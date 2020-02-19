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 COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на 19 февраля 2020 г. в мире зарегистрировано 75 199 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 012- летальные. Выздоровели уже 14675", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет из Украины для эвакуации граждан прибудет в Ухань в 22:00 по местному времени, - Гончарук

Как сообщалось ранее, самолет авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Уханя, вылетит в Китай почти в три часа ночи 19 февраля и вернется в Украину около 8:00 утра 20 февраля.

По данным МВД, самолет заберет из КНР 49 граждан Украины и около 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что для размещения эвакуированных из Китая украинцев подготовили 4 объекта. Но где находятся эти объекты, сообщить отказалась из соображений безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3176595
 
 
 Топ комментарии
 
Коли зафіксують,буде,вже,пізно!!!
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Что видим? А видим мы- сплошной позитив, в ситуации с вирусом. Уже- второй лень подряд. А если учитывать с Даймонд Принцесс несчастных таки выпускают- то мне всё стало очевидно до конца: истерия завершилась, возвращаемся к нормальным будням. COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4394 Приятно таки, когда твои личные прогнозы сбываются почти сразу.
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Минздрав такой смешной -- выздоровели потому что китайцы дают такую статистику а насколько она правдива COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8344
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Неправдивая. Китай играет с цифрами, считает только тех, кто умер в больнице и COVID-19 подтвержден лабораторно. А большинство больных просто не могут в больницу попасть - медицина захлебывается. Реальные цифры раз в 20 страшнее, чем официальные.
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На лайнере из 545 заболевших еще ни одного умершего ,( тьфу-тьфу)
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Настільки,ж,як в совку про Чорнобиль, або про концтабори...! Коли з десяти 9-сиділо ,а десятий тремтів від переляку. Й усе під бравурні марші ,та пісні про щасливе життя COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6834
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Не зафиксируют. Минздрав у нас умный, он просто никого не проверяет. Вон, в январе человек с 10 умерло, от чего - неизвестно. От "какого-то" вируса.

Если не проверять, можно делать успокоительные заявления.
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Це,така,форма адаптації, називати відстійне лайно розумними
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. Я думаю, идею никого не проверять им кто-то подсказал. А поскольку больше одной мысли в их головы не помещается, эта идея стала доминирующей.
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Я,б,ридав,але катаюся від сміху COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4154 COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4849 ,від усього,що бачу. Неперевершено COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8993
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шото я переживаю. наш спасатель - борт SQP7301 пропал с флайтрадара, долетев до границы с Китаем. или шифруются?
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Просто наберите в ГУГЛ: флайтрадар 24. Лучше- латиницей.
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в 8:14 он оттуда вылетел. долетел до верхушки горы и исчез в 8:56 по радарному времени.
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Что видим? А видим мы- сплошной позитив, в ситуации с вирусом. Уже- второй лень подряд. А если учитывать с Даймонд Принцесс несчастных таки выпускают- то мне всё стало очевидно до конца: истерия завершилась, возвращаемся к нормальным будням. Приятно таки, когда твои личные прогнозы сбываются почти сразу.
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Я- не позитивный. Я- прагматик. Потому, в ссыляки с позитивом влезать не стану. Я вижу Систему. Мне- достаточно. А если завтра, мои китайцы, внесут несколько лямов, на счет, определённый Правительством Ганы, то мне более не надо будет в принципе- никаких новостей. Мне всё станет ясно. И процентов 90 имеется, что таки-внесут.
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Як,ти,так влаштувався торгувати позитивізмом COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7978 Відкрий страшенну тайну COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9359
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Я просто излагаю свои соображения. Как видите- бесплатно. Это нетоварищи масками торгуют и панику проповедуют.
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Вчора вперше бачив збройне пограбування туалетного паперу.Це спонукає до роздумів COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8095
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сплошной позитив это 2000+ фрагов и 1000+ заболевших за пределами Чайны?

А с принцессы выпускают бо они там просидели две недели в карантине и всех заболевших уже выявили.
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Позитив- это смена истерии на нормальный тон. А далее: всё тихонько забудется.
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ИМХО тут лучше перебдеть чем недобдеть. 830 лямов китайцев до сих пор в локдауне. И это не истерия. Китайцы сами охренели от темпов распространения этой срани.
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Ничего, у них это бывает, в смысле- подобное, с "завидной" регулярностью, кстати. Они же меня и натренировали, в начале тысячелетия. Я тогда, из Шанхая, практически не вылазил. Потому- имею свой, личный опыт.
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Кстати, своих кошек усыплять будешь ? В Ашхабаде вроде как их истребляют.
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А в дурдоме- валенки трахают. Вы как? В очереди стоите? Там у вас- всего пара. Ничего, дойдёт и до вас момент щастя.
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Ну у вас и богатый жизненный опыт. Валенки мне безынтересны, а вот кошек осень жалко, даже ваших.
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Любое опровержение- лживо в 90% случаев. Особенно опровержение паникёра и торговца масками. Потому- ты свободен, пациент дурдома.
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Про валенки даже не попытался опровергнуть - ))). Ты хоть их с презервативом юзаешь ?
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Фсё, тупое. Ты- в игноре. Отныне- я тебя, тварь- только опускаю. Где увижу.
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Змінюються стереотипи сприйняття. Тепер здихання від цього, буде Звичним й незаслуговуватиме на увагу.Синдром Звикання
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COVID-19: в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания, в мире выздоровели уже почти 15 тыс. человек, - Минздрав

15 тысяч выздоровели, 2 тысячи умерли. Без паники. Умирает только каждый седьмой.
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Умирают, как правило, люди пенсионного возраста, а это властям только на руку
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меньше. легкие случаи сидят дома и не рыпаються наружу.
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Стетоскопом. И скажите спасибо, что не клизмой.
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А между тем в Ашхабаде

COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже майже 15 тис. осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3562

В Ашхабаде правительство приказало уничтожить кошек в связи с короновирусом.
Если это ну шутки, то столица Туркменистана рискует захлебнуться от грызунов, которые между прочим являются переносчиками всякой дряни типа чумы, сифилиса и спида.
Ну и котиков жалко
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Это игрушка? Глазки кикие-то не котячие...
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А вот это дрянь дело.Туляремия и прочие радости в виде мышино - крысиного короновируса всем обеспечены.
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В Пермском крае врач с криками выбежала от больного. #coronavirus? Да если бы! Терапевт металась по поликлинике и орала, что пациент сейчас всех заразит... Пациенту, к слову, врач пожелал поскорее подохнуть.
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Южная Корея сообщила о 16 новых случаях #coronavirus сегодня. Страна теперь начнет проверять всех, у кого есть какие-либо симптомы вируса, и тех, кто страдает от пневмонии по неизвестным причинам - Yonhap via BNO

Здоровых нет. Есть недообследованные.
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///
Чанг Кай, режиссёр киностудии "Хубэй", умер от коронавируса вместе с отцом, матерью и сестрой. Перед смертью мужчина оставил записку, в которой рассказал, что тщетно пытался попасть в больницу - не было мест.
Как рассказали в BBC со ссылкой на китайский новостной сайт Caixin, в записке, которую Чанг Кай передал своему другу, режиссёр рассказал, что первым заболел его отец. У него начался жар, появились проблемы с дыханием. Родные пытались поместить его в больницу, обращались в разные медучреждения, но им всюду отказывали, ссылаясь на нехватку мест.
Через несколько дней отец Чанг Кая умер, вслед за ним умерла его жена - мать режиссёра. Как написал Кай, она была "физически и морально истощена".
Затем вирус настиг и самого Кая, а также его жену. Они ходили по разным больницам и буквально умоляли принять их.
"Безжалостный вирус пожрал мою жену и меня. Я ходил по разным больницам и умолял принять меня. Но места было трудно найти... мы - никто!"- признался мужчина в своей прощальной записке.
Спустя несколько дней режиссёра всё же госпитализировали, но было уже позже: в День влюблённых, 14 февраля, он умер, успев попрощаться с друзьями:
"Я был любящим сыном для своего отца, ответственным отцом для своего сына и любимым мужем для своей жены, а также честным человеком в этой жизни. Тем, кого я люблю, и тем, кто любит меня - прощайте!"
Скончавшемуся режиссёру было 55 лет.
Сообщается, что его жена ещё борется с болезнью, а сестра тоже умерла от коронавируса.
У Кая остался единственный сын, который живёт в Великобритании (у него 3 детей), и которому отец категорически запретил приезжать, чтоб хоть как-то помочь своим умирающим родным
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