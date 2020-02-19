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 Во время обстрела в районе Золотого зафиксировано более 2 300 взрывов, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 2 300 взрывов во время атаки российско-оккупационными войсками позиций украинских воинов в районе Золотого.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

"Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов", - говорится в сообщении.

Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.

СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.

Отмечается, что все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3176602
 
 
 Топ комментарии
 

NinaBoi
@artnataliwood5

Тут місцева жителька Золотого видала військову таємницю і похєрила всі "невпинні кроки" до миру.
Пряма мова: "Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было.
Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - рассказала Светлана Печеная.
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в 6 начался обстрел но обсе проснулось только в 12 быстро
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Щоб зафіксувати вогневу відповідь "фашистів".
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Не тільки ОБРЄ, а й головнокомандувач, РНБО та МЗС повилазили лише після того, як бій, що тривав 6 годин, скінчився. Ну що тут можна вимагати від ОБРЄ, якщо ті, хто безпосередньо відповідає за безпеку і оборону країни і слугує її рупором на міжнародній арені попросиналися лише опівдні? Яке йшло, таке й здибало...
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ну таки они всё же зафиксировали - 2300 взрывов . а наш хомчак втирал про 70 выстрелов по ВСУ и про позиции которые остались за ВСУ .но тело погибшего с ВОПа забрать не могут просят обсе посодействовать . эта зелёная плесень брешет абсолютно во всём
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вислюк оманський посмотрел в глаза вовке фуйла и там увидел "миииииир" Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7924 И возможность продавать "сватов" в рашке....
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З цього звіту ОБСЄ так і не зрозуміло - хто ж стріляв.

"Этот отчет предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией отчета является текст на английском языке
Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов.
Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.
СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.
Все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии."
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В Грузии они тоже не поняли, что раша оккупировала территорию Грузии.
Стабильность.
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Кожний вибух - це окрема провокація. Тепер питання - "які сили" їх вчинили.
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Стопудово - абстрактні, з вакууму голови бубочки та кладязю лайна в голові Арахамії. Ну ще трішечкі з черева сивухи Во время обстрела в районе Золотого зафиксировано более 2 300 взрывов, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6623
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Слово "Арахамія" мабуть правильніше брати в лапки, оскільки це прізвище фейкове.
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В фейсбуку бачила про нього "Хламідія". )
Народ скаже, як зав'яже.
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Но ведь сцыкло и.о. президента в Украине увидело в глазах Ху@ла мир и желание прекратить войну, как же так?? Почему же тогда насыпает боеприпасов украинским солдатам?? Неужели кгбшник специально Нелоха выставил Лохом??
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Что значит "выставил". Лох сам в позу стал, штаны снял. И немного нагнулся.
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А почему в официальных сводках только 70 снарядов?
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...салют "пабьеде" в Дебальцево , винторогие нацисты устроили...на заре бомбить -стиль швали нацисткой, и руцке в том числе тоже , во все времена..
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Точно не помню но где то в 2015-2016г. бывший глава ОБСЕ Хуг на Донбассе заявил следующее: "Наши наблюдатели зафиксировали передвижение колонны бронетехники которая пересекла российско-украинскую границу. Но конкретно кому она принадлежит сказать не можем."
Так и хотелось ему подсказать, что техника принадлежит ГОНДУРАСУ
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Шо ж творят проклятые порохоботы - провоцируют простых людей Дамбаса, шоб сорвать примирение Зеленского с ******.
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Сліпі, глухі, стурбовані та занепокоєні обеєсєшники навчилися рахувати? Хоча можуть приписати всі постріли ВСУ. Кацапи платять...
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NinaBoi
@artnataliwood5

Тут місцева жителька Золотого видала військову таємницю і похєрила всі "невпинні кроки" до миру.
Пряма мова: "Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было.
Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - рассказала Светлана Печеная.
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Та ж Клоун казав, що ви самі попросили відводу ЗСУ. А може ви, пані Світлана, порохоботка? І не стидно вам? А може то ви самі провокуєте "другу" сторону куярити по вам?
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Все логично.
Если был приказ не отвечать на обстрелы, то уголовники наглеют, вот и получен результат - "более 2 300 взрывов во время атаки российско-оккупационными войсками позиций украинских воинов" ( Источник: https://censor.net.ua/n3176602)
Все верно, все правильно, все ожидаемо.
А если на колени встать и ДО-ГО-ВА-РИ-ВАТЬ-СЯ, то и бомбами шарахнут, отчего бы и нет? Жаль только, что не непосредственно по инициаторам мирного процесса из ОП.

Уголовники понимают только один язык - удар в торец, и чем сильнее удар, тем лучше понимают.
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Ты должен сказать что это твои стреляли Владимир .
Как вам будет удобно Владимир Владимирович ,, мои так мои .! Разберусь и накажу .

Під час обстрілу в районі Золотого зафіксовано понад 2300 вибухів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4119 .
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А Арахамія не зрозумів хто це стріляв вчора надамбасі, і хто наступав. І це лідер фракції "слуга народу" в парламенті, який там туман від зеленої травички в головах.
взагалі провокація це 2300 вибухів за 5 годин?) що тоді війна у Зелі? Ядерний вибух чи шо?)
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А нахрена щось розслідувати, ціль досягнута - малороси вибрали Зеленого Пісюна обрізаного. Поздоровляєм ФСБ з чудово проведеною операцією.
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а АраХамия сказал
что это мы обстреливали
кому верить??
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Это все проклятый провокатор-диверсант Порошенко!
Это он вчера на линии разграничения сбрасывал со своего частного самолета кассетные бомбы, чтобы спровоцировать конфликт в точке разведения войск, где уже давно наступил мир! В точках разведения уже несколько месяцев наши военнослужащие вместе с представители оккупированных территорий патрулируют линию соприкосновения, играют в волейбол, жарят шашлыки, по вечерам поют песни у костра.
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