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Все про:ветераны (660) Кабмин (11623) нацизм (253) помощь (3204) Гончарук_Алексей (714)

 Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук

Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление денежной помощи более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в среду на своем Telegram-канале.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он.

Кроме того премьер напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства было принято решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

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Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176617
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине преследования коммунистов были совсем не менее ужасными, чем преследования нацистов. А можно поддержать финансово жертв коммунистов? Их намного больше.
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а как понять кому 570 а кому 4100...? кто ветеранестее???
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В Украине преследования коммунистов были совсем не менее ужасными, чем преследования нацистов. А можно поддержать финансово жертв коммунистов? Их намного больше.
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Те, що вони отримають я би не говорив Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6720
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как-то в суде видел целое стадо "этих детей"..что-то отсуживали у государства....
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жеребячье сословие, придуманное к очередным выборам если не ошибаюсь Януковичами.
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Разом з пенсіонерами Ізраїлю десь так.
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"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства... Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176617
Ще й приріст є серед жертв переслідувань... Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5474

Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3463
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а ветераны сс галичина подпадают под эту помощь?
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По справедливости - как раз только они и должны попадать.
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Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук
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А що таке ветерани нацистських переслідувань? Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9386 Їх разом із жертвами більше одного мільйона?
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это вероятно и категория выросших евреев в Киеве при оккупации.
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Уявляєш що це таке, якщо їх майже усіх розстріляли під час окупації?
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типа зелеботы опять бабло втихаря поделить хотят?
Намек ясен. Свободен.
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Тоді, якщо я вільний, то не пиши під моїми коментарями.
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вы как патриот- государственник всегда привлекаете внимание cвоим оптимизмом и верой в будущее этой страны.
Не обижайтесь.
Не буду.
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Ви більший патріот, бо вважаєте, що зедебіли без мозку стануть розумними і працьовитими. Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3485
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ЭТО ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА- БРАГАР, АРАХАМИЯ, КОЛОМОЙСКИЙ, ФИРТАШ, АХМЕТОВ !
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Согласно данным Министерства социальной политики Украины количество ветеранов войны в стране (по состоянию на 01.04.2017) составляло 1 230 778 (один миллион двести тридцать тысяч семьсот семьдесят восемь человек). Ещё 2381 человек подпадают под категорию «жертвы нацистских преследований».
Пенсионный фонд даёт немного другие цифры - 811 826 на которых распространяется действие закона «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Интересная арифметика получается! дано:1,4 млрд выделенных денег на 1,4 млн ветеранов.вопрос: сколько должен получить каждый из этой категории?
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а как понять кому 570 а кому 4100...? кто ветеранестее???
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зелені мудаки нехай краще знайдуть гроші на розміщення "приєзджих" з Китаю з короновірусом, уйобки,
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Слуга народу Максим Бужанський відмовився вшановувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих на Майдані.

Есть видео, только хз как вставлять. Цензор вынеси плиз отдельной статьей про утырка
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помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований


ну это мы с собственного бюджета в очередной раз заплатим евреям.
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И ветеранам нацистских преследований... Думаю, тут их поменьше... Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5460
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Тобто мова про нацистів, які переслідували і мають тепер поважний вік Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9388
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Принаймні, двозначність трактування присутня
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Самому молодому ветерану, который воевал во Второй мировой войне, должно исполниться 92 года
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А когда получат помощь ЖЕРТВЫ ЗЕЛЁНЫХ УБЛЮДКОВ ?
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Vladimir Pukin

А когда получат помощь ЖЕРТВЫ ЗЕЛЁНЫХ УБЛЮДКОВ ?

То тільки після зміни зевлади та й отримають лише 24,45%... Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3255
Вибори Президента України 2019
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вот для таких случаев перепись населения очень нежелательна

интересно, а через сто лет после 1945 года количество "жертв нацистских преследований" уменьшилось хотя бы на одного человека?
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то есть у нас каждый 32-й житель страны - ветеран ВОВ?
Это ж сколько у нас долгожителей, ведь если пошел служить хотя бы в 45 году, то значит родился не позднее 1927 года. Значит, в начале 2020-го года ему стукнуло не меньше 92 лет, в 2020 году - 93 года
Прикольно...
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1927 год не ВОЕВАЛ. Последний год , призванный на фронт- 1926. 1927 год служил в ТЫЛУ. То есть минимальный возраст ВЕТЕРАНА ВОВ 94 года. Но есть такие ветераны, как АРАХАМИЯ и НАЙЕМ. Они же и жертвы аборта!
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Якась фигня. А тим, що постраждали від комуняк, коли будуть платить?
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Дубилет насчитал этот миллион ветеранов и жертв нацизма?
Неслабо бюджет попилят зеленые.
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а ось і допомога постраждалим від фашисто-бандерівців жителям бамбасу підоспіла.
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Дивлячись на стан бюджету, ріст економіки і залишок у казначействі, можна з великою ймовірністю передбачити, що ця група населення отримає інструмент для гри на роялі. Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7550
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Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.......Мені цікаво - ця цільова група зростає з року в рік? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9473
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И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это.[3] Ис. 26:19. Дан. 12:2.
4 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте слово Господне!»[4] Лк. 7:14. Ин. 5:29. 5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
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ох..еть... с моих налогов выплачивают компенсации каким-то непонятным жертвам нацистов... с каких х..ев?
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жертви націстських переслідувань це усі кто постраждав від кацапської агресії
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Лугандонці під "жертви нацистських переслідувань" підпадають? Бо інакше не зрозуміло, де ти стільки довгожителів в Україні назбирав.
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по словам этого недоделка на самокате каждый четвертый гражданин Украины пострадал от нацистских преследований... просто *бануться... ветеранов, которые воевали, практически нет, остались еще дети войны... так когда образовало такое количество преследованых... гончарук - это реально большой паранойей премьер...
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А с помощью ветеранам войны с кацапстаном - не сложилось у зебилов?!
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умом Зеленского и гончаруком уже не понять... и остается только печень...
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а что там понимать - продвигают победобесие и "мы адин нарот"...
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Это каждый сороковый получит ? Где они столько жертв найдут ? Пусть лучше раздадут жертвам правления Зеленского . Полтора миллиарда с бюджета опять уйдёт на распил . Ворюги ....
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Внедряют победобесие...


С дидами на палочках на 9 мая будим хадить?
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Скажіть, будь-ласка, а якщо дід живий, його теж треба на палочку нанизувати? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4001
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Де ж скільки жертв і ветеранів набрати?
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Бред. В Украине 1000000 человек в возрасте 100 лет???? Или очередной распил? Кабмін виділив 1,4 млрд грн на допомогу ветеранам і жертвам нацистських переслідувань, її отримають понад 1 млн осіб, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4873
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Два вопроса Гончаруку:
- какие нахрен вытираны и жертвы каких-то "нацистских" преследований?
- чем жертвы коммунистических преследований хуже? Почему не выделяется помощь им?
Фу как совком воняет от всего этого.
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Самое гениальное, что сделал Зеленский - это начал давить коммерсов.
Что в свое время делал и Янык, но не делал Порох.

Ибо эти неучи не учили ленина( оно то да---но но) и не знают что такое НЭП.
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