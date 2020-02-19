 Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема - в Украине, - Волкер о переговорах по Донбассу

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил "Европейской правде" в интервью, опубликованном 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.



"У России есть стратегическая цель, которая еще не достигнута: ей нужно, чтобы в Киеве появилась власть, которая будет угодливой, услужливой для Москвы... Или чтобы Украина распалась. Но я считаю, что более желаемый для России вариант – это контроль. Но дело в том, что этого не случится!" – сказал он.



Американский дипломат подчеркнул, что его уверенность основана на изменениях в Украине.

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"Вы стали сильнее. У вас состоялись демократические выборы, мирная смена власти. Экономика растет, инфляция и кредитные проценты падают. Украинская армия стала несравненно сильнее, чем была шесть лет назад. Вы начали получать летальное оружие от США. У вас есть четкая международная поддержка. И самое главное – украинский народ сегодня имеет очень сильную и четкую национальную идентичность, а также стремление быть частью Европы", – отметил Волкер.

"Итак, у нас остается один вариант: создавать условия для того, чтобы Путин сам решил, что ему стоит уйти из Украины. Это значит – предоставлять Украине помощь, усиливать вашу способность сопротивляться российской агрессии, помогать Украине становиться сильнее и демонстрировать России, что оккупация украинских территорий ей только вредит", – отметил американский чиновник.

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Волкера попросили прокомментировать то, что "Зеленский принципиально не называет Россию агрессором".



"Я понимаю вопросы, которые у вас возникают. Но вы должны учитывать ход международных переговоров. А учитывая их, та стратегия, которую избрал Зеленский, является, на мой взгляд, очень разумной. Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно", – ответил Волкер.



Он назвал это "разумной тактикой, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины".



"Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – объяснил экс-представитель Госдепартамента США.



Он считает, что "Россия и лично Путин понимают, как использовать слабости противника".

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По словам Волкера, важно, чтобы тактика Украины "имела границу" и не приводила к уступкам России.



"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Необходимо очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть это понимание", – отметил дипломат.