 Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в среду на своем Telegram-канале.

"Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 грн до 4120 грн. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - написал он.

Кроме того премьер напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства было принято решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

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