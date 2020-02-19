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Все про:погода (2594) синоптики (47)

 В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве

В Киеве зафиксирован шестой температурный рекорд в феврале. Метеорологическая весна в столице началась 10 февраля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла + 5,9 °С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь на 15 февраля в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет, - Центральная геофизическая обсерватория

Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице.

Источник: https://censor.net.ua/n3176608
 
   
 Топ комментарии
 
Ждем выступления самокатчика о том, что ЗЕленач власть уменьшила платежки за отопление.
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В том же феврале побит очередной рекорд по суммах в платежках за отопление.
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треба швидше українську землю розпродати
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ага, щоб ті хто її купить могли відразу все те засіяти.
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Ждем выступления самокатчика о том, что ЗЕленач власть уменьшила платежки за отопление.
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Прошла зима, настало лето-
Спасибо Зебику за это!
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И опять виноват Порошенко, насрав в штаны зебилам В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве - Цензор.НЕТ 5636
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Зебилы шаровары не было носят. у них кокошники и ватники
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а шаровары значит только порохоботы- патриоты носят?
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При Порошенку такого не было, при Зеленском потеплело, это факт. Хорошо это или плохо, каждый пусть судит по себе.
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Наступила друга весна без посадок. В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве - Цензор.НЕТ 340
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хм, наверное пора поднимать цены на отопление, а то - убытки...
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топили, у нас со вчера значительно прикрутили батареи, теперь дома не жарища.. кайф
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В том же феврале побит очередной рекорд по суммах в платежках за отопление.
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С такими температурными рекордами, рашка подсохнет раньше запланированного. Жаль, Оманский ишак этого не понимает и тянет страну в болото кацапско-фашистского мира выполняя все хотелки кремля
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причина падения промпроизводства - теплая зима. /В Украине действительно все так плохо, как говорят.Сергей Фурса, специалист 09.02.2020
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Рекорди температурні жодним чином не впливають на оплату за центральне опалення. Так, в січні я оплатив на 650 грн. менше за ЦО, ніж в зараз.
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А мне почему-то платежка на 1700 грн. пришла.
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Вот уж и весна пришла а новое лицо Аваков ещё при власти,прокурор свой а Портнов прибывший после проиграша Пороха в Украину до сих пор на воле
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"От нашего стола вашему столу"
Февраль - традиционно самый жаркий летний месяц в Мельбурне, земля прогревается потому что. Только вот второй год подряд кондиционер в феврале не включаем - нет нужды, такое "глобальное" потепление с локальным похолоданием. Зато чувствую, что скоро буду включать, только уже отопление, +18 градусов сегодня в доме. Лета в этом году, считай, что и не было. Началось тепло только в середине декабря, потом пожары, а на этой неделе лето выключили.
После пожаров весь февраль идут не дожди, а ливни проливные.
Трава зеленая, и листья зеленые на деревьях, а обычно в это время ветер уже сухие листья во всю гонял.
Переселяйтесь, если кто упарился.
Охладитесь.

P.S. ЗЕбобики могут не беспокоится. Вам - к "одиннароТ".
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Я же написала - в Мельбурне.
Штат Виктория, восточное побережье Австралии.
Локальное похолодание на фоне глобального потепления.
Переезжайте, охладитесь.
Особенно если купнетесь в океане.
Нужны штаны с начесом. Скорее всего, две пары.
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Поговаривают, кенгуру разбушевались, кусаются и морды бьют всем налево и направо.
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Без понятия.
У меня собака.
Она не ЗЕбобик, территорию охраняет, всех впускает, никого не выпускает.
Боец спецназа.
"Добрая фея с топором" (С)
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Это недруг Украины, ботинок из моржовии.
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Щас на фоні нинішнього тепла слуги котельні позакривають, а на слідуючу зиму при -30 вогнища в квартирах всі палити будуть.
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Сама природа помогает Украине. Зима видалась без осадков и запасы пресной воды в Крыму подходят к концу и авантюра с Крымом тоже подходит к концу. Дальновидные кремлевские стратеги, оккупировав украинский Крым, не учли небольшую деталь. Что водоснабжение Крыма осуществлялась с Украины и без днепровской воды Крым просто не может существовать. А в это время могучий, полноводный Днепр несет свои воды мимо полуострова Крым в Черное море. Соленость Днепровского лимана снизилась и как в добрые времена стали возрождаться осетровые рыбы. Скоро можно будет открывать рыболовный промысел. Вода «Крыма» пошла на дополнительное орошение Юга материковой Украины. Сельское хозяйство здесь стало процветать, чего не скажешь о Крыме. Так, что большой привет крымчанам, ждем новых сообщений от страдающих от жажды.
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Украина 57-я по пресной воде, Россия вторая - выкрутятся, причём очень быстро.
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Газпром скорочує видобуток газу, бо ціни катастрофічно впали на євроринку на газ. А ось в Україні цікаво чому платіжка за опалення в січні була в 2 рази більше ніж в грудні 2019? Що трапилося?
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К чёрту зиму! Нахер эту мразь! Это враждебное человеку явление.
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