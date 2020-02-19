 Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
https://zik.ua/live
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
Вот пускай РАЗОМ и решают этот ребус!)))
Большому кораблю...большую ТОРПЕДУ....промеж булок
когда они голосовали...они приняли свое решение...
Им не нужна земля...деньги и их майно...
Все это заберет себя деда Игрь!)))
Механик кино вышки этого ШАПИТО...
С чего бы это.