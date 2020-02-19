 Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения (Киевская область).
"Скажу откровенно, мы договорились, что под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, - это не только главврачи, но и фельдшеры, все, специалисты. Мы поставили задачу вчера, на этой неделе мы соберем коллегию. Я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая була и части, которая будет в будущем", - сказал Зеленский.
По его словам, состав коллегии будет объявлен в ближайшем времени.
"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", - сказал Зеленский.
Зеленский добавил, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.
Напомним, медицинская реформа, начавшая в апреле 2018 года.
Шо оно уже не а 95 анале)))
Сивоха, Аваков, Зе,
Трио,остановившее армаду танков рф
Во всех кинотеатрах Украины летом 2020
А "выдающиеся" врачи - это люди с кучей званий, привилегий и полномочий. Многие из них шикарно живут за счет корупции. И уж конечно они не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, особенно себе в ущерб.
Судя по твоим и твоей партии предыдущим назначениям в медицине- в этой коллегии будут все "выдающиеся" взяточники и воры!!!
Ай балит!
Он пад деревом сидит...