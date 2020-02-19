 В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 18 февраля в столице был превышен на 0,9°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла + 5,9 °С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночь на 15 февраля в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет, - Центральная геофизическая обсерватория

Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице.