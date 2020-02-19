 Украина отмечает День Государственного Герба

В этот день в 1922 году Верховная Рада Украины утвердила тризуб в качестве малого герба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Открытый конкурс на создание проекта Государственного Герба был объявлен еще при существовании СССР — 24 июня 1991 года. В нем участвовали более 200 работ, и все они сейчас хранятся в Центральном государственном архиве органов центральной власти и управления.

При этом изображение тризуба содержали 192 из 200 предложенных работ.

В конкурсе победил проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого. Гречило рассказывает, что выбрал тризуб в качестве основного символа, так как он был принят в графической традиции периода правления великого князя Киевской Руси Владимира.

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"Именно при князе Владимире все этнические украинские земли были объединены в одном государстве. В 1918 году тризуб также был выбран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Такой герб имеет идею обновления традиции государственности", — считает Гречило.

В Украине есть только малый герб, Большой Государственный Герб страны еще не утвержден. В январе 2020 года заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что парламент собирается разработать закон о Большом Государственном Гербе.