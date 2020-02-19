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 Политика Украины
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Все про:шахта (856) шахтеры (553) Алексей Оржель (56) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (13)

 Добыча угля в новых условиях нерентабельна, правительство предложит шахтерам новую работу, - Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует постепенно прекратить добычу угля и закрыть шахты. Работающим на них людям предложат новые рабочие места.

Об этом заявил глава министерства Алексей Оржель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, Украина сейчас вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, которого не добывает ни шахта на подконтрольной территории.

"К тому же мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является нерентабельной", — сказал Оржель.

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Министр рассказал, что правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров.

"Мы становимся более эффективными — а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике — надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное", — сказал Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/n3176592
 
   
 Топ комментарии
 
надо шахтеров научить закапывать уголь обратно...
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Если Зебилы прикроют дырку в бюджете под названием "угледобыча" и хорошенько провернут на йухе свой шахтёрский электорат, то значит хоть одно полезное дело за свою каденцию сделают.
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нерентабельні придурки у владі!
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надо шахтеров научить закапывать уголь обратно...
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И добывать из него деревья девонского периода. Добыча угля в новых условиях нерентабельна, правительство предложит шахтерам новую работу, - Оржель - Цензор.НЕТ 2093
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Сьогодні в Україні в Одесі виробляють пальники до 40-100МВт на біопаливі - деревині, лушпинні соняшника, зерновідходах, можна перевести всі котельні України на біопаливо і взагалі відмовитись від вугілля.
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Потрібно перевести ТЕС на західноукраїнське вугілля, це нескладно і видобувати українське вугілля, бо поставки вугілля з-за кордону можуть бути припинені в будь який момент через бойові дії чи будь які економічні ситуації. Закривати шахти не можна, це енергетична безпека держави! Чому досі не переведені шахти на західно-українське та польське вугілля? Це має бути зроблене негайно! Возити антрацит з США та ЮАР нерентабельно і небезпечно, росія в будь який момент може перекрити наші морські перевезення!
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Да эти шахты давно нерентабельны-- каждое правительство подымает эту тему а в результате тянут деньги с бюджета и наживаються такие как гудок рыжий !!! Давно уже нужно переходить на другие энергоносители и развивать газодобычу !!!
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Якщо б були шахти нерентабельні то їх гудок вже давно б закрив. І чому в Польші, США і тд. рентабельні при зарплаті в 10 разів вище, а в нас ні?
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Потому что условия добычи разные. Одно дело толстые горизонтальные слои, пусть и не очень качественного угля, как в Польше, другое дело тонкие наклонные слои на большой глубине в газоопасной породе, как у нас. Но все шахты как метод добычи вообще отсасывают по рентабельности у добычи открытым способом, как где-нибудь в Германии, но даже Германия от угля отказывается.
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Країною керують передовики коксо-хімічної галузі. Добыча угля в новых условиях нерентабельна, правительство предложит шахтерам новую работу, - Оржель - Цензор.НЕТ 4672
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Схема Роттердам+ оказалась наиболее финансово выгодной, не смотря на то, что эта тема стала одной из ключевых в деле определения попередников как мародёров. Кстати, независимый аудит оборонпрома показал что за период правления свинарчуков финансовых нарушений нет. Т.е. для упоротышей Зе - свинарчуки и мародёры - это вымышленные персонажи как и голобородько. Вам как-то нужно разместить эту информацию в пустотах, наполняющую черепную коробку. Приятного просмотра очередных серий Сватов и Слуги народа.
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Вася, я цитирую исключительно представителей нынешней власти. Мой Вам совет, очень помогает для восприятия реального мира - отключите себе Г+Г и шария, потом, если у Вас есть интернет проверяйте любую новость, используя не менее чем 3 источника.
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добывать не рентабельно. "преступный" Роттердам+ оказался намного дешевле.
а в условиях климата скоро предложат переквалифицироваться работникам ТЭС и ТЭЦ.
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так так зелені потвори будуть купувати вугилля в кацапіі
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ход будущего развития событий в угледобыче мона было понять ещё в средине 80х по конфликту "тетчер и шахтёры". угледобыча по любому обречена. чисто вопрос времени.
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Какую? На Донбасс "трактористами"? Только после "уставших" от войны зебилов Добыча угля в новых условиях нерентабельна, правительство предложит шахтерам новую работу, - Оржель - Цензор.НЕТ 8768
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Британцы эту процедуру уже прошли (ещё при Тетчер). Рашка тоже позакрывала все шахты в Ростовской обл. Ось така фигня, малята...
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Польша позакрывала большинство шахт.
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как и россия...увы.... мы все время датировали шахты, а на местах это бабло разворовывали, всем было хорошо....
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Если Зебилы прикроют дырку в бюджете под названием "угледобыча" и хорошенько провернут на йухе свой шахтёрский электорат, то значит хоть одно полезное дело за свою каденцию сделают.
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где же ахметка с королевской столоваться будут ?)
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У Королевской копанки с рабами, голосующими за за свою рабовладелицу.
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Пам'ятаєте високошановну Маргарет Тетчер , нині , на жаль , вже покійну ? Вона цим шляхом провела свою країну вже давно .
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Ну ну. Киздіти не мішки таскати. Ждемо повідомлення що "слова вирвані з контексту".
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Как-то пихуй. Я помню как эти рабы приезжали в Киев при Ющенко и колотили касками по брусчатке, типа им хуже всех. С тех пор я их презираю. А вдвойне тех кто остался на луганде и продолжает пополнять казну лугандонских тупней, вместо того чтобы взяться за оружие и хоть как-то помочь ЗСУ.
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Нигде в мире не добывают уголь с километровой глубины - это идиотизм или распил бабла . Так , что в этом случае согласен .
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Для атамана коЗЕлупы и его команды почему то только украинские шахтеры не рентабельные.Даешь уголек из рассеи и ордло
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Есть нерентабельность, а есть энергетическая независимость...надо выбирать...но тупорылым во власти не понять...
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Шахтерам предложат открытые вакансии зелеботов
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Тетчер насилу з перепонами закрила шахти у Великобританії,і нічого,економіка не зупинилась.А тут така нагода,коли ці шахти на купованій території,Маргарет о цьому могла тількии мріяти.Нехай у окупанта голова болить за ці шахти і вугілля.Ну не купе Ахмєтов собі десятий палац у Лондоні,нічого страшного.
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А зарплата за новую работу будет $4000 или больше?
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