 Срез под одну гребенку - плохая история, которая скоро аукнется, - Монастырский об увольнении прокуроров в рамках переаттестации

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
По его словам, очень много достойных сотрудников Генеральной прокуратуры лишились своих должностей, провалив переаттестацию.
"Принцип – срезать всех под одну гребенку – сработал в этом случае. И это плохая история. Это мой сдержанный комментарий по этому вопросу. Я сожалею, что много профессиональных прокуроров, которые действительно делали огромный кусок работы, остались без работы. И это, безусловно, аукнется. В профессиональном плане, наверное, осенью этого года", - отметил Монастырский.
Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.
Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.
В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. Со 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.
В результате переаттестации ГПУ в Офис генпрокурора на службе остались 610 прокуроров из 1339.
Открывается возможность через переаттестацию оставить именно профессиональные кадры, - Монастырский о реформе прокуратуры
2. Вырвано из контекста.
3. Иное.
https://znaj.ua/ru/dossier/63-denis-monastyrskij-dose-biografiya-kompromat
А кто же это нареформировал?
Служба безопасности Украины не смогла объявить о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову.
Речь идет о так называемом «надровском» деле - уголовном производстве, открытом в связи с погашением за счет муниципального бюджета задолженности по кредиту, которое КП «Теплоснабжение г. Одессы» взяло в коммерческом банке «Надра». СБУ считает, что имело место завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.
По информации наших источников в муниципалитете, следователи спецслужбы готовились вручить подозрение городскому голове. Соответствующий документ уже был составлен - вместе с ходатайством в суд об отстранении Труханова от должности, однако вмешалось Национальное антикоррупционное бюро, которое забрало дело себе.
Казалось бы, ничего страшного: коррупционные дела, если преступление совершено должностным лицом местного самоуправления первой или второй категории, и в самом деле, должно расследовать НАБУ. Но дело в том, что после замены следственного органа… процесс застопорился. Мэру о подозрении так и не сообщили, новых следственных действий не предпринималось. Выходит, Бюро спасло Труханова?
Напомним, долг ТГО в размере почти 200 млн грн выкупила у обанкротившегося банка компания «Юг-Капитал», заплатившая за него 84 млн. Это же могла сделать и мэрия, но городские власти предпочли перечислить бизнесменам 194,5 миллиона.
СБУ утверждает, что имел место преступный сговор: по данным спецслужбы, «Юг-Капитал» аффилирован с чиновниками муниципалитета.
«Решение об оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Потом бюджетные средства (больше 100 млн грн, - Ред.) были присвоены участниками схемы», - говорилось в ноябрьском сообщении спецслужбы.
Действия должностных лиц мэрии квалифицировали по части 5 ст. 191 УК Украины - «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». В структурных подразделениях горсовета несколько раз прошли обыски