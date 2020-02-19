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 Происшествия, За рубежом
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 Черный ящик сбитого самолета МАУ сильно поврежден, - министр обороны Ирана Хатами

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что бортовой самописец сбитого под Тегераном самолета МАУ получил серьезные повреждения и восстанавливается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

"Черный ящик получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о его восстановлении. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящиков уже идет.

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Напомним, Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3176630
 
 
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отдали бы спецам...но нет...
росколупали до непригодности...
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есть такая история времён сd-носителей, уверяемая, шо как бы правда. не местные электроники там на ядерных обьектах работали и каждый раз при входе ох рано вставшие ох ранники их ессно проверяли, а сидюки ихние постоянно вставляли в дисководы и мурыжили "шо то, а шо это". и тогда одного достало. он взял тоненький отрезной диск от болгарочки, подогнал его под размеры сд- диска, наклеил какой то мелкий этикет на него, вложил в сидюковую пластикувую укупорку и пошёл на работу ))). ох ранники без проблем вложили его в привод, но ничо просмотреть не смогли )) взяли другой, уже обычный, - нифига! 3й - 4й - не читаются и всё!!! пропустили вроде бы в тот раз и так, ввиду неожиданно возникших проблем с сд-дисководом )))
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Я верю что они восстановят так что никто не расшифрует,ещё немного раскурочат и отдадут.
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Звиздят жуки 😡 но Арохамия заявит ,что да так и есть ,и это провокация со стороны Украины не верить персам😡
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А делов то всего один электронный чип в 1 квадратный сантиметр с единичками и ноликами. При повреждении штатного интерфейса он аккуратно выпаивается и считывается.
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Черный ящик сильно поврежден..

А никто не догадался черные ящики делать не из фанеры, а хотя бы стальные? Тогда при простом падении они бы так сильно не повреждались. Что ни авария, то "сильно поврежден". Подушку безопасности в конце концов прилепите..., одеялом оберните...
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Ясен пень , хатами лично участвовал в повреждении ☝️☝️☝️
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ну так конечно бульдозером по нему пару раз проехаться....
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Я так розумію - Іран вже визнав свою вину, що ж тоді приховують? Зразу приходить думка - участь у цьому якоїсь третьої сторони. Я навіть гадки не маю що це за сторона. Черный ящик сбитого самолета МАУ сильно поврежден, - министр обороны Ирана Хатами - Цензор.НЕТ 8687
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Иранцы хотят сказать, что компания Боинг до сих пор не научилась делать черные ящики ?
И иранские умельцы решили кувалдой подправить неумех фирмы Боинг.
На Боинге что, один-единственный черный ящик ? А если посчитать ?
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если кувалдами по нему по просьбе союзника, кацапа залесского, чтобы следы скрыть, то да..теперь только окончательно добить эти "ящики"и осталось....чалмоносцы хреновы.. Чорна скринька збитого літака МАУ дуже пошкоджена, - міністр оборони Ірану Хатамі - Цензор.НЕТ 1974
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Его мог повредить Аллах руками правоверных.
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