 Минобороны строит бетонные хранилища для боеприпасов на территории военных складов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк.

"Мы построим надежные хранилища - огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями, которые могут тушить взрывную волну. В бюджете на это предусмотрены существенные суммы. Хранилища уже строятся на территории складов. На определенных объектах речь идет о 10-30 таких "коробок". Строительство хранилищ забирает возможность физического несанкционированного доступа к боеприпасам ", - заявил он.

Заместитель министра обороны заверил, что в ведомстве "выучили уроки прошлого", совершенствуют систему охраны на местах и вводят круглосуточный централизованный мониторинг всех военных складов.

"Охранный периметр складов должен иметь круглосуточное видеонаблюдение, должны быть башни, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров. Также мы большие надежды возлагаем на наш единый центр мониторинга, с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами. Сейчас система централизованного мониторинга уже запущена в тестовом режиме на части складов", - рассказал Марценюк.

За годы независимости в Украине произошло более двух десятков чрезвычайных ситуаций на военных складах. Пожары и взрывы нанесли ущерб на миллиарды гривен, были погибшие и раненые.

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