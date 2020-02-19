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 Общество
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Все про:акция (2007) Киев (18588) Нацполиция (10951) правоохранительные органы (980)

 Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы

Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

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Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3176599
 
 
 Топ комментарии
 
Вот те на...
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
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Бедный обманутый мудрый нарид! Он ведь не за это голосовал. Они думали что будут делать их вместе, а получилось что "их" - это они сами. Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы - Цензор.НЕТ 7615
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под ОП проходит масштабная акция ФОПов против геноцидных законов Зеленского, СМИ не показывают, автобусы с ФОПами со всех Украины не пускают в Киев... Зе переплюнул Януковича своей диктатурой и глупостью...

стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
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под ОП проходит масштабная акция ФОПов против геноцидных законов Зеленского, СМИ не показывают, автобусы с ФОПами со всех Украины не пускают в Киев... Зе переплюнул Януковича своей диктатурой и глупостью...

стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
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Зачем пиарить здесь сепарский про-кремлёвский канал?
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Бедный обманутый мудрый нарид! Он ведь не за это голосовал. Они думали что будут делать их вместе, а получилось что "их" - это они сами. Полиция усилила меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре столицы - Цензор.НЕТ 7615
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Не ясно только зачем пикетировать пустое здание ОП в 20:00, если враг Украины ЗЕ, а не здание.
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Вот те на...
ЗЕня так быстро обул лыжи Януковича!))))
Ведь процентов 90% из ФОПов голосовали ПА ПРИКОЛУ!))) а тут такое...
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раньше если выходили на протестные акции , то их поддерживали все, а теперь каждый за себя. Выбрали получите.
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Они НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ...
Вот пускай РАЗОМ и решают этот ребус!)))
Большому кораблю...большую ТОРПЕДУ....промеж булок
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Почему мы должны решать их КОСЯКИ!?)))
когда они голосовали...они приняли свое решение...
Им не нужна земля...деньги и их майно...
Все это заберет себя деда Игрь!)))
Механик кино вышки этого ШАПИТО...
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Авfuckов: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Не бе-бе-бе-беспокойтесь, граждане! Мы не оставим бе-бе-бе-без внимания это бе-бе-бе-безобразие. Бе-бе-бе-беспощадно пресечём все бе-бе-бе-беспорядки.«А@@@нна інституція" во главе с сидящим з «9-ї ранку на стакані» Зозулей бе-бе-бе-бесстрашно обе-бе-бе-беспечит общественную бе-бе-бе-безопасность».
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Протести,протести--чому.тому що влада нехоче слухати суспільство.. Ще і року не пройшло,а вже стільки протестів. У владі запроданці, малороси і україноненависникі, підстилкі путіна і просто тупі ідіоти. Провали в економіці і в політиці по захисту незалежності України.--тому народ нехоче з цим миритись. А поліцію просто жалко--замість боротьби з злочиннісю, яка в рази збільшилась кидають на боротьбу з патріотами.
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Ожидают массовых акций недовольства?
С чего бы это. Поліція посилила заходи безпеки через проведення масових акцій у центрі столиці - Цензор.НЕТ 7519
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