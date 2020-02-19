EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  1931  25
Материалы по теме:
Все про:вирус (330) МВД (8056) эвакуация (496) COVID-19 (61)

 Украинский самолет эвакуирует из Китая также граждан 10 стран, - МВД

Сегодня, 19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.

Говорится в сообщении на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что наш самолет займет граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран", - сообщили в МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

"Для того, чтобы предотвратить возможное распространение вируса и убедиться, что на борту не будет инфицированных граждан, в Украине создан оперативный штаб по предотвращению занесения и распространения острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом. Кроме того, установлены временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в КНР. На ближайшие 14 дней они будут изолированы на обсервацию. Помещение с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. В охране этой территории будут задействованы ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД. Стоит отметить, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям находится в готовности к выполнению задач по транспортировке граждан. Для перевозки подготовлены 7 автобусов ГСЧС. К проведению операции привлечены 33 спасателя. Во всех областях Украины в усиленном режиме находятся подразделения радиационной и химической защиты", - добавили в министерстве.

Источник: https://censor.net.ua/n3176619
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та, не обращайте внимания. Была бы служба защиты от НЛО- её бы тоже задействовали. На всякий случай.
 показать весь комментарий
 
 
самолет самой нищей и корумпированной страны в европе поехал, чтобы привезти заразу
 показать весь комментарий
 
 
полетел, так как страны европы не хотят свои самолеты инфицировать.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем так пиаритесь? Космонавтов чтоли отправляете? Большинство стран тихо уже перевезли своих без пафосу,может и Клоун у трапа будет встречать ещё ?
 показать весь комментарий
 
 
))))
Это же не самолет Патрушева...набитый коксом под потолок...
Шо их встречать?
 показать весь комментарий
 
 
Везите их под ОПешку!)))
ФОПов сдует в миг!))))
И ЗЕнину банду тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Микола Княжицький: Евакуація українців з Уханя - черговий провал Зеленського

Уряд Зеленського продемонстрував повну не готовність до вирішення проблеми з евакуацією українців з китайського Уханя. А сам Зеленський зганьбився цинічними та образливими заявами щодо наших співгромадян, яких держава зобов'язана забрати з епіцентру поширення коронавірусу. Депутат фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький на сторінці у Фейсбук.
«Українців з Китаю потрібно було давно забрати. І те, що влада на стільки часу покинула там людей напризволяще - ганьба», - наголосив депутат.
«Ганьба, що влада чітко і прозоро не показала, де наші евакуйовані громадяни зможуть пробути два карантинні тижні і у яких умовах», - підкреслив представник «Європейської Солідарності».
Він також назвав ганьбою те, що влада не заспокоїла мешканців міст і сіл, де перебуватимуть евакуйовані. «А заспокоїти потрібно було якісною підготовкою і чесною інформацією про це», - додав Микола Княжицький.
Депутат також підкреслив: «Ще більша ганьба - заява Зеленського про те, що поселить евакуйованих в особняках якихось своїх політичних опонентів».
«Евакуйовані - це не хворі на проказу раби, якими можна лякати українців і обіцяти їх як худобу кудись поселяти. Це такі ж українці з почуттям гідності і бажанням захисту від власної держави. І евакуйованих, і мешканців областей, куди їх доправлять, лякають не так віруси, як нефаховість, цинізм і безпорадність влади. Бо це справді страшно», - зазначив депутат.
 показать весь комментарий
 
Зебилы решили наверняка заразу завезти в Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Другого выхода у НОВЫХ ЛИЦ нет...
Только глобальная катастрофа...или эпидемия которая обяснит уси устихи этих Реформаторов...
 показать весь комментарий
 
***
зашел в поликлинику...блин...очередь, конца не видать...и все невеселые, сидят, молчат...дай думаю - покашляю, напугаю...может быстрее попаду к семейному врачу....закашлялся до припадка...пришел в себя от нехилого подзатыльника... крепкий мужик мне тихо так:
- стань в очередь, артист...таких как ты хитрож*пых здесь уже пять человек, и все тихо сидят и не кашляют больше...а кто не захотел тихо, то еще и по вирусу получил, так, что корона упала
 показать весь комментарий
 
 
А ніхто не замислився, що буде зі світом, якщо китайський вірус мутує з зеленим?
 показать весь комментарий
 
 
Світ жахнеться від "успіхів" нашої медицини!
 показать весь комментарий
 
Ну как эвакуация из страны зомбаков, хоть бы прямо на трапе не начали по прилёту перерождаться.
 показать весь комментарий
 
неизвестны последствия вируса.. вот где проблема - что на генетическом уровне за отметки он оставил в цепочке! Все мы так или иначе результат эволюции или проще говоря мутаций под воздествием солнца, воды, вирусов, радиации , тепла или холода. На генном уровне цепочки состоят из огромного количества различных включений, и последствий природных экспериментов, в которых сейчас вписывается код еще одного вируса....и неизвестно какая следующая запись будет фатальной....
 показать весь комментарий
 
Фраза дня:

В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент: вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.
 показать весь комментарий
 
 
Особенно удивило, что есть граждани Беларуси. За которыми самолет прилетел еще в начале февраля с Минска. Че не улетели сразу? Зарплату от китайцев ждали.
 показать весь комментарий
 
Да. Зарплата обычно 15 числа. А ты бы тоже нашару работал ? Как в Украине .
 показать весь комментарий
 
В этой ситуации каждый выбирает сам, риски очень большие.
 показать весь комментарий
 
Ребятки, присматривайтесь, кто там на карантине , может ваш сосед по подъезду будущий. Помрете от короновируса, и знать не будете в больнице диагноз напишут, что от осложнений ОРВИ ноги протянули.
 показать весь комментарий
 
Ізраїль, Норвегія (небагатенькі, прямо мовимо, країнки) так скромненько розгрузили потенційну небезпеку в Україні.
 показать весь комментарий
 
Во Львов везут, уже ясно. При чём всё сделано в лучших традициях совка - железная завеса, всё делают на нычку, на мнение окружающих пох.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх