключите водопровод и привезите им воду в бочках на тот же мост.
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привезите им на мост 58 тон воды в пластиковых стаканчиках..
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Металл, из которого сделаны монеты, стоит дороже, чем их номинал!
На Лондонской бирже цена такого металла в районе 6000$.
6000*25/1000/1000=15 копеек за грамм.
Государство еще и наварится.
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а вообще шо за хйуева торговля с оккупантами... пусть у путина хйу сосут а не воду с Украины..
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Эта мелачь дороже в изготовление чем ее номинал можно продать ее банку
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Вы бы еще валенками взяли, позорище. Воду вообще надо ОТКЛЮЧИТЬ НАХЕР.
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Дать им воду из канализации. Пусть пьют не здоровье
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На Луганском патронном заводе до сих пор чеканят мелочь? Они ещё начеканят нет контроля
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Значить пенсію сепарам теж треба видати монетками. Око за око.
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а якого Х... Ви носите ті мішки, пошли все те сЄбЄу наХ і нехай сепарська бидлота сама носить ті мішки!
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