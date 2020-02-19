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 Политика Украины
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Все про:ВР (24422) депутат (2846) Монастырский (20)

 Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский

Многие новые депутаты нынешнего созыва могут и не обладать солидным багажом знаний, но при этом имеют достаточный энтузиазм, чтобы эти знания получить и стремятся к работе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

"Давайте я отвечу на примере моего комитета. Из 25 его членов 22 человека – в парламент попали впервые. И если сравнивать с предыдущими созывами, где я был и помощником депутата, и внештатным консультантом комитета, и видел их работу изнутри, то ситуация такая: на протяжении прошлого созыва лишь 2-3 человека читали законопроекты комитета и работали с ними в принципе. Здесь же лично мне от депутатов поступает множество замечаний о том, что, например, проводятся рабочие группы, а они о них не знали. И что они не пришли и не поучаствовали в обсуждении какого-то законопроекта, а они бы этого очень хотеле", - рассказал он.

При этом он подчеркнул, что нехватку знаний можно восполнить если есть желание работать, в то время как наличие компетентности при отсутствии интереса к работе испавить нельзя.

"Энтузиазм может переходить в компетентность. А если есть компетентность, но нет энтузиазма, тогда это вообще никак не покрывается. Потому что если человек компетентен, но не читает законопроекты, это его никак не оправдывает. И веса его профессионализму не придает. А тот интерес к законопроектной работе, который есть в нашем комитете, я готов назвать феноменальным. Поскольку более половины комитета очень активно работает", - отметил Монастырский.

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Полный текст интервью с Денисом Монастырским читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3176609
 
   
 Топ комментарии
 
как говорится нет хуже дурака, чем инициативный дурак
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А представляете, проктолога- энтузиаста. Он ни фига не понимает, но энтузиаст!
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как говорится нет хуже дурака, чем инициативный дурак
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а апофигей этого - инициативный дурак при власти
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А представляете, проктолога- энтузиаста. Он ни фига не понимает, но энтузиаст!
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Не хочу я уявляти проктолога-ентузіаста нам вистачає реального осетина-ентузіаста у парламенті України...
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Хорошо,что они просто нардепы,от которых ничего не зависит.
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МОНАСТЫРСКИЙ------ТИКАЙ С ЭТОЙ ЗЕЛЕНОЙ ШОБЛЫ, ПОКА НЕ ПОЗДНО !!!!!!!! ПРИЙДЕТ ВЕСНА----- ПО НАСТОЯЩЕМУ ****-Ь БУДУТ !!!!!!!!!
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Дабы не смущать разумением своим туповатого бубу
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И специально для Кивы: Руки в карманах не держать, дабы оными херъ не наяривать!
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глядя на этого энтузиаста хочется спросить, а мозги где?
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Но было бы,
Но было бы желание,
Придут к тебе,
Придут к тебе и знания.


За это вам ручается
Киножурнал "Хочу Все знать!"
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желаю ему попасть к хирургу энтузиасту, у кторого много новый идей и пришьет ему член ко лбу...
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Такой интерпретации поговорки "Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт" я не еще не слышал Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский - Цензор.НЕТ 9219
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Так, зелена пошесть здає країну з ентузіазмом
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кароч принцип китайских комсомольцев "не важно что сделал,главное что бы ****@лся!"
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та не зовсім так...
у минулому складі у деяких шоколадних мародьорів ентузіазму та комсомольського задору було як у потужного діючого вулкана
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Хуже дурака - только дурак с инициативой. (с)
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Это напоминает *с дуру можно и х... сломать*!
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страшніше звичайного дурня може бути лише дурень ініціативний
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Компенсируется энтузиазмом говорите? Вы не слышали старую истину многократно подтвержденную жизнью - самая страшная вещь в работе это дурак с инициативой!
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Никто еще не придумал, чем можно компенсировать разум. Если разума нет, энтузиазмом его не заменить. Энтузиазм нужен, даже обязателен для тех, кто обладает умом. Дурням и окружающим их людям энтузиазм идет только во вред. Впрочем, такие уж ли дурни эти "слуги"? Они гребут под себя так, как мало кому до этого удавалось. А вот относительно тех, кто привел их к власти, есть сомнения. Серьезные сомнения.
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Это не новые нардепы, стадо зеленых макак у которых одна извилина и та является прямой кишкой.

Выносить надо этот цирк.
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Он прав!
Но только с одной оговоркой - энтузиазм должен выражаться не в неукротимом графоманстве, а в изучении материала и законодательства.
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Самый разрушительный взрыв - это взрыв энтузиазма у дурака.
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"Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом." - ідіот навіть не розуміє яку він куйню льопнув.
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Быть ненормальным ненормально,нормальным быть нормально,но,я так нормально ненормален что вот куда меня теперь.
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Недолго им осталось, похоже.
Не дотянут до окябрьских "демократических" выборов в ОРДЛО, ой "беда":
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
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Ентузіасти, пілять...

Погано, коли у владі ідіоти, а коли ініціативні ідіоти, то взагалі повний триндець.
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"Нехватка компетентности у новых нардепов компенсируется энтузиазмом. В прошлом созыве энтузиазма не хватало, - Монастырский" - і ознакою повною відсутністі будь-якого інтелекту...
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"... А тот интерес к законопроектной работе, который есть в нашем комитете, я готов назвать феноменальным. Поскольку более половины комитета очень активно работает", - отметил Монастырский. Источник: https://censor.net.ua/n3176609
Брак компетентності у нових нардепів компенсується ентузіазмом. У минулому скликанні ентузіазму не вистачало, - Монастирський - Цензор.НЕТ 9879
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Тобто не страшно, що країною керують некомпетентні барани?
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Некомпетентні барани нічим не керують.
Закони пишуть якісь "неизвестные отцы" (це зі Стругацьких), а барани тільки тиснуть на ті кнопки, на які їм накажуть тиснути.
А ось хто ці "неизвестные отцы" поки не зрозуміло.
Притимні люди ж розуміють, що той, хто зараз грає роль президента та його оточення ніяких законів писати не здатні в силу повної некомпетентності у державних справах та законодавстві.
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Должна же была эта пирамида ОГВЗ схлопнуться:
"18 февраля Минфину удалось втиснуть на 1,084 млрд. гр. .ОГВЗ. Отмечено резкое падение спроса."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
Ой, как мир то на Донбассе нужен, как нужны выборы в ОРДЛО на ИХ условиях.
Ой, как бы не опоздать, не успеть до октября.
Запоребрик то деньги дает только под "новомалороссию".
Тут не только ослепнешь, как Арахамия, который не видит, а кто там первый стрелять начал, а и ох*еешь.
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Гірше дурня - дурень з ініциативою, а якщо воно ще й ентузіаст, то ваааще вибухова суміш і негативні наслідки ми вже бачимо.
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''Нехватку знаний можно восполнить если есть желание работать''-труд сделал из примата человека! В нашем случае, осталось немного подождать. А если нет желания? Да какая разница!
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Идиоты-энтузиасты всегда были намного опаснее простых идиотов.
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"ЗЕбілкуваті слуги"- вороги під прикриттям ідіотів
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А вже ідіот автор що написав цю пуйню , в рази хуже тих ініціативних дурнів , яких пробує якось відбілити , чи теж вирішив в слуги податись , через те і лиже знамо що ...
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