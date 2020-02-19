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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4656) медреформа (10)

 Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медицинскую реформу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в ходе посещения Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения (Киевская область).

"Скажу откровенно, мы договорились, что под президентом Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, - это не только главврачи, но и фельдшеры, все, специалисты. Мы поставили задачу вчера, на этой неделе мы соберем коллегию. Я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая була и части, которая будет в будущем", - сказал Зеленский.

По его словам, состав коллегии будет объявлен в ближайшем времени.

"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу, дать ей анализ и сказать: туда мы все идем или не туда и что нужно сделать, чтобы у нас была нормальная зарплата, нормальная медицина, нормальные условия", - сказал Зеленский.

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Зеленский добавил, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, потому что уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

Напомним, медицинская реформа, начавшая в апреле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3176631
 
 
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Подскажиье наркоше...
Шо оно уже не а 95 анале)))
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Переименуйте уже свою партию в "жызнь замечательных людей".
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раздать всем бесплатный каннабис а то его целые полковники СБУ на свалках сжигают
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Комаровский и Пальчун??? Влажная уборка и любые результаты анализов за ваши деньги.
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комаровского в председатели коллегии!!!
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Если зэврачи будут такие же, как зэминистры, то "пропал дом" (с)...

Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу - Цензор.НЕТ 8657
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знаем мы этих выдающихся врачей - чеспионов по разпилу))))) верни Супрун дурак!!!
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Надеюсь легализуют каннабис и псилоцибы 😄😄😄
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очередное на-лово от зели, чтобы легализовать свои делишки липовой коллегией
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А може ну його, цей дріб'язок? Може відразу почнемо із колегії видатних президентів?
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А дешевле возле любого подъезда собрал бы инфу у бабушек
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Лига выдающихся джентльменов
Сивоха, Аваков, Зе,
Трио,остановившее армаду танков рф
Во всех кинотеатрах Украины летом 2020
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объявил о создании/ скоро как год обещает, блажит и впаривает разную херню украинцам кодлан Коломойского.
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Что значит: "Известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу"? А до этого они были где? В анабиозе?
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Спрашивать нужно не врачей а пациентов. Потому что именно пациенты заинтересованы в том, чтобы система хорошо работала.
А "выдающиеся" врачи - это люди с кучей званий, привилегий и полномочий. Многие из них шикарно живут за счет корупции. И уж конечно они не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, особенно себе в ущерб.
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Этот вислюк зе делает все на полном серьезе вроде оно гений в управлении
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коллегии выдающихся врачей сделает выдающиеся выводы что реформа ненужна
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Очень странно что это не было сделано раньше......
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Да да....
Судя по твоим и твоей партии предыдущим назначениям в медицине- в этой коллегии будут все "выдающиеся" взяточники и воры!!!
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Молодец! Як звычайна просто людына - получилось пять раз повторить "воду в ступе" о выдатных врачах под собой - БЕЗ БУМАЖКИ!!!
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А когда эти светилы поставят диагноз нашему ШанПанЗЕю?)))
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совсем не обязательно быть выдающимся , чтобы оценить результаты процесса сокращения финансирования и перехода на платную основу для населения , и всё это по прежнему зовут реформой
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Вот если б они друг другу хотя бы аппендицит вырезали, как бы было замечательно... Зеленский объявил о создании "коллегии выдающихся врачей", которая проанализирует медреформу - Цензор.НЕТ 9455
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Предлагается создать коллегию выдающихся зебилоидов. Зебилы, кто из вас главный? То, что вы наделали избрав этого идиота находится за рамками понимания людей здравомыслящих. А может вы психи? Это многое поясняет, но не дает ответа на вопрос, что делать. Может у вас есть что сказать по поводу?
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Соберётся славная кумпания: пан Голова, пан Писарь, казак Свербыгуз, заезжий певчий с Полтавы, знаменито берущий басом, ну и прочие достойные лица! (с)
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