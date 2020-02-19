 ФБР задержало в США мексиканца, шпионившего для России

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Минюста США.
Мексиканца зовут Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес. По версии следствия, россияне завербовали его в прошлом году.
Фуэнтесу поручили арендовать во Флориде жилье на чужое имя. А в феврале этого года дали новое задание — найти связанный с правительством США автомобиль и сфотографировать его номера.
Мексиканец взял в сообщники супругу. Они нашли в Майами интересующий россиян автомобиль и принялись его фотографировать, чем привлекли внимание местных охранников.
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Через день пара попыталась вылететь из Майами в Мехико. Пограничники проверили телефон жены агента и нашли так снимки номерных знаков (в папке "недавно удаленные"). Подозрительных лиц задержали.
Фуэнтес признался, что действовал в интересах чиновников правительства РФ и что поручил жене сфотографировать номера.
Предварительные слушания по его делу назначены на 21 февраля, а судебное заседание - на третье марта.
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трудно взять миникамеру и прогуляться с собакой возле авто, в 20-ти ярдах, будто себе пишешь смс, немного поворачиваясь и играя с псом? б*же..... "номер дали задание сфотографировать"...
Ну реально....
б*же...(стук в дверь), а как удалить шоб не нашли?, ответьте быстро зфвэаоп укф куопйвмаааааафхзкзрхурвуи
"дебилы, ..дь" (С)