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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11623) безвизовый режим (1425) Гончарук_Алексей (714)

 Украина и Гренада вводят безвизовый режим

Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз в течение 90 дней каждые полгода.

Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз утверждено на заседании Кабинета министров. Об этом глава правительства Алексей Гончарук сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство утвердило Соглашение между правительствами Украины и Гренады об отмене виз. Граждане двух государств смогут путешествовать по этим странам без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней", — сказано в сообщении.

Подписать Соглашение правительство уполномочило посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко.

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Гренада — островное государство на юго-востоке Карибского моря. Рядом расположены Барбадос и Тринидад и Тобаго. Официальным языком в стране является английский, столица страны и крупнейший город — Сент-Джорджес, численность населения составляет 108 789 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3176624
 
   
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Досягнення пліснявого МЗС тішать... Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 118
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Ни разу не был. И ни единого гренадца(гренадинца, чи как их там) не наблюдал. Можэ и нет такого государства? Но остров- есть- видел.
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Гіпердосягнення зеленого стада ідіотів...
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І як ми жили без цього безвізу в Гренаду? Я з георгафією дружу, але напряглась, згадуючи де саме ця країна-острів.
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*** Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 559
Он песенку эту
Твердил наизусть…
Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?


Скажи мне, Украйна,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?



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А с ОМАНом уже безвиз ввели?))))
Или только для предводителя ЗЕленых гамадрил?)))
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Но песню иную о дальней земле Возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая Родные края: «Гренада, Гренада, Гренада моя!»(С)
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Динозаври пам"ятають цю пісеньку, яку написав Міхаїл Свєтлов - цигель-цигель. Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 4681
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Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!» (с))))))
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2 зміни у цій версії очікують на перевірку. Стабільну версію було перевірено24 грудня 2019.
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Гренада
англ. Grenada
ант. креол. La Gwenad Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798 Прапор ГербДевіз: "Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People" Гімн: «Hail Grenada»

Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798
Столиця
(та найбільше місто) Сент-Джорджес
12°03′ пн. ш. 61°45′ зх. д.Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798country H G O Офіційні мови англійська мова Форма правління Конституційна монархія - МонархЄлизавета II - Генерал-губернаторСесіл Ла Гренад - прем'єр-міністрКіт Мітчелл Незалежність - від Великої Британії7 лютого 1974 Площа - Загалом 344 км² (220) - Внутр. води 1,6 % Населення - оцінка 2017 111 700 (190) - Густота 324 7/км² (42) ВВП (ПКС) 2017 р., оцінка - Повний $1 606 мільйонів (174) - На душу населення $14 900 (90) ІЛР (2003) Украина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798 0,762 (medium) (85) Валюта Східно-карибський долар (XCD) Часовий пояс (UTC-4) - Літній час (UTC-4) Коди ISO 3166 308 / GRD / GD Домен .gd Телефонний код +473
Wikimedia | © OpenStreetMapУкраина и Гренада вводят безвизовый режим - Цензор.НЕТ 1798 Вікісховище має мультимедійні дані
за темою: Гренада
Грена́да (англ. Grenada, ант. креол. La Gwenad) - острівна держава в Карибському морі, що включає власне
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И ещё напишите про победу! Про безвиз с Монголией. Особенно обрадуются те украинцы , кто туда ездил много лет без виз. Хотя безвиз по словам власти ввели только сейчас ))))
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Судя по коментам, публике безвиз не нужен. А мне нужен и побольше стран!
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