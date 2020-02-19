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 Политика Украины
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 Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк о необходимости внеочередного заседания ВР

Вице-спикер парламента, нардеп от "Батькивщины" Елена Кондратуюк поддерживает идею проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана.

 Об этом Кондратюк заявила во время выступления с трибуны парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю постановлене о внеочередном заседании Верховной Рады, на котором следует принять специальное заявление по 6-й годовщине Революции достоинства и послушать отчет о текущем состоянии расследования преступлений против Майдана", - сказала вице-спикер.

Депутаты почтили память героев Небесной сотни минутой молчания на призыв Кондратюк.

"Прошло 6 лет. Однако все семьи, прежде всего, Небесной сотни, так и не получали главного - чувство справедливости. Справедливого и неотвратимого наказания для исполнителей и заказчиков преступлений против Майдана, на которые пошел режим Януковича. У предыдущей власти было достаточно времени, чтобы привлечь всех причастных. Она не справилась с этой задачей и это горькая правда. Мы также не дождались появления полноценного мемориального музея-комплекса Майдана, которым бы достойно почтили память Героев. Но это также и долг нынешней власти перед Небесной сотней. Если бы Майдан тогда не победил, большинства присутствующих не было бы сейчас здесь и во властных кабинетах", - сказала Кондратюк.

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Она подчеркнула, что "необходимо завершить расследование всех дел".

"Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного судебного процесса должны быть привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо", - заявила вице-спикер.

Она также отметила, что на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича.

"Уверена, что не только из-за возможного конфликта интересов, а также и с моральной точки зрения, из уважения к памяти героев Небесной сотни и их семей, на руководящей должности ГБР не может работать адвокат, защищавший Януковича. Это назначение на самом деле дискредитирует власть и дальнейшее расследование дел Майдана, за которые теперь ответственный этот орган", - сказала нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3176603
 
 
 Топ комментарии
 
Бабіков, чи як його там, доповість...
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Главные докладчики на этом заседании:

Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 5954
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Пошліть прокурорів у Москву, та й допитайте всіх злочинців.
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Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк поддержала внеочередное заседание ВР

Не рано ли? Нужно заслушать отчет о состоянии расследования преступлений против Майдана, - вице-спикер Кондратюк поддержала внеочередное заседание ВР - Цензор.НЕТ 6503
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Часть убийц ЗЕнч недавно сменял...
Портнов в Украине...Баня уже пакует сюда чемоданы...
ЗЕ пипиЗЕнт МИРА!!! а не сокол войны.
.
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рановато конечно, надо бы еще лет надцать подождать.
Когда от страны рожки и ножки останутся тогда можно и назвать хфамилии.
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Пошліть прокурорів у Москву, та й допитайте всіх злочинців.
 показать весь комментарий
 
 
Главные докладчики на этом заседании:

Потрібно заслухати звіт про стан розслідування злочинів проти Майдану, - віцеспікерка Кондратюк підтримала позачергове засідання ВР - Цензор.НЕТ 5954
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А как же мнение жителей дамбаса выслушать,они же не проголосовали еще,а Майдан они осуждают,так что получается нужно подождать с судами.
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Очень, даже очень, очень нужно. Слушать не камни ворочать.
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Чета не совсем понимаю, почему все говорят, что нет ни расследования ни его результатов и одновременно требуют наказать конкретных лиц?
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А ти не в Україні живеш, не розумієш наших реалій політичної боротьби...
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Яке ж вона брехлива... "Ми також не дочекалися появи повноцінного меморіального музею-комплексу Майдану, яким би гідно вшанували пам'ять Героїв" - проти якого категорично були слідчі Горбатюка. Да, Горбатюка можна вважати також владою, яка "не впоралася з цим завданням (притягти до відповідальності всіх причетних злочинців) і це гірка правда". Але інша сторона правди полягає в тому, що влада в особах Порошенка і Луценка підганяла Горбатюка - але не вмішувалась в хід розслідування, чим займається нинішня влада , і не тільки в справах Майдану!
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Народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович під час виступу з трибуни ВР сказав, що Росія всіляко дискредитує Революцію Гідності

"Вчора в цій залі, ми всі разом вшанували всіх загиблих на Майдані 6 років тому. Завтра ми на державному рівні будемо відзначати День пам'яті героїв Небесної сотні. Нам важливо пам'ятати про Революцію Гідності, тому що ця пам'ять є гарантом незворотнього, демократичного розвитку нашої країни, проєвропейського напрямку розвитку", - сказав В'ятрович.
Саме тому, на його думку, цю пам'ять так завзято атакує Росія протягом цих шести років.
"Цього тижня більш показово, що до цих інформаційних атак проти Майдану долучились проросійські медіа в Україні, які поширюють інформацію, яка дискредитує Майдан, представляючи їх як "переворот",які дискредитують героїв Небесної сотні. Але треба розуміти, що це стало можливим через позицію керівництва держави", - сказав нардеп.
Він сказав, що призначення адвоката Януковича Бабікова - заступником голови ДБР, це не лише наруга над родичами загблих - це і сприяння до розвороту в оцінці Майдану, в догоду РФ.
"Більш того, тут в парламенті, депутатами ОПЗЖ зарєстровано законопроєкт про соціальний захист бійців "Беркуту", саме тих, які вбивали героїв Небесної сотні. Очевидно, що саме в такій ситуації, саме цього тижня, нам в край потрібне ухвалення заяви парламенту, в якій би було надано чітку оцінку Майдану, Революції Гідності", - зауважив В'ятрович.
За його словами, така заява готова. Її авторами є представники майже всіх груп і фракцій, крім ОПЗЖ.
"Через це звертаюсь до керівництва парламенту: скликати позачергову сесію для ухвалення цієї заяви. Таку ініціативу підтримає "Батьківщина" і "Голос". Переконаний, що така заява потрібна для того, щоб продемонструвати українському суспільству, що для нинішнього парламенту, для України в цілому є важливі ті цінності, за які загинули герої Небесної сотні", - підсумував нардеп.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotce_stalo_mozhlyvym_cherez_pozyciyu_kerivnyctva_derzhavyquot_vyatrovych_pro_sproby_dyskredytaciyi_maydanu_na_dogodu_rf
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