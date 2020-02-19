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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3862) Переаттестация (127) Монастырский (20)

 Срез под одну гребенку - плохая история, которая скоро аукнется, - Монастырский об увольнении прокуроров в рамках переаттестации

Увольнение прокуроров в рамках трансформации ГПУ в Офис генпрокурора может иметь негативные последствия уже этой осенью.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, очень много достойных сотрудников Генеральной прокуратуры лишились своих должностей, провалив переаттестацию.

"Принцип – срезать всех под одну гребенку – сработал в этом случае. И это плохая история. Это мой сдержанный комментарий по этому вопросу. Я сожалею, что много профессиональных прокуроров, которые действительно делали огромный кусок работы, остались без работы. И это, безусловно, аукнется. В профессиональном плане, наверное, осенью этого года", - отметил Монастырский.

Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.

Читайте также: До конца мая будет проходить аттестация прокуроров областных прокуратур, - Чумак

Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. Со 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

В результате переаттестации ГПУ в Офис генпрокурора на службе остались 610 прокуроров из 1339.

Источник: https://censor.net.ua/n3176621
 
 
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1. Вы его не так поняли.
2. Вырвано из контекста.
3. Иное.
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да в прокуратуре целые династии намертво засели и их оттуда напалмом не выжжешь.
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Так Монастырский то или не то говорит, ведь он главный по реформам в правоохранительной и судебной сферах?
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100-процентный прокурор Зельцмана делает, что ему передали с Банковой, а те взяли под козырек, что приказало ***** -
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Можно на эту тему долго и продуктивно вести дискуссии... НО, если "гребенка" вычистила хотя бы половину "прокуроров-бизнесменов а-ля-Кулик", СТОИЛО НА ЭТО ПОЙТИ! И нужно будет еще "контрольные" аттестации делать, особенно - ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ! "Красиво жить" - это не для прокурора нищей Украины!
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А те кого уволили - честные аж побирались.
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Оклад начальников областных прокуратур установлен на уровне 38 038 грн, окружных прокуратур - 32 273 грн., для прокурора - 28 815 грн./ Конечно это для слуг народа Коломойского не деньги. Но не всё так плохо.Дадут корочки и пистолет-будут вертеться. Как вертится владелец диплома университете Соломона Рябошапка.
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В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский ответственен за правоохранительные органы. Работая экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем «Украинского института будущего» (UIF), Денис курировал направления реформирования правоохранительной и судебной систем.

https://znaj.ua/ru/dossier/63-denis-monastyrskij-dose-biografiya-kompromat

А кто же это нареформировал?
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Конечно верю, что много "достойных" людей лишилось доходного места, но непонятно как "профессиональный прокурор" мог провалить экзамен. Это как "профессиональный лётчик" проваливший лётный экзамен.
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Говорят, скоро рябокепка на выход, бо сцыт Пороху подозрения предьявлять, понимает, хоть и диплом негосудларственного образца, шо голяк, а возвращаться после беспредела к семье во Францию в ЕС будет не комильфо
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Дело о «надровском» долге одесских тепловиков: НАБУ не дало Службе безопасности сообщить о подозрении Труханову

Служба безопасности Украины не смогла объявить о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.
Речь идет о так называемом «надровском» деле - уголовном производстве, открытом в связи с погашением за счет муниципального бюджета задолженности по кредиту, которое КП «Теплоснабжение г. Одессы» взяло в коммерческом банке «Надра». СБУ считает, что имело место завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По информации наших источников в муниципалитете, следователи спецслужбы готовились вручить подозрение городскому голове. Соответствующий документ уже был составлен - вместе с ходатайством в суд об отстранении Труханова от должности, однако вмешалось Национальное антикоррупционное бюро, которое забрало дело себе.
Казалось бы, ничего страшного: коррупционные дела, если преступление совершено должностным лицом местного самоуправления первой или второй категории, и в самом деле, должно расследовать НАБУ. Но дело в том, что после замены следственного органа… процесс застопорился. Мэру о подозрении так и не сообщили, новых следственных действий не предпринималось. Выходит, Бюро спасло Труханова?
Напомним, долг ТГО в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося банка компания «Юг-Капитал», заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.
СБУ утверждает, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, «Юг-Капитал» аффилирован с чиновниками муниципалитета.
«Решение об оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Потом бюджетные средства (больше 100 млн грн, - Ред.) были присвоены участниками схемы», - говорилось в ноябрьском сообщении спецслужбы.
Действия должностных лиц мэрии квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины - «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В структурных подразделениях горсовета несколько раз прошли обыски
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правильно. прогнать еще через одну гребенку нужно. ЧЕРЕЗ ПОЛИГРАФ. и отсеять еще кучу продажных прокуроров.
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