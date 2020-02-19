 Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.
"У России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы... Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль. Но дело в том, что этого не случится!" – сказал он.
Американский дипломат подчеркнул, что его уверенность основана на изменениях в Украине.
"Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное – украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы", – отметил Волкер.
"Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему стоит уйти из Украины. Это значит – предоставлять Украине помощь, усиливать вашу способность сопротивляться российской агрессии, помогать Украине становиться сильнее и демонстрировать России, что оккупация украинских территорий ей только вредит", – отметил американский чиновник.
Волкера попросили прокомментировать то, что "Зеленский принципиально не называет Россию агрессором".
"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, та стратегия, которую избрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно", – ответил Волкер.
Он назвал это "разумной тактикой, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины".
"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – объяснил экс-представитель Госдепартамента США.
Он считает, что "Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника".
По словам Волкера, важно, чтобы тактика Украины "имела границу" и не приводила к уступкам России.
"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Необходимо очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть это понимание", – отметил дипломат.
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых.
В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье.
Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными.
Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа».