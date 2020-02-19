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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2745) налоговая (823) ГНСУ (46) фейк (247)

 "Никаких новых налогов не вводится", - ГНС опровергла информацию о налоге на карточные переводы

Государственная налоговая служба (ГНС) опровергла информацию о якобы введении налога на денежные переводы с карты на карту.

Накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что в Украине якобы вводят новый налог на денежные переводы на банковские карты. ГНС опровергла эту информацию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Обращаем внимание, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена ​​банком только: по запросу ГНС - о наличии банковских счетов, по решению суда - о движении средств или о любой другой информации по счету. Поэтому, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", - заявили в налоговой службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обсуждаем идею объединения ЕСВ, налога на доходы физлиц и военного сбора в единую меньшую ставку, - Гетманцев о налогообложении зарплат

Источник: https://censor.net.ua/n3176601
 
 
 Топ комментарии
 
Мы только хотели проверить реакцию.
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Как с газом!)))))
Налог на транспортировну денег в сети!)))))
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Ага, понятно, значит зеленые макаки готовят такой налог. Проверяют реакцию.
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то же самое слуги урода говорили о цене на газ и двойных платежках...
мол, "цена снизится, платежек не будет.. и вообще будут доплачивать зебилам за газ - увеличением субсидий" "Никаких новых налогов не вводится", - Государственная налоговая служба опровергла информацию о налоге на карточные переводы - Цензор.НЕТ 5803
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и вообще - как так "не вводится"? ведь деньги идут по транзакция, как и газ..
А кто за обслуживание и розподил газа.. тьху, денег - должен платить? "Никаких новых налогов не вводится", - Государственная налоговая служба опровергла информацию о налоге на карточные переводы - Цензор.НЕТ 3318
Или решили до выборов - не рисковать, а после них - "никто не обещал что налога не будет"?"Никаких новых налогов не вводится", - Государственная налоговая служба опровергла информацию о налоге на карточные переводы - Цензор.НЕТ 7788
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фточку.
только вот кто мы - вопрос
мнение народа власть редко интересует а вот тех кто хочет во власть очень даже

потому ДумайТе !
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Кто?!
Порошенко конечно - хотел насрать в штаны Зеленскому
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а от мона есчо ввести налог на любые транзакции. и двойной тариф на случай её отката ))
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опровергла информацию о налоге на карточные переводы /Типа сталинского зондажа. Берия приказал Судоплатову встретиться с болгарским послом в СССР Стаменовым, который имел связи с немцами и поставить вопрос: На каких условиях Германия согласна прекратить войну и устроит ли немцев передача таких земель, как Украина, Бессарабия, Буковина ,
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Ага, понятно, значит зеленые макаки готовят такой налог. Проверяют реакцию.
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да кому вы нужны чтобы проверять вас "Никаких новых налогов не вводится", - Государственная налоговая служба опровергла информацию о налоге на карточные переводы - Цензор.НЕТ 5
Надо будет введут и не спросят. И промычите лишь в ответ, на форуме.
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тебе не идет умничать. Не надо.
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Ну нету водки, н-е-е-е-е-е-ту!!! В мацкву едь, она там.
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Обратите внимание на формулировку "Никаких новых налогов не вводится!".
Я думаю они не соврали, налог будет не новый, а старый, например НДФЛ. Получил деньги на карточку от другого физлица - значит получил доход и автоматом с тебя его снимают.
Если по честному, то НДФЛ должны типа платить все и с любых полученных денег, подарков (даже от мужа/жены) по закону человек должен все это задекларировать и заплатить налог. Другое дело что никто никогда этого не делал.....А эти со своей "диджитализацией" решили заполнить пробел в реализации законодательства
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Погодьте, скоро введут абонплату за доставку денег на вашу карту, за работающий банкомат и терминал...
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Как с газом!)))))
Налог на транспортировну денег в сети!)))))
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Неграмотные экономисты хотели ещё раз ввести налог, который уже с граждан Украины снимается. Это 18% с процентов (дивидентов) поступающих на карточные счета. Забыли они что его и так снимают.
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Неграмотность тут ни пр чём. При чём - неудержимая склонность к грабежу.
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"налогов и сборов" никогда не бывает много! Вон сколько в Раде молодых растущих организмов, а некоторым еще и детей нужно содержать и на услуги женщин без "табу" денег надо выделить. И пока одни предлагают рассчитываться за потребльонный газ собаками, другие назначают себе премии такие, что даже Трампу не снилось.
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А транспортування коштів? "Никаких новых налогов не вводится", - Государственная налоговая служба опровергла информацию о налоге на карточные переводы - Цензор.НЕТ 1714 Це ж витрати! Терміново ввести податок! Ура, зебіли!
Не дякуйте за пораду....
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Налог с карточек это практически мгновенная смерть карточной системы .. Да здравствует наличка .!!! "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази - Цензор.НЕТ 351 .
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И как ты наличку из города в город будешь передавать? "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази - Цензор.НЕТ 5477 Почтовыми голубями?
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Ещё не знаю . Может быть "Жодних нових податків не вводиться", - Державна податкова служба спростувала інформацію про податок на карткові перекази - Цензор.НЕТ 3795 . . Но платить 18 грн налога из 100 перевода , надо быть конченным долбо...дятлом . !
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Богатые слуги - залог скорейшего конца эпохи зубожиння!
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Значит будет налог за подышал,выдохнул,двойной тариф
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Хватит пургу в комментах гнать - "Никаких новых налогов не вводится" и это правда... за получение бабок на карту доначисляют ПДФО уже лет 10... тем кого словят на продаже товаров

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Налоги не добавили, расширили базу налогообложения.
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Клоуни на сцені і в житті!!! Араамія п...в про воду - подивились, що люди проти - дали задній хід і тепер теж саме! ІМПІЧМЕНТ І НОВІ ВИБОРИ!!! Кууда вже тягнути і котитись в прірву?!
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