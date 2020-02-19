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 МИД Польши призвал Россию прекратить агрессию против Украины

В ведомстве обеспокоены эскалацией ситуации на Донбассе и отмечают, что благодаря усилиям президента Зеленского процесс мирного урегулирования "приобрел новую динамику".

Об этом сказано в заявлении на сайте МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Донбассе в последние недели, последним проявлением которой является интенсивная перестрелка в Луганской области", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что нападения со стороны боевиков происходят во время, когда "благодаря усилиям в нормандском формате и конструктивному отношению президента В. Зеленского процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику".

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"Министерство иностранных дел Польши неизменно призывает Россию прекратить свою агрессию против Украины, включая вывод ее вооруженных формирований из оккупированной части Донбасса и безоговорочное выполнение минских соглашений", — добавили в ведомстве.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

Также на Цензор.НЕТ: Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи наемников под "Минском", - постпред Германии при ООН о причастности России к войне на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3176596
 
   
 Топ комментарии
 
России стало стыдно и она прекратила
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МИД Польши потребовал... а чем занимаются украинские карьерные дипломаты? склоками да жрачкой водяры? потому что на выходе по всем направлениям полный ноль...
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США закликають. Польща закликає, країни Бвлтії закликають. А президент України каже, що іхтамнєт.
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Это говорит и. о. обязанности президента, который к Украине имеет очень мало отношения.
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В министерстве отметили, что нападения со стороны боевиков происходят во время, когда "благодаря усилиям в нормандском формате и конструктивному отношению президента В. Зеленского процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику".Источник: https://censor.net.ua/n3176590 - Тупий порохобот - учись просто читати
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А какую динамику? Ту, которая говорит, что все идет коту под хвост? Учитывая тот факт, что клоун думать не умеет, у него нет времени?
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И что оно помогает?Какой смысл призывать хищника не жрать мясо?
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Ні москалі хотіли видати усе - як напад України і обісралися.. І їм про це нагадують
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Ну теперь осталось только чтоб мэр Геническа попросил и тогда всё. ***** капитулирует..
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МИД Польши потребовал... а чем занимаются украинские карьерные дипломаты? склоками да жрачкой водяры? потому что на выходе по всем направлениям полный ноль...
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Вечером того же дня персонал МИДа Польши почувствовал себя тяжелее обычного, всвязи с чем был госпитализирован. Консилиум врачей установил, что утяжеление состояния персонала вызвано тем, что на МИД Польши Россия положила большой и толстый.
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На великий і товстий є довгий з лівою різьбою. Не видихаєте!!!
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"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Пішла ти в дупу, дурепа недоколихана.
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