 Срез под одну гребенку - плохая история, которая скоро аукнется, - Монастырский об увольнении прокуроров в рамках переаттестации

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, очень много достойных сотрудников Генеральной прокуратуры лишились своих должностей, провалив переаттестацию.

"Принцип – срезать всех под одну гребенку – сработал в этом случае. И это плохая история. Это мой сдержанный комментарий по этому вопросу. Я сожалею, что много профессиональных прокуроров, которые действительно делали огромный кусок работы, остались без работы. И это, безусловно, аукнется. В профессиональном плане, наверное, осенью этого года", - отметил Монастырский.

Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.

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Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. Со 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

В результате переаттестации ГПУ в Офис генпрокурора на службе остались 610 прокуроров из 1339.