 Украинский самолет эвакуирует из Китая также граждан 10 стран, - МВД

Говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что наш самолет займет граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран", - сообщили в МВД.

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"Для того, чтобы предотвратить возможное распространение вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предотвращению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на обсервацию. Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. В охране этой территории будут задействованы ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД. Стоит отметить, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для перевозки подготовлены 7 автобусов ГСЧС. К проведению операции привлечены 33 спасателя. Во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты", - добавили в министерстве.