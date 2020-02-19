 Во время обстрела в районе Золотого зафиксировано более 2 300 взрывов, - СММ ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.
"Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов", - говорится в сообщении.
Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.
СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.
Отмечается, что все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии.
"Этот отчет предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией отчета является текст на английском языке
Утром 18 февраля, в период с примерно 05:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов.
Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА.
СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе.
Все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии."
Стабильность.
Народ скаже, як зав'яже.
Так и хотелось ему подсказать, что техника принадлежит ГОНДУРАСУ
NinaBoi
@artnataliwood5
Тут місцева жителька Золотого видала військову таємницю і похєрила всі "невпинні кроки" до миру.
Пряма мова: "Такого продолжительного стрельбища, как сегодня, уже давно не было.
Однако после разведения войск обстрелы у нас идут практически каждый день", - рассказала Светлана Печеная.
Если был приказ не отвечать на обстрелы, то уголовники наглеют, вот и получен результат - "более 2 300 взрывов во время атаки российско-оккупационными войсками позиций украинских воинов" ( Источник: https://censor.net.ua/n3176602)
Все верно, все правильно, все ожидаемо.
А если на колени встать и ДО-ГО-ВА-РИ-ВАТЬ-СЯ, то и бомбами шарахнут, отчего бы и нет? Жаль только, что не непосредственно по инициаторам мирного процесса из ОП.
Уголовники понимают только один язык - удар в торец, и чем сильнее удар, тем лучше понимают.
Как вам будет удобно Владимир Владимирович ,, мои так мои .! Разберусь и накажу .
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взагалі провокація це 2300 вибухів за 5 годин?) що тоді війна у Зелі? Ядерний вибух чи шо?)
что это мы обстреливали
кому верить??
Это он вчера на линии разграничения сбрасывал со своего частного самолета кассетные бомбы, чтобы спровоцировать конфликт в точке разведения войск, где уже давно наступил мир! В точках разведения уже несколько месяцев наши военнослужащие вместе с представители оккупированных территорий патрулируют линию соприкосновения, играют в волейбол, жарят шашлыки, по вечерам поют песни у костра.