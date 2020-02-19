 Во время обстрела в районе Золотого зафиксировано более 2 300 взрывов, - СММ ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов", - говорится в сообщении.

Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Отмечается, что все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии.

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