 Кабмин распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.
https://zik.ua/live
не підведуть?
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От "и прочее" треба детально розглянути, бо це головна стаття витрат.
сам Абу мене ігнорує...
и по двести тысяч гектар себе наделят
яка твоя версія - скільки мені платять?
Жаба давит
Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении.
Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства"
Замысел прекрасен, вот только КТО получит деньги?
Любая "поддержка" - это коррупция. Чтобы победить коррупцию, надо перестать раздавать халяву.
-Так.Соки,вино та пиво наш приоритет.Але без пчел та меду,нифига цього не буде.Тому спочатку пчели.
Значение пчёл в природе и жизни человека