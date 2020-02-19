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 Политика Украины
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 Я не верю, что совместные патрули появятся: Путин не склонен к достижению какой-либо договоренности по Донбассу, - Волкер

Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса", – сказал он.

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По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".

"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.

Он считает, что само по себе предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".

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"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Мы в США приложили немало усилий, чтобы понять намерения России, и наш вывод таков: она не планирует ничего менять. И это касается не только Донбасса", – заявил Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3176590
 
 
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Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями ОРДЛО и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности.Источник: https://censor.net.ua/n3176590 Чому
це зрозуміло усім окрім тупих порохоботів?
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вот и обьясни вот тут,как это повысит уровень безопасности и сам процесс
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А солнечная активность не учитывается? А фазы Луны? А приливы/отливы. Какое, к хренам, совместное патрулирование? Вчерашние события ни о чем не говорят? Ну.... форвертс... патрулируй. "Я дам вам парабеллум"(с)
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Кому-то явно надоели оптимиЗьты и Волкер был вынужден выйти к микрофону. Ну и он всё верно разложил, по-полочкам. Надеюсь, после этого, разные фанфары таки поутихнут. Бо очень достали.
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Шо тот Волкер в "миренабомбасе" понимает? у нас есть Сивуха с Арахамией, они нам патрули хоть с зулусами организуют...
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Гнуснее гнусного, когда продолжающие облизывать Порошенко ругают сегодня Зеленского за то же самое, что вчера делал Порошенко

Я не верю, что совместные патрули появятся: Путин не склонен к достижению какой-либо договоренности по Донбассу, - Волкер - Цензор.НЕТ 9766
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шо делал ?кому делал?когда делал?свидетели?суд?
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носятся с этим сумасшедшим путиным, уже б давно пора, как наполеона на необитаемый остров изолировать.....
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г-н Волкер,не надо портить ауру зеленскому
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Ээээ. Эта патамушта в його голові "вайна єсчьо нє кончілась". От якби йому чотири повістки прийшлось пережити, він би по іншому заспівав.
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прєзідєнт наросії путін-кончєний пдрас.
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жду зелю в госпитале у раненых бойцов с пирамидкой в качестве подарка
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Бубочка, слухай, що тобі розумні люди радять.
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Из Волкера вышел бы вполне приличный президент Украины.
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