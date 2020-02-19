 Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк о необходимости внеочередного заседания ВР

Об этом Кондратюк заявила во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю постановлене о внеочередном заседании Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление по 6-й годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана", - сказала вице-спикер.
Депутаты почтили память героев Небесной сотни минутой молчания на призыв Кондратюк.
"Прошло 6 лет. Однако все семьи, прежде всего, Небесной сотни, так и не получали главного - чувство справедливости. Справедливого и неотвратимого наказания для исполнителей и заказчиков преступлений против Майдана, на которые пошел режим Януковича. У предыдущей власти было достаточно времени, чтобы привлечь всех причастных. Она не справилась с этой задачей и это горькая правда. Мы также не дождались появления полноценного мемориального музея-комплекса Майдана, которым бы достойно почтили память Героев. Но это также и долг нынешней власти перед Небесной сотней. Если бы Майдан тогда не победил, большинства присутствующих не было бы сейчас здесь и во властных кабинетах", - сказала Кондратюк.
Она подчеркнула, что "необходимо завершить расследование всех дел".
"Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного судебного процесса должны быть привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо", - заявила вице-спикер.
Она также отметила, что на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича.
"Уверена, что не только из-за возможного конфликта интересов, а также и с моральной точки зрения, из уважения к памяти героев Небесной сотни и их семей, на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича. Это назначение на самом деле дискредитирует власть и дальнейшее расследование дел Майдана, за которые теперь ответственный этот орган", - сказала нардеп.
Не рано ли?
Портнов в Украине...Баня уже пакует сюда чемоданы...
ЗЕ пипиЗЕнт МИРА!!! а не сокол войны.
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Когда от страны рожки и ножки останутся тогда можно и назвать хфамилии.
"Вчора в цій залі, ми всі разом вшанували всіх загиблих на Майдані 6 років тому. Завтра ми на державному рівні будемо відзначати День пам'яті героїв Небесної сотні. Нам важливо пам'ятати про Революцію Гідності, тому що ця пам'ять є гарантом незворотнього, демократичного розвитку нашої країни, проєвропейського напрямку розвитку", - сказав В'ятрович.
Саме тому, на його думку, цю пам'ять так завзято атакує Росія протягом цих шести років.
"Цього тижня більш показово, що до цих інформаційних атак проти Майдану долучились проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, яка дискредитує Майдан, представляючи їх як "переворот",які дискредитують героїв Небесної сотні. Але треба розуміти, що це стало можливим через позицію керівництва держави", - сказав нардеп.
Він сказав, що призначення адвоката Януковича Бабікова - заступником голови ДБР, це не лише наруга над родичами загблих - це і сприяння до розвороту в оцінці Майдану, в догоду РФ.
"Більш того, тут в парламенті, депутатами ОПЗЖ зарєстровано законопроєкт про соціальний захист бійців "Беркуту", саме тих, які вбивали героїв Небесної сотні. Очевидно, що саме в такій ситуації, саме цього тижня, нам в край потрібне ухвалення заяви парламенту, в якій би було надано чітку оцінку Майдану, Революції Гідності", - зауважив В'ятрович.
За його словами, така заява готова. Її авторами є представники майже всіх груп і фракцій, крім ОПЗЖ.
"Через це звертаюсь до керівництва парламенту: скликати позачергову сесію для ухвалення цієї заяви. Таку ініціативу підтримає "Батьківщина" і "Голос". Переконаний, що така заява потрібна для того, щоб продемонструвати українському суспільству, що для нинішнього парламенту, для України в цілому є важливі ті цінності, за які загинули герої Небесної сотні", - підсумував нардеп.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotce_stalo_mozhlyvym_cherez_pozyciyu_kerivnyctva_derzhavyquot_vyatrovych_pro_sproby_dyskredytaciyi_maydanu_na_dogodu_rf