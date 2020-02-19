 Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в среду на своем Telegram-канале.
"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он.
Кроме того премьер напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства было принято решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.
Ще й приріст є серед жертв переслідувань...
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А що таке ветерани нацистських переслідувань? Їх разом із жертвами більше одного мільйона?
Намек ясен. Свободен.
Не обижайтесь.
Не буду.
Цей Арахамія?
Пенсионный фонд даёт немного другие цифры - 811 826 на которых распространяется действие закона «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Интересная арифметика получается! дано:1,4 млрд выделенных денег на 1,4 млн ветеранов.вопрос: сколько должен получить каждый из этой категории?
Есть видео, только хз как вставлять. Цензор вынеси плиз отдельной статьей про утырка
ну это мы с собственного бюджета в очередной раз заплатим евреям.
А когда получат помощь ЖЕРТВЫ ЗЕЛЁНЫХ УБЛЮДКОВ ?
То тільки після зміни зевлади та й отримають лише 24,45%...
Вибори Президента України 2019
интересно, а через сто лет после 1945 года количество "жертв нацистских преследований" уменьшилось хотя бы на одного человека?
Это ж сколько у нас долгожителей, ведь если пошел служить хотя бы в 45 году, то значит родился не позднее 1927 года. Значит, в начале 2020-го года ему стукнуло не меньше 92 лет, в 2020 году - 93 года
Прикольно...
Неслабо бюджет попилят зеленые.
4 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!»[4] Лк. 7:14. Ин. 5:29. 5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
С дидами на палочках на 9 мая будим хадить?
- какие нахрен вытираны и жертвы каких-то "нацистских" преследований?
- чем жертвы коммунистических преследований хуже? Почему не выделяется помощь им?
Фу как совком воняет от всего этого.
Что в свое время делал и Янык, но не делал Порох.
Ибо эти неучи не учили ленина( оно то да---но но) и не знают что такое НЭП.