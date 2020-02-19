 Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Ассоциация в этом заинтересована, потому что они приводят к падению продаж. Государство - поскольку подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет. Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству", - пояснил он.

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И на этом этапе, по его словам, "началось что-то странное".

"Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт все же не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется. Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за сумму 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги путем лицензионных платежей от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились!)", - рассказывает министр.

По его словам, "в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И эта ООО получила от государства 20 млн грн финансирования, за которые она и должна была разработать данный софт".

"В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой оффшор). Интересно здесь все в Кабмине. Что не день, то новое открытие!" - подытожил Дубилет.