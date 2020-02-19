 Кабмин распределил 4 млрд грн государственной поддержки аграриев на 2020 год, - Гончарук

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и прочее", - говорится в сообщении.

Кроме того, средства пойдут на развитие фермерских хозяйств, развитие животноводства и переработки с/х продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в 6 областях, - Милованов