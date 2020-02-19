 "Думаю, они глумятся над нами", - оккупанты на Луганщине принесли в качестве платы за воду 58 тонн монет

Раньше они рассчитывались гривнами, а теперь перешли на мелочь. Мешки с деньгами приходится вручную носить через мост в г. Счастье.
Об этом в комментарии hromadske рассказал заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Представители" той стороны привозят деньги на мост в городе Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет", — пояснил он.
Лысенко отметил, что если раньше так называемая "власти" оккупированной Луганщины рассчитывалась гривнами, то сейчас перешли на копейки.
"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную. — Ред.)", — рассказал заместитель директора водоканала.
"Думаю, они глумятся над нами", — добавил он.
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Напомним, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 года из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск — около 46 тысяч абонентов.
В октябре 2019 года сообщалось, что водоканал задолжал 168 млн грн ($6,9 млн) за электроэнергию компании "Луганское энергетическое объединение". Главный инженер "Лисичанскводоканала" Виктор Францов отмечал, что уже в то время ситуация была довольно критической, поскольку платить долги у коммунального предприятия нет возможности.
27 декабря 2019 года в Луганской области восстановили электроснабжение на насосных станциях.
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На Лондонской бирже цена такого металла в районе 6000$.
6000*25/1000/1000=15 копеек за грамм.
Государство еще и наварится.