 Украина и Гренада вводят безвизовый режим

Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз утверждено на заседании Кабинета министров. Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", — сказано в сообщении.
Подписать Соглашение правительство уполномочило посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.
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Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря. Рядом расположены Барбадос и Тринидад и Тобаго. Официальным языком в стране является английский, столица страны и крупнейший город — Сент-Джорджес, численность населения составляет 108 789 человек.
Он песенку эту
Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?
Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Или только для предводителя ЗЕленых гамадрил?)))
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!» (с))))))
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Гренада
англ. Grenada
ант. креол. La Gwenad Прапор ГербДевіз: "Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People" Гімн: «Hail Grenada»
Столиця
(та найбільше місто) Сент-Джорджес
12°03′ пн. ш. 61°45′ зх. д.country H G O Офіційні мови англійська мова Форма правління Конституційна монархія - МонархЄлизавета II - Генерал-губернаторСесіл Ла Гренад - прем'єр-міністрКіт Мітчелл Незалежність - від Великої Британії7 лютого 1974 Площа - Загалом 344 км² (220) - Внутр. води 1,6 % Населення - оцінка 2017 111 700 (190) - Густота 324 7/км² (42) ВВП (ПКС) 2017 р., оцінка - Повний $1 606 мільйонів (174) - На душу населення $14 900 (90) ІЛР (2003) 0,762 (medium) (85) Валюта Східно-карибський долар (XCD) Часовий пояс (UTC-4) - Літній час (UTC-4) Коди ISO 3166 308 / GRD / GD Домен .gd Телефонний код +473
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за темою: Гренада
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) - острівна держава в Карибському морі, що включає власне