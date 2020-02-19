 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в среду на своем Telegram-канале.
"Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал Гончарук.
Также премьер отметил, что в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом.
Как сообщалось ранее, в бюджете Киева на 2020 год предусмотрено более 1,6 млрд грн на надбавки медикам и педагогам.
0,18% от общего количества учителей!!! Слуги Уродов где обещанные 4000 баксов???
Среди тех, кто прошел эту первую аттестацию, будет второй отбор - аттестация на обещанную ЗП 4000$.
Аттестация, правда, чуток посложнее, но нужно стараться!