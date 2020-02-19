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 Президент Грузии Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщилa в Twitter.

"Возобновление интенсивных боевых действий на востоке Украины является нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета. Я обеспокоена этим шагом назад, осуждаю трагическое развитие и разделяю эмоции украинского народа", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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Президент Грузии Зурабишвили осудила возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176597
 
 
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