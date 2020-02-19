 Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения (Киевская область).

"Скажу откровенно, мы договорились, что под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, - это не только главврачи, но и фельдшеры, все, специалисты. Мы поставили задачу вчера, на этой неделе мы соберем коллегию. Я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая була и части, которая будет в будущем", - сказал Зеленский.

По его словам, состав коллегии будет объявлен в ближайшем времени.

"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", - сказал Зеленский.

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Зеленский добавил, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

Напомним, медицинская реформа, начавшая в апреле 2018 года.