 "Никаких новых налогов не вводится", - ГНС опровергла информацию о налоге на карточные переводы

Накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что в Украине якобы вводят новый налог на денежные переводы на банковские карты. ГНС опровергла эту информацию, сообщает Цензор.НЕТ.
"Никаких новых налогов не вводится! Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Обращаем внимание, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена банком только: по запросу ГНС - о наличии банковских счетов, по решению суда - о движении средств или о любой другой информации по счету. Поэтому, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", - заявили в налоговой службе.
мол, "цена снизится, платежек не будет.. и вообще будут доплачивать зебилам за газ - увеличением субсидий"
А кто за обслуживание и
розподил газа.. тьху, денег - должен платить?
Или решили до выборов - не рисковать, а после них - "никто не обещал что налога не будет"?
только вот кто мы - вопрос
мнение народа власть редко интересует а вот тех кто хочет во власть очень даже
потому ДумайТе !
Порошенко конечно - хотел насрать в штаны Зеленскому
Надо будет введут и не спросят. И промычите лишь в ответ, на форуме.
Я думаю они не соврали, налог будет не новый, а старый, например НДФЛ. Получил деньги на карточку от другого физлица - значит получил доход и автоматом с тебя его снимают.
Если по честному, то НДФЛ должны типа платить все и с любых полученных денег, подарков (даже от мужа/жены) по закону человек должен все это задекларировать и заплатить налог. Другое дело что никто никогда этого не делал.....А эти со своей "диджитализацией" решили заполнить пробел в реализации законодательства
Налог на транспортировну денег в сети!)))))
Не дякуйте за пораду....