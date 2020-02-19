 Украина и Гренада вводят безвизовый режим

Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз утверждено на заседании Кабинета министров. Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", — сказано в сообщении.

Подписать Соглашение правительство уполномочило посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

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Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря. Рядом расположены Барбадос и Тринидад и Тобаго. Официальным языком в стране является английский, столица страны и крупнейший город — Сент-Джорджес, численность населения составляет 108 789 человек.