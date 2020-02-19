 Выявили в Кабмине схему, организаторы которой уже освоили 20 млн и собирались получить еще более 300 млн, - Дубилет

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В прошлом году Ассоциация производителей лекарств, которая объединяет крупнейших игроков рынка, договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. Ассоциация в этом заинтересована, потому что они приводят к падению продаж. Государство - поскольку подделки несут опасность для здоровья граждан и приводят к неплатежам в бюджет. Сначала договорились. Компании, входящие в Ассоциацию, обрадовались и потратили около $1 млн на разработку софта и уже были готовы передавать его государству", - пояснил он.
И на этом этапе, по его словам, "началось что-то странное".
"Неожиданно государство говорит Ассоциации, что разработанный софт все же не нужен. Вместо этого будет разрабатываться другой софт - с блокчейном. Да-да, блокчейн. Как только я вижу где-то в государственных документах блокчейн, мой слух обостряется. Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт за сумму 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги путем лицензионных платежей от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $1 млн на создание софта, наверное, удивились!)", - рассказывает министр.
По его словам, "в Украине была создана ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга. И эта ООО получила от государства 20 млн грн финансирования, за которые она и должна была разработать данный софт".
"В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области (там, правда, был не Гонконг, а другой оффшор). Интересно здесь все в Кабмине. Что не день, то новое открытие!" - подытожил Дубилет.
ТЫ ЖЕЕЕЕ АБИЩААААААЛ!)))))))))))
Оффшорник ОМАНСКИЙ так вам это и обещал?)))))
Когда оказалось, что никаких "милЫардов" в Панаме нет, а максимум что было - 3000 баксов -кто-то на ботоферме зебилов лоханулся (или поржал с этих придурков) и выдал новую методичку с "офшоры мальдивские"... :D
Что тут же подхватило стадо и начало визжать, даже не задумываясь - а какие могут быть офшоры - на Мальдивах?))
вот так вас, чухонцев, и чморяьт постоянно - даже несмотря на смену впн с лугандона на Британию))
Но даже с Порохом - вислюк оманський поимел зебилов по полной:
мало того что никогда не посадит, но еще и зарплату в ВР поднял))
"Государство говорит...", "государство даёт..."
Хоть для начала нормативный документ приведи, разадлячитель!
" один из членов комиссии, который принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика предыдущего правительства"
Барыги уже нет...а коррупция осталась в руках НОВЫХ ЛИЦ)))
Где же стоны и горение пуканов у 73% лохтората и любителя велосипедов?))))
стрим
https://www.youtube.com/watch?v=CG-ujqZdHNA&feature=youtu.be
А желающих инвесторов....НОЛЬ!)))
Что они там такое навороченное собрались писать?
Сумма "на карман" и уровень продукта абсолютно никак не связаны.
Живемо по новомузебіли бл...(с)
ЗЕня стоял как обосранный...
Только ЗЕньками моргал...
Якщо керівництво компаній не вкурсі що їх торгові торгують підробкою то краще б створило службу безпеки а не вкладалось в сумнівні державні проекти.
Це все привозиться з тими же серійними номерами що і основні партії по накладних, дані про серії партїї мають тільки компанії дистриб'ютери.
Тобто ці підробки в основному робляться на рівні менджерів дистриб'юції або самими компаніями.
"Государство говорит...", "государство даёт..." Кто-то кое-где порой ....
Хоть для начала нормативный документ приведи, разадлячитель!