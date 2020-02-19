 Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
"Давайте я отвечу на примере моего комитета. Из 25 его членов 22 человека – в парламент попали впервые. И если сравнивать с предыдущими созывами, где я был и помощником депутата, и внештатным консультантом комитета, и видел их работу изнутри, то ситуация такая: на протяжении прошлого созыва лишь 2-3 человека читали законопроекты комитета и работали с ними в принципе. Здесь же лично мне от депутатов поступает множество замечаний о том, что, например, проводятся рабочие группы, а они о них не знали. И что они не пришли и не поучаствовали в обсуждении какого-то законопроекта, а они бы этого очень хотеле", - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что нехватку знаний можно восполнить если есть желание работать, в то время как наличие компетентности при отсутствии интереса к работе испавить нельзя.
"Энтузиазм может переходить в компетентность. А если есть компетентность, но нет энтузиазма, тогда это вообще никак не покрывается. Потому что если человек компетентен, но не читает законопроекты, это его никак не оправдывает. И веса его профессионализму не придает. А тот интерес к законопроектной работе, который есть в нашем комитете, я готов назвать феноменальным. Поскольку более половины комитета очень активно работает", - отметил Монастырский.
Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.
Но было бы желание,
Придут к тебе,
Придут к тебе и знания.
За это вам ручается
Киножурнал "Хочу Все знать!"
у минулому складі у деяких шоколадних мародьорів ентузіазму та комсомольського задору було як у потужного діючого вулкана
Выносить надо этот цирк.
Но только с одной оговоркой - энтузиазм должен выражаться не в неукротимом графоманстве, а в изучении материала и законодательства.
Не дотянут до окябрьских "демократических" выборов в ОРДЛО, ой "беда":
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Погано, коли у владі ідіоти, а коли ініціативні ідіоти, то взагалі повний триндець.
Закони пишуть якісь "неизвестные отцы" (це зі Стругацьких), а барани тільки тиснуть на ті кнопки, на які їм накажуть тиснути.
А ось хто ці "неизвестные отцы" поки не зрозуміло.
Притимні люди ж розуміють, що той, хто зараз грає роль президента та його оточення ніяких законів писати не здатні в силу повної некомпетентності у державних справах та законодавстві.
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ой, как мир то на Донбассе нужен, как нужны выборы в ОРДЛО на ИХ условиях.
Ой, как бы не опоздать, не успеть до октября.
Запоребрик то деньги дает только под "новомалороссию".
Тут не только ослепнешь, как Арахамия, который не видит, а кто там первый стрелять начал, а и ох*еешь.