 Я не верю, что совместные патрули появятся: Путин не склонен к достижению какой-либо договоренности по Донбассу, - Волкер

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.
"Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на "народные республики" и их "ополчение", чтобы те разрешили свободный доступ патрулей ко всей территории Донбасса", – сказал он.
По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом "народных республик".
"Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти "республики", есть так называемое "ополчение"; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное", – объяснил Волкер.
Он считает, что само по себе предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании "не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично".
"Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что "их там нет", и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Мы в США приложили немало усилий, чтобы понять намерения России, и наш вывод таков: она не планирует ничего менять. И это касается не только Донбасса", – заявил Волкер.
це зрозуміло усім окрім тупих порохоботів?