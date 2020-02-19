 COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"По состоянию на 19 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 75 199 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 012- летальные. Выздоровели уже 14675", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.
По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.
Если не проверять, можно делать успокоительные заявления.
https://twitter.com/88Gemilang/status/1229919940561424388
А с принцессы выпускают бо они там просидели две недели в карантине и всех заболевших уже выявили.
15 тысяч выздоровели, 2 тысячи умерли. Без паники. Умирает только каждый седьмой.
В Ашхабаде правительство приказало уничтожить кошек в связи с короновирусом.
Если это ну шутки, то столица Туркменистана рискует захлебнуться от грызунов, которые между прочим являются переносчиками всякой дряни типа чумы, сифилиса и спида.
Ну и котиков жалко
Здоровых нет. Есть недообследованные.
Чанг Кай, режиссёр киностудии "Хубэй", умер от коронавируса вместе с отцом, матерью и сестрой. Перед смертью мужчина оставил записку, в которой рассказал, что тщетно пытался попасть в больницу - не было мест.
Как рассказали в BBC со ссылкой на китайский новостной сайт Caixin, в записке, которую Чанг Кай передал своему другу, режиссёр рассказал, что первым заболел его отец. У него начался жар, появились проблемы с дыханием. Родные пытались поместить его в больницу, обращались в разные медучреждения, но им всюду отказывали, ссылаясь на нехватку мест.
Через несколько дней отец Чанг Кая умер, вслед за ним умерла его жена - мать режиссёра. Как написал Кай, она была "физически и морально истощена".
Затем вирус настиг и самого Кая, а также его жену. Они ходили по разным больницам и буквально умоляли принять их.
"Безжалостный вирус пожрал мою жену и меня. Я ходил по разным больницам и умолял принять меня. Но места было трудно найти... мы - никто!"- признался мужчина в своей прощальной записке.
Спустя несколько дней режиссёра всё же госпитализировали, но было уже позже: в День влюблённых, 14 февраля, он умер, успев попрощаться с друзьями:
"Я был любящим сыном для своего отца, ответственным отцом для своего сына и любимым мужем для своей жены, а также честным человеком в этой жизни. Тем, кого я люблю, и тем, кто любит меня - прощайте!"
Скончавшемуся режиссёру было 55 лет.
Сообщается, что его жена ещё борется с болезнью, а сестра тоже умерла от коронавируса.
У Кая остался единственный сын, который живёт в Великобритании (у него 3 детей), и которому отец категорически запретил приезжать, чтоб хоть как-то помочь своим умирающим родным