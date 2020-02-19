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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Кабмин (11623) лекарства (857) махинации (483) Дмитрий Дубилет (103)

 Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал о схеме по разворовыванию миллионов бюджетных средств в сфере закупки лекарств, а также о том, что в НАБУ уже подано соответствующее заявление.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Ассоциация в этом заинтересована, потому что они приводят к падению продаж. Государство - поскольку подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет. Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству", - пояснил он.

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И на этом этапе, по его словам, "началось что-то странное".

"Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт все же не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется. Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за сумму 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги путем лицензионных платежей от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились!)", - рассказывает министр.

По его словам, "в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И эта ООО получила от государства 20 млн грн финансирования, за которые она и должна была разработать данный софт".

"В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой оффшор). Интересно здесь все в Кабмине. Что не день, то новое открытие!" - подытожил Дубилет.

Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3176593
 
   
 Топ комментарии
 
зэбилы воруют? А как же так? обещали ж не воровать!!! Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8988
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"Дайте ему ещё стопицот дней" Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 626

Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4825
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зэбилы воруют? А как же так? обещали ж не воровать!!!
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в отличии от офшорника мальдивского в команде зе не покрывают крыс.
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)))))))))
Оффшорник ОМАНСКИЙ так вам это и обещал?)))))
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бриллиантовые прокуроры вместе с нищебродом югиком абищали их папик одобрил.
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такие как ты через пол года начнут обсирать своего же избранника и опять поучать остальных за кого голосовать и что твое мнение самое правильное... где вы беретесь уроды
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не создаю я себе кумиров в отличии от сектантов соевых. если итог правления зе будет таким же пшиком как и у потужных крыс соевых то иго буду топить.
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не суди о женщинах по своей маме и жене..
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Ну, так он их с тобой сравнил, и понял как де ему повезло)) А ты таки тупая шо пипец!))
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666 и кокс и есть соевая элита.. петушарник вы сраный а не элита.
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А при чем тут петушарник? Он же за вас с ютуба топит и вы его постоянно цитируете! Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 930
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И смешная)) Тупая, смешная баба Надя)
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что бы легализовать зеленых проституток с них надо снять депутатскую неприкосновенность
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Слова "проститутка" и "неприкосновенность" не пишутся в одном предложении Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 545 Проститутка априори открыта для прикосновений - дело в цене Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7478
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дуро, на Мальдивах НЕТ офшоров.. как и нет мозгов у зебилов))
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п.с. как показателен примитивизм "моСха" зебилов:сначала им вставили по полной о "офшорах в Панаме", о чем они долго и нудно визжалили - даже не понимая смысла "банковский счет в Панаме"..
Когда оказалось, что никаких "милЫардов" в Панаме нет, а максимум что было - 3000 баксов -кто-то на ботоферме зебилов лоханулся (или поржал с этих придурков) и выдал новую методичку с "офшоры мальдивские"... :D
Что тут же подхватило стадо и начало визжать, даже не задумываясь - а какие могут быть офшоры - на Мальдивах?))
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100% зелохтората даже и не знает что такое "офшор", просто им внушили условный рефлекс - при слове "офшор" надо начинать гавкать.
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тупик. офшорник мальдивский это кликуха пеци он же в народе вальцман он же крыса и мародёр.
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Хе-хе. Чувствуется богатый житейский опыт старого кацапа
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с 8% сектой и так всё ясно.. петя им хорошенько вставил через телевизор... что они до сих пор чувствуют.
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Да-да - усугубляй кацапчик. Долбиться в анус - это такое же привычное занятие для кацапа, как мочиться в штаны и бухать
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бедняжка зебилкО, всё у тебя по Фрейду - и клиткуха на зоне/зеркале, и твои "ощущения" по жизни...
вот так вас, чухонцев, и чморяьт постоянно - даже несмотря на смену впн с лугандона на Британию))
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Оно, по-ходу еще и пол сменило "в масть" Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4484
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опять ты сектант перепутал хрен с трамвайной ручкой.
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браво, зебилка! - из тебя что хрен, что трамвайная ручка - одна херня трухлявая Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 488 ))
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браво, зебилка - на зоне ты свою кликуху точно знаешь))
Но даже с Порохом - вислюк оманський поимел зебилов по полной:
мало того что никогда не посадит, но еще и зарплату в ВР поднял))
Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 6103
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Ты просто дура. Сперва узнай что слова значат, а ПОТОМ трынди.
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НЕ ПОКРЫВАЮТ ????? КРЫСЫ СКОРО СДАДУТ УКРАИНУ !!!!!!!!
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Відсоскіна, ти вже під Британським флагом? Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1502 Що, ботоферму закрили?
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Так він же про минулу владу.Він же не говорить, що слуги урода, сідають на потоки, з якими вони обіцяли боротись. Але боротьба, то для бидля, а для себе-потоки, гроші і преференції
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Після шоколадного бариги ще довго знадобиться конюшні вичищати!
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Хе-хе. зэбилы всё еще первое письмо цитируют, в то время, как им давно пора третье открывать. Ну тупыыыеее! Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1225
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Без посадок с конфискацией все остальное пустая болтовня
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Порохоботы не понимают смысла слов. Родственник члена правительства при Порошенко. И уже проворачивал такую схему. Дубилет ее прекращает
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Намекаешь на то, что эти зэбилы нынешней власти все отпрыски (прекрасное слово!) Пороха? Другими словами, Порох их мамок на **ю вертел? Так зэбилов еще никто не опускал Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 4024
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Твой Дупилёт на монитор дрочит, а не прекращает.
"Государство говорит...", "государство даёт..."
Хоть для начала нормативный документ приведи, разадлячитель!
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В прошлом году Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3321? Так это до или после?
Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6042
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А прочитать статью целиком не сложилось?
" один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства"
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И я не удивлюсь...если завтра окажется...ЧТО ВАШ МУЖ ТАЙНО ПОСЕЩАЕТ ЛЮБОВНИЦУ!))))
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Вот те на!)))
Барыги уже нет...а коррупция осталась в руках НОВЫХ ЛИЦ)))
Где же стоны и горение пуканов у 73% лохтората и любителя велосипедов?))))
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Не-не-не... Ему надо- Триста! Вот спросите у него, он вам подтвердит.
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Первых 100 миллионов дней...пойдут на расскачку!))))
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Так, то ж свої, нехай крадуть, може і нам щось перепаде.
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под ОП проходит масштабная акция ФОПов против геноцидных законов Зеленского, СМИ не показывают, автобусы со всех Украины не пускают в Киев...

стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
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ну,так коррупцию в высших эшелонах победили уже,г-н гончарук обьявил об этом-ждем теперь "волну инвестиций" и "няню" типа мендель каждому
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У каждой няни по две тити!)))
А желающих инвесторов....НОЛЬ!)))
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зазывалы на поле чудес в страну дураков )))
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Ха-ха-ха! Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8670 У этого придурня есть иные цифры, кроме 300??? У него- всегда- ТРИСТА. На этот раз- лямов. А были уже и спартанцы, и нардепы, и триста бездельников в Кабмин, для успешной диджитализации. Веселит паяц, не по децки. Когда эту харю уберут?!
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В день, когда на кратких курсах в Риксусе преподавали другие цифры, он болел Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1028
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Купив каплі Уролєсан. Раніше коштували 106 гривень, а тепер раптом 150 гривень. Набрав на Гуглі - купити Уролєсан Москва. І диво, Львівські каплі Уролєсан вартують 311 рюських рублєй. Перерахуйте по курсу, і виявиться що бізнесмени із патріотичного Львова продають ліки в півтора рази дорожче ніж мокшам. І ніякого руху щобо обмеження гігантських апетитів українських бізнесменів не помічається.
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А,ти, впевнений, що то львівські бізнесмени, а не рашистські?Може скажеш, що ЛАЗ український, або Верес? В країні половина бізнесу в руках окупантів, невже не знаєш?Чи, це, лішь би потрєндєть?
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Я впевнений лише у тому, що переплатив за 25 грамів капель 50 гривень у порівнянні з мокшами.
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Софт за 369 миллионов гривен... Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 8059
Что они там такое навороченное собрались писать?
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Ответ зависит от ударения в последнем слове вопроса... Но направлениемысли верное - такого мальчика-писателя в кресле президента Украины еще небыло. Даже чивокуня оказался не такой писатель...
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Думаю, что-то на уровне "Hello World!".
Сумма "на карман" и уровень продукта абсолютно никак не связаны.
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GTA 7 с картой Украины скоро на всех игровых платформах мира и через пол годика на ПК, на новом движке "Шапито 95"
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І хто сяде? І скільки повернуть до бюджету?
Живемо по новомузебіли бл...(с)
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где дела,расследования уже по новым кадрам?тишина
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новая зеленая верхушка возможно еще не крадет, но вот аппарат и среднее звено кабмина сидит там годами при любой власти и 100% в схемах.
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Верхушке приносят или перечисляют в Оман.
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Тонкий троллинг!
ЗЕня стоял как обосранный...
Только ЗЕньками моргал...
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платье напоминание супруге о "фуроре" в японии Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4515
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Цікаво чим цей софт допоможе, якщо ці підробки привозять в аптеки самі торгові агенти цих компаній?
Якщо керівництво компаній не вкурсі що їх торгові торгують підробкою то краще б створило службу безпеки а не вкладалось в сумнівні державні проекти.
Це все привозиться з тими же серійними номерами що і основні партії по накладних, дані про серії партїї мають тільки компанії дистриб'ютери.
Тобто ці підробки в основному робляться на рівні менджерів дистриб'юції або самими компаніями.
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Я у Єгипті запитав в аптеці, а чи не підроблені ці ліки. На що мені пояснили, у нас може бути усе, окрім підроблених ліків, бо якщо знайдуть підробку, то це смертна кара...
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"Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет" - а сколько схем ещё не выявили, никому не известно. - Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на данный момент в Украине тотальное отсутствие коррупции на высшем уровне. - Кабмин, это какой уровень?
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Що,ви, слухаєте брехню зелених, в них немає ні однакової стратегії, ні однакової позиції, і говорять зовсім різні речі.Влада хаосу і знищення держави.
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гончарук имел в виду - нет коррупции без крыши на высшем уровне))
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Так когда начнутся посадки этих схемотозников ?
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Дубилет -волонтёр.Нюх ,как у собаки,а глаз ,как у орла.Втихаря под монастырь может подвести.
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В мене є підозра, що ти саме за такою схемою свій "перепис" провів... То ми почуємо, хто і скільки на ньому заробив?
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Интересно здесь все в Кабмине. Что не день, то новое открытие!" - подытожил Дубилет.Источник: https://censor.net.ua/n3176593


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Дядя беня с папой 140 миллиардов грн. рефинанса освоили, а тут какие то жалкие 20 млн. Виявили в Кабміні схему, організатори якої вже освоїли 20 млн і збиралися отримати ще понад 300 млн, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5682
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Известный статистик и программист в фамилии которого обозначен его интеллект услышал знакомое слово и насторожился
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ну так, не удивительно...одного взгляда на соевую истерию достаточно чтоб понять как петики "страдают" изза отлучения от кормушки...
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Недавно один придурок (гончарук) запевняв "в нас корупції немає" Але кожний день сповіщають--там вкрали, там збрехали, там змахлювали. Прийшли "нові обличчя" найрозумніші, найталантовіші,майже генії. А в дійсності прийшла тупа безмозгла мерзота, яка не тільки нічого не розуміє в єкономіці ,а просто продажна сциклива , яка ненавидить державу Україна. і є її ворогом.
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по-новому уже пожили, теперь время по-Зеленскому.
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То це кабмін ще "баригівський" чи вже клоунський? А ти, Дубілет, прям "многостаночник" - і перепись встигаєш проводити і з корупцією борешся.
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Порохоботы не понимают смысла слов. Родственник члена правительства при Порошенко. И уже проворачивал такую схему. Дубилет ее прекращает
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Твой Дупилёт на монитор дрочит, а не прекращает.
"Государство говорит...", "государство даёт..." Кто-то кое-где порой ....
Хоть для начала нормативный документ приведи, разадлячитель!
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