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 Политика Украины, Общество
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 Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов

Фракция "Европейская солидарность" обеспокоена ситуацией, сложившейся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Несмотря на обещания властей, которые считают себя профессионалами в информационной политике, проблемы с информационным присутствием Украины на оккупированных территориях, только углубились. Происходит существенное ухудшение ситуации в информационный сфере. "Европейская Солидарность" и наши депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности. Сейчас видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов", - говорится в сообщении.

Во фракции заявляют, что это информационная диверсия власти, что отныне четверть украинцев живет в российском информационном пространстве, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса.

"Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политические влияния государства-агрессора. Так же мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Речь идет о канале ATR, который не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования. Уничтожен и канал иновещания для украинцев в мире. Вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются превратить иновещания на ручной государственный русскоязычный канал", - подчеркнули в пресс-службе "Евросолидарности".

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"Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, которые самоустранились от проблем информационной безопасности страны", - добавили во фракции.

"Евросолидарность" обращается к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере.

"Во власти присутствуют так много представителей телебизнеса, а информационная сфера Украины де-факто сдается россиянам", - подытожили во фракции "ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что телеканалу "ATR" заблокировали финансирование.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176622
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Кодування привело до того, що навіть українці патріоти в Центральній Україні не маючи 1200 гривень, пристосовуються дивитися мокшанські канали. Це реальна інфа . Бабці 73 роки, пенсія 2 тисячі,а ліки нині дуже дорогі.
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Это да, однозначно отдали пас врагу.
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нет ни одной ситуации, с которой бы Янелох Оманский и гопкомпания, не вышли бы с позором Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 8910
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они не обосрались , они это сделали преднамеренно и умышлено !!
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Центурия 25 катрен 73. Восени 2020 року на базі проукраїнських сил в Україні буде створено Штаб національного порятунку на чолі з Петром Олексійовичем Порошенко.
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У мальдівського бариги було 5 - ть Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 1377 рочків ..щоб придавити всяку малоросійську наволоч !
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Порох - не лучший вариант, но на безрыбье лучше он Зельцмана раком поставит, чем Янелох Украину
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Просто нема інших варіантів, від слова зовсім. Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 3327
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Ну, судя по тебе, то и с бункера никто не выходит.
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смотрят , и очень дохрена , пожилые люди привыкли к спутнику , им инет и сложно , и не интересно ..... раньше мои соседи смотрели мыло турецкое на Г + Г , теперь смотрят по РОС 1 или РТР , а после фильма и их новости ... и скабееиху , и соловьиные трели слушают .... все скопом . результаты долго ждать не заставляют , ..... Власть в открытую работает на врага !!!в нормальной стране в время вражеской интервенции совбез за такое их давно арестовал и вышак впаял !!
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Нормально-нормально... Это информационная диверсия власти, обеспечивающая политическое влияние государства-агрессора, - фракция "ЕС" о кодировке украинских каналов - Цензор.НЕТ 773
На них все рівно нічого дивитись.
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Капец, во время войны своими руками усложнить до невозможности вещание своих каналов для своих граждан! Это - спецоперация ФСБ и ГРУ России, как минимум, с использованием наших "полезных дураков"!
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Из тебя стрелочник, как из г@вна пуля. Ты еще скажи, что ты не за зэбила голосовал, а против Пороха Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів - Цензор.НЕТ 4441
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Не треба зездіти, це почали робити за Януковича і не встигли, а за Порошенка протягом п'яти років так і не впровадили.
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"Кривой" кодировать не нужно. Его смотрят только тогда, когда надо поблевать. Особенно глядя на ганапольского.
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Информационная диверсия это когда президент который еще и поставил своего кума ген-прокурором (Луценко) За 5 лет выстроил такие отношения с кремлевским подонком Медведчуком что тот скупил кучу каналов и дурманит мозги населению. Чем и взял 14 % на выборах.
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Трансляция сутками тогда еще президента Порошенка на каналах кремлевского подонка Медведчука, это не информационная диверсия власти???? Наверное просто без договоренностей вот так транслировали...
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