 МИД Польши призвал Россию прекратить агрессию против Украины

Об этом сказано в заявлении на сайте МИД Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации на Донбассе в последние недели, последним проявлением которой является интенсивная перестрелка в Луганской области", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что нападения со стороны боевиков происходят во время, когда "благодаря усилиям в нормандском формате и конструктивному отношению президента В. Зеленского процесс урегулирования конфликта приобрел новую динамику".

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"Министерство иностранных дел Польши неизменно призывает Россию прекратить свою агрессию против Украины, включая вывод ее вооруженных формирований из оккупированной части Донбасса и безоговорочное выполнение минских соглашений", — добавили в ведомстве.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены

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