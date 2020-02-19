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 Общество
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Все про:герб (71) Тризуб (74)

 Украина отмечает День Государственного Герба

День Государственного Герба страна отмечает в среду, 19 февраля.

В этот день в 1922 году Верховная Рада Украины утвердила тризуб в качестве малого герба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Открытый конкурс на создание проекта Государственного Герба был объявлен еще при существовании СССР — 24 июня 1991 года. В нем участвовали более 200 работ, и все они сейчас хранятся в Центральном государственном архиве органов центральной власти и управления.

При этом изображение тризуба содержали 192 из 200 предложенных работ.

В конкурсе победил проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого. Гречило рассказывает, что выбрал тризуб в качестве основного символа, так как он был принят в графической традиции периода правления великого князя Киевской Руси Владимира.

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"Именно при князе Владимире все этнические украинские земли были объединены в одном государстве. В 1918 году тризуб также был выбран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Такой герб имеет идею обновления традиции государственности", — считает Гречило.

В Украине есть только малый герб, Большой Государственный Герб страны еще не утвержден. В январе 2020 года заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент собирается разработать закон о Большом Государственном Гербе.

Источник: https://censor.net.ua/n3176600
 
   
 Топ комментарии
 
Голобородько шо молчит ?
Ещё не проснулся ?
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Ааа.., шина на велике спустила. Ртом накачивает
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Скоро зєльоні змінять. Герб буде - Зє грає на роялі.
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кловану обратится к народу по этому поводу как кость в горле
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Не турбуйте президента: він з Арахамією "аналізує" хто першим відкрив вогонь у Золотому. А Ви йому про якийсь герб...
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Зебилу Мендель не написала в фейсбуке ещё ? А должна с утра уже бы(она пишет на странице гидранта от его имени) или для них малоросов родной герб это двухголовая курица-мутант
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Это того, что Голобородько в фильме все время носит на лацкане пиджака, а Зеленский почти никогда?
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Какое приветствие предлагают Зебилы вместо "Слава Украине! - Героям Слава!"
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Да то понятно, тока на одной из самых высоких достопримечательностей Киева висит далеко не Тризуб, а отэтовот....
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И так почти 30 лет - пустая болтовня. Даже, когда Закон Украины прямо и без оговорок предписывает убрать это уродство везде, где бы оно ни было на территории Украины.
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Самый прикол в конце!!

"В Украине есть только малый герб, Большой Государственный Герб страны еще не утвержден."
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