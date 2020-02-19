 705 успешно сертифицированных учителей начальных классов получат 20% доплату к окладу, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в среду на своем Telegram-канале.

"Местные власти насчитывают педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал Гончарук.

Также премьер отметил, что в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом.

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Как сообщалось ранее, в бюджете Киева на 2020 год предусмотрено более 1,6 млрд грн на надбавки медикам и педагогам.