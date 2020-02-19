 Украинский самолет эвакуирует из Китая также граждан 10 стран, - МВД

Говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что наш самолет займет граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран", - сообщили в МВД.
"Для того, чтобы предотвратить возможное распространение вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предотвращению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на обсервацию. Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. В охране этой территории будут задействованы ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД. Стоит отметить, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для перевозки подготовлены 7 автобусов ГСЧС. К проведению операции привлечены 33 спасателя. Во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты", - добавили в министерстве.
Это же не самолет Патрушева...набитый коксом под потолок...
Шо их встречать?
ФОПов сдует в миг!))))
И ЗЕнину банду тоже...
Уряд Зеленського продемонстрував повну не готовність до вирішення проблеми з евакуацією українців з китайського Уханя. А сам Зеленський зганьбився цинічними та образливими заявами щодо наших співгромадян, яких держава зобов'язана забрати з епіцентру поширення коронавірусу. Депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький на сторінці у Фейсбук.
«Українців з Китаю потрібно було давно забрати. І те, що влада на стільки часу покинула там людей напризволяще - ганьба», - наголосив депутат.
«Ганьба, що влада чітко і прозоро не показала, де наші евакуйовані громадяни зможуть пробути два карантинні тижні і у яких умовах», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Він також назвав ганьбою те, що влада не заспокоїла мешканців міст і сіл, де перебуватимуть евакуйовані. «А заспокоїти потрібно було якісною підготовкою і чесною інформацією про це», - додав Микола Княжицький.
Депутат також підкреслив: «Ще більша ганьба - заява Зеленського про те, що поселить евакуйованих в особняках якихось своїх політичних опонентів».
«Евакуйовані - це не хворі на проказу раби, якими можна лякати українців і обіцяти їх як худобу кудись поселяти. Це такі ж українці з почуттям гідності і бажанням захисту від власної держави. І евакуйованих, і мешканців областей, куди їх доправлять, лякають не так віруси, як нефаховість, цинізм і безпорадність влади. Бо це справді страшно», - зазначив депутат.
Только глобальная катастрофа...или эпидемия которая обяснит уси устихи этих Реформаторов...
зашел в поликлинику...блин...очередь, конца не видать...и все невеселые, сидят, молчат...дай думаю - покашляю, напугаю...может быстрее попаду к семейному врачу....закашлялся до припадка...пришел в себя от нехилого подзатыльника... крепкий мужик мне тихо так:
- стань в очередь, артист...таких как ты хитрож*пых здесь уже пять человек, и все тихо сидят и не кашляют больше...а кто не захотел тихо, то еще и по вирусу получил, так, что корона упала
В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент: вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.