EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Рынок земли Крушение самолета МАУ в Иране Коронавирус из Китая Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Обирай свідомо
 За рубежом
  947  10
Все про:Россия (74983) США (16154) ФБР (169) шпионаж (842)

 ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России

Гражданин Мексики арендовал жилье на чужое имя и фотографировал номера автомобиля правительства США. Его задержали при попытке вылететь из Штатов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Минюста США.

Мексиканца зовут Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес. По версии следствия, россияне завербовали его в прошлом году.

Фуэнтесу поручили арендовать во Флориде жилье на чужое имя. А в феврале этого года дали новое задание — найти связанный с правительством США автомобиль и сфотографировать его номера.

Мексиканец взял в сообщники супругу. Они нашли в Майами интересующий россиян автомобиль и принялись его фотографировать, чем привлекли внимание местных охранников.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ирландия заявила об активизации российских шпионов, их цель - найти уязвимости у трансатлантических кабелей, - The Times

Через день пара попыталась вылететь из Майами в Мехико. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке "недавно удаленные"). Подозрительных лиц задержали.

Фуэнтес признался, что действовал в интересах чиновников правительства РФ и что поручил жене сфотографировать номера.

Предварительные слушания по его делу назначены на 21 февраля, а судебное заседание - на третье марта.

Также на Цензор.НЕТ: В Болгарии двух российских дипломатов обвинили в шпионаже

Источник: https://censor.net.ua/n3176616
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
rosija jest glavny sponsor teroristov.Kak Germanija ES,tak rosija vsex teroristov vo vsiom mire.Vot foto v Siriji ix najiomniki s trofejami ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 5670 ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 6650
 показать весь комментарий
 
Это скорее всего чтобы высмеять. Что значит "принялся его фотографировать"?
трудно взять миникамеру и прогуляться с собакой возле авто, в 20-ти ярдах, будто себе пишешь смс, немного поворачиваясь и играя с псом? б*же..... "номер дали задание сфотографировать"... ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России - Цензор.НЕТ 4530
Ну реально.... ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России - Цензор.НЕТ 4530
 показать весь комментарий
 
Ну звісно ж))) агент з прізвищем Козлов ніколи так тупо як ці мексикашки не залетів би)))
 показать весь комментарий
 
Через день пара попыталась вылететь из Майами в Мехико. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке "недавно удаленные"). Источник: https://censor.net.ua/n3176616\\\\\\\\\\\

б*же...(стук в дверь), а как удалить шоб не нашли?, ответьте быстро зфвэаоп укф куопйвмаааааафхзкзрхурвуи
 показать весь комментарий
 
"«Запасов осталось на два месяца»: В Анчурию не завезли одежду и обувь на весну"ФБР затримало в США мексиканця, який шпигував для Росії - Цензор.НЕТ 9613
 показать весь комментарий
 
"Газпром уверяет подельников из Штази, что до запуска Северного потока-2 осталось не больше одного года" Падажжи, а как же " до осени"?
 показать весь комментарий
 
 
"Стоять! Бояться!": "Итальянская Eni оценивает новые санкции США в отношении «Роснефти» и будет их соблюдать"
 показать весь комментарий
 
 
"в папке "недавно удаленные"
"дебилы, ..дь" (С)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх